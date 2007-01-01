О выплатах, благоустройстве и почетных званиях

На прошедшей в минувший четверг, 22 мая, сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты обсудили ряд важных для региона вопросов.

О выплатах

Депутаты Заксобрания области продлили ещё на один месяц повышенную выплату для граждан, поступающих на военною службу по контракту

На заседании сессии областного парламента до 30 июня продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Спикер парламента Геннадий Новосельцев напомнил, что ее размер составляет 2 млн рублей. При заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату - 400 тысяч рублей и еще не менее чем 100 тысяч рублей составляют средства от муниципалитетов.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 тел.: 88001004766.

Кроме того, в закон «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидам, участникам Великой Отечественной войны» депутаты Законодательного Собрания внесли изменения. Документ был принят в январе этого года по инициативе губернатора Владислава Шапши.

Согласно ему участники и инвалиды Великой Отечественной войны в преддверии 80-летия Великой Победы получили единовременную денежную выплату - по 1 миллиону рублей. Изменения позволят получить 1 млн рублей членам семей умерших после 17 января этого года инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не успевших получить полагающуюся выплату.

Об инициативном бюджетировании

В Калужской области практика совместного с жителями строительства и благоустройства территорий набирает обороты.

Выступая на заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области, спикер парламента Геннадий Новосельцев призвал коллег-членов фракции партии «Единая Россия», а также депутатов представительных органов местного самоуправления, организовать контроль качества и соблюдения сроков проведения работ по программам инициативного бюджетирования, школьных и молодежных инициатив.

- В Калужской области активно развивается практика инициативного бюджетирования. Эти проекты востребованы в районах. Благодаря тому, что губернатором дополнительно было выделено 85 млн рублей, конкурс в этом году прошли все заявки, - подчеркнул спикер парламента.

По словам Геннадия Новосельцева, в этом году реализуется в общей сложности 358 проектов. Более 400 миллионов рублей из областного бюджета будет направлено в районы на выполнение данной программы. Больше всего проектов планируется воплотить в жизнь в Малоярославецком, Сухиничском, Дзержинском, Медынском, Перемышльском и Хвастовичском районах.

- Внимательно смотрим, как соблюдаются сроки. Нельзя допустить, чтобы проекты, в которые вкладывали свои средства граждане, были сорваны, либо некачественно реализованы, - добавил Геннадий Новосельцев.

Председатель напомнил, что общее количество проектов, представленных на конкурсный отбор по программе школьных инициатив в этом году, составило 251. Все они также получат финансирование.

- Популярными направлениями здесь остаются ремонт учебных помещений, модернизация школьных музеев, - сказал он.

По молодежным инициативам в 2025 году будет реализовано 27 проектов.

За заслуги и почет

Владислав Шапша и Геннадий Новосельцев вручили Николаю Сафонову регалии звания «Почетный гражданин Калужской области»

Николай Викторович Сафонов родился в деревне Кузьминичи Куйбышевского района. Являясь директором фармацевтического предприятия ЗАО «ЗиО-Здоровье», он не прерывает связи со своей малой Родиной, оказывает помощь землякам, принимает участие в реализации важных общественно-патриотических проектов.

По его инициативе и при непосредственном участии в Кузьминичах создан Воинский мемориал павшим в войнах защитникам Отечества.

Почетное звание присвоено за выдающиеся заслуги в благотворительной деятельности, большой личный вклад в увековечение памяти участников Великой Отечественной войны и поддержку участников специальной военной операции.

- Огромная честь и радость получить это звание. Чувствую признательность и гордость. Благодарю за доверие. Для меня это звание - стимул продолжать делать добрые дела на родной земле, - подчеркнул Николай Сафонов.

На сессии 22 мая председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев вручил награды победителям конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области за 2024 год. Его итоги были подведены в марте.

Губернатор Владислав Шапша вручил медаль «Матери участника СВО» Людмиле Владимировне Прокуратовой, матери старшего сержанта, заместителя командира разведывательного взвода парашютно-десантного полка воздушно-десантной дивизии Владимира Юрьевича Бедошвили.

За значительный вклад в добровольческую деятельность и развитие волонтерского движения на территории Калужской области почетный знак «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Калужской области» был вручен волонтерам – неравнодушным жителям региона. В их числе член молодежного парламента Даниил Александрович Денисов.