В Калуге наградили лучших из лучших отличников региона

Традиционный проект «Губернаторский дневник», организованный медиа-холдингом «Комсомольская правда-Калуга», собрал в этом году более 300 заявок из разных уголков Калужской области

Фото Павла Раченко

Претенденты на победу в этом конкурсе, проходящем уже третий год при поддержке калужского губернатора, должны были продемонстрировать жюри свои оценки.

Победители определялись по количеству пятерок, полученных за последнюю четверть учебного года. Из огромного числа участников организаторам пришлось выбрать три десятка финалистов – по десять в каждой из трех возрастных номинаций.

Но мы хотим поздравить не только победителей, а всех участников «Губернаторского дневника». На конкурс пришло около трехсот заявок. В Калужской области 122 350 школьников, а вы – все триста – лучшие из них! Настоящие 300 спартанцев калужского образования!

Пожелания от губернатора

А 29 мая счастливые детишки и их не менее счастливые родители встретились в калужском ИКЦ, чтобы принять заслуженные поздравления и подарки. Организаторам было очень приятно видеть знакомые лица, ведь некоторые ученики стали победителями уже не в первый раз.

Лучших из лучших школьников региона лично Владислав Шапша в этом году поздравить не смог. Как пояснил министр образования Калужской области Александр Аникеев, передавший детям теплые слова от губернатора, главу региона срочно вызвали в Москву, и он физически не успевал вернуться в Калугу ни к началу церемонии, ни к ее концу. Однако Владислав Шапша поздравил детей через свой телеграм-канал.

- Оценки - не самое главное, - написал губернатор. - Однако конкурс стимулирует учеников лучше изучать школьные предметы, активно отвечать на уроках. И в целом - ставить высокие цели и добиваться их. Это важный шаг к будущим, взрослым, успехам. Мои поздравления победителям. Так держать! Выпускникам - удачи на экзаменах, всем школьникам - хорошо отдохнуть на каникулах, чтобы с новыми силами – к новым знаниям.

Дети увлеченно читали напутствие Владислава Шапши, которое он оставил на дипломах победителей.

Учиться станет легче

На торжественной церемонии от лица губернатора выступил министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

Александр АНИКЕЕВ

министр образования Калужской области Дорогие ребята, вы, действительно, лучшие из лучших. Ведь набрать такое количество оценок отлично - это результат серьезного и тяжелого труда. Цену пятерки знаю не понаслышке, поскольку сам когда-то учился в школе и был отличником. «Комсомольская правда» и тогда была любимой газетой, но получать такие призы и подарки за успешную учебу выпало только вашему поколению – поблагодарим медиа-холдинг за это.

Александр Сергеевич сообщил школьникам радостную новость: федеральное Министерство просвещения издало документ, который ограничивает объем домашних заданий, которые учитель может дать классу. Такое же ограничение коснулось и контрольных работ. При этом важность добросовестной учебы никто не отменял.

- Впереди летние каникулы, и это отличное время, чтобы еще поучиться, - заметил Александр Сергеевич. – Если в учебное время вы обязаны отдавать силы и время всем школьным предметам, даже нелюбимым, то теперь у вас есть возможность заняться тем, что действительно вас увлекает, а может, и станет будущей профессией.

Ученики 2-4 классов, а это самая младшая номинация, получили из рук министра дипломы победителей с напутствием губернатора и подарки, в числе которых были канцтовары, сладости, сертификаты на посещение развлекательных мероприятий и многое другое.

Гости праздника - ансамбль "Веселая компания" - обеспечивали приподнятое настроение.

К намеченной цели

Детишек постарше – от пятого до девятого классов – поздравил генеральный директор медиа-холдинга «Комсомольская правда - Калуга» Павел КОРЕНЮГИН.

Павел Коренюгин

генеральный директор медиа-холдинга «Комсомольская правда - Калуга» Вы успешно преодолели очередной год. Вы показали нам, на что способны. Но я прекрасно знаю, что за всеми успехами детей всегда стоят родители. Вам искренний поклон.

Ведь, пожалуй, именно благодаря вашим здоровым амбициям у вас такие прекрасные дети. Это, действительно, будущая элита России, это те, кто позволит нашей стране жить, строиться, развиваться.

Руководитель «КП-Калуга» также объявил о намерениях не только продолжать традицию «Губернаторского дневника», но и развивать ее, увеличивать призовой фонд, чтобы сделать это событие действительно запоминающимся для детей.

Упомянутый призовой фонд – заслуга многочисленных партнеров проекта. Руководители калужских предприятий в полной мере осознают, как важно поддерживать стремление детей к учебе, и охотно вносят свой вклад.

Одним из таких партнеров стала компания «Архбум Тиссью Групп». Её директору Кириллу МИХЕЕВУ выпало поздравить старшеклассников.

Кирилл МИХЕЕВ

директор компании «Архбум Тиссью Групп» Наша компания очень рада стать частью этого праздника. На мой взгляд образование – это не только полученные знания, это еще и умение искать, анализировать, пробовать, преодолевать ошибки и идти к поставленной цели.

Все вы сейчас на пороге многих возможностей, одна из которых - выбор любимого дела, которое будет вас вдохновлять в дальнейшем. И мы искренне верим, что вы, став блестящими специалистами и достойными гражданами, будете жить и работать на благо Калужской области.

Глеб Моторин – ученик кадетского класса. Получая диплом, он отдал честь залу и произнес: «Служу России, казачеству и православной вере».

Еще один партнер проекта «Губернаторский дневник» обратился к ребятам и их родителям с теплым поздравлением.

Директор калужского филиала компании «Т2» Татьяна ПОСТНОВА упомянула роль современных технологий в образовательном процессе

Татьяна ПОСТНОВА

Директор калужского филиала компании «Т2» Так держать, ребята! Продолжайте быть отличниками по жизни. Но помните, в жизни не каждый день удается стать победителем. Поэтому прежде всего хочу пожелать, чтобы вы учились для себя, для своей самооценки, и чтобы ваши прекрасные мечты сбывались.

А еще на пороге лета желаю вам прекрасного отдыха. В школе перед каникулами нам давали большой список книг, но за некоторыми в библиотеке стояла очередь. Сейчас у вас есть возможность через интернет быстро и легко получить нужную книгу. Поэтому, ребята, обязательно читайте!

По окончании торжества мы поговорили с классным руководителем одной из калужских школ, ученики которой вошли в число победителей проекта.

- Мои ребята давно настраивались на эту победу, - призналась учительница. – Еще в начале учебного года я предложила им: покажем, что мы лучшие? Обязательно – такой был их ответ. И, действительно, они по-настоящему старались, учились, шли к своей цели. Результат мы все увидели сегодня.

Не сдаваться!

Абсолютный рекорд установил четвероклассник из Малоярославца Макар Андреев – 222 пятерки за четверть!

Макар не только отлично учится, но и занимается дзюдо и недавно сдал на желтый пояс, а еще увлекается футболом. Хочет стать врачом-стоматологом, но также интересуется профессиями юриста или преподавателя.

Мы спросили, как удалось достичь такого невероятного результата.

- Если к этому стремиться, то все возможно, - убежден чемпион-отличник. - Бывает, что не хочется что-то делать, но надо. Если стараться, все делать правильно, без спешки – времени хватит и на учебу, и на спорт, и на книги, и на игры с друзьями. И не надо сдаваться.

Генеральный партнер проекта