За участниц калужской «Рощи» в Африке давали верблюдов

Этот фольклорный коллектив сохраняет старинные калужские традиции.

Фото из архива ансамбля «Роща».

Сейчас всё чаще слышишь, что народную песню надо осовременивать, чтобы была интересна молодежи.

С таким подходом согласны не все. Обработать песни – прекрасно, но тогда, где услышишь настоящую аутентичную народную традицию, как пели в старину, переливались многоголосьем?

Уходят бабушки - уходит традиция.

Спеть по-Калужски

В нашем городе есть фольклорный коллектив «Роща», который поет так, как раньше пели в Калужской губернии.

И такую красоту по ТВ не увидишь!

Почти 200 архаичных, мало известных песен участницы «Рощи» исполняют а капелла в традиционных народных костюмах с позументами и вышивками.

Коллектив легендарный, существует давно.

В стране его любят, а вот в Калуге он не слишком известен из-за того, что относится не к городской, а к областной организации – Дому народного творчества и кино «Центральный». И на городских мероприятиях не часто появляется.

Но в субботу, 31 мая, в 13:00 «Роща» даст концерт в Калуге. Тем более что есть повод – коллективу исполняется 35 лет.

Создала ансамбль в 1990-м году и 35 лет руководит им Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Тамара СИТЬКО.

Сейчас в «Роще» 8 участниц, включая Тамару Алексеевну. С самого основания в ансамбле - двое, ещё трое в коллективе уже 15−20 лет.

А самые молодые отдали фольклору отдали всю жизнь, поскольку занимались в детском фольклорном ансамбле «Колокольцы», которым тоже руководила Тамара Ситько.

За время существования коллектива все стали практически родными. Дважды в неделю встречаются на репетициях, поют, общаются, делятся проблемами, советуются. Можно сказать, это уже семейный клуб.

Свадебный пирог

Накануне юбилея мы встретились с Тамарой Ситько, вспомнили, как появилась «Роща», поговорили о народной традиции.

- Тамара Алексеевна, как вы увлеклись фольклором и создали «Рощу»?

- По первому образованию я пианистка. Когда училась в музыкальном училище, в парке культуры и отдыха устраивались праздники калужского фольклора. Однажды я случайно зашла туда.

Вы не представляете, какая это была красота! Приезжали хранительницы калужской песенной традиции из Сорокино, Подбужья, Пеневичей, Дуброво, Мужитино. И хотелось ко всем площадкам подойти, послушать.

Меня тогда это сильно потрясло. Я стояла и в блокнотике записывала, что они поют. И сейчас восхищает, когда слышу истинно традиционное исполнение.

Позже, когда у меня уже было двое детей, я поступила в институт культуры.

В 1990-м году закончила его, получила специальность «руководитель народного хора». Но привлек меня не народный хор, а фольклор.

Собрала коллектив. Назвались мы «Роща».

Роща – это не лиственные деревья, а калужский свадебный пирог, на диалекте произносится: «рошша». У крестьян он ассоциировался с раем, благополучием, достатком.

Пирог украшали палочками, обвитыми лентами, на которых сверху прикрепляли фигурки домашних животных из теста, чтобы у молодых был полон двор всякой животины.

В середине пирога – палочка-двойчатка. На ней закреплялись куклы в традиционных костюмах жениха и невесты - мужик и бабочка.

Вокруг пирог обвивался широкой красной лентой, завязывался бант. И эта красота преподносилась на свадьбе для благополучия в семье.

- Как вы собирали репертуар?

- Когда я училась в институте, был предмет «Расшифровка народных песен» (запись с диктофона нотами). И нас просили привозить песни своего региона.

Первые песни я нашла на областном радио. А мы сразу начали их петь в «Роще». И до сих пор поём.

Это песни села Сорокино Ульяновского района, деревни Мужитино Жиздринского. Очень красивые!

Позже съездили в экспедицию, вживую познакомились с исполнительницами.

- Бабушки с вами охотно делились песнями?

- Они всегда были очень осторожны к чужим людям. Первая наша экспедиция была в 1992 году в село Сорокино Ульяновского района.

Мы пришли в администрацию, спрашиваем: «У вас был знаменитый хор, где можно найти участниц?» Нам говорят: «Сейчас должна автолавка приехать, они все около магазина, идите».

Приходим, представляемся, что мы из Калуги, хотим песни записать, слышали их по радио, очень понравились.

Они отмахиваются: «Дочь, какие песни, жить невозможно, ничего не поём, хоть бы купить что-нибудь, сейчас лавка приедет, что-то привезут».

бсудили с ними жизнь, они пожаловались, как все плохо. Это же 1990-е, помните, как трудно тогда было? Мы выслушали, посочувствовали.

И только тогда они сказали: «Ладно, вечером приходите в клуб». В клубе они нам попели.

А ночевать нас забрала одна из исполнительниц хора. Дома и сундуки открыла, и показала костюм, и научила, как правильно его надевать. Мы все записали.

Потом, в середине 1990-х, поехали в Москву на юбилейный концерт к известному фольклористу Вячеславу Щурову. Пригласили туда и коллективы Подбужья, Пиневичей.

На обратном пути вместе едем, песни поем. Сколько же у них песен!

А неудобно было напроситься приехать, чтобы записать: они рассказывали, как тяжело живется, работают с утра до ночи. Куда мы к ним поедем, им не до нас. Но позже мы встретились на концерте в филармонии, и там уже договорились.

Съездили к ним. И после этого бывали в Подбужье постоянно, через год ездили, записывали песни.

Включаешь магнитофон, видео, но и ручкой обязательно слова записываешь, потому что с магнитофона не всегда разберёшь.

И спрашивали, в какой момент эта песня поется, в каком обряде, как он проходил. Сейчас я жалею, что меня интересовал только репертуар, надо было все подряд писать: какой дом, чем топят, какая печь, что готовят и т.д.

- В Подбужье остались певицы?

- Осталась одна исполнительница - Татьяна Духова, ей 75 лет. Ее свекровь пела в Подбужском хоре с самого его основания, знала все песни. Подбужский хор был создан в 1964 году.

В октябре прошлого года они праздновали 55-летие. Но поскольку осталась только одна певунья, то собрали разные фольклорные ансамбли.

Приезжал наш коллектив, московский ансамбль «Радуга», методист новосибирского Дома народного творчества Александр Яшин, который занимается собиранием песен, в том числе и калужских и очень любит Подбужье.

Мы спели все подбужские песни. Народ радовался, подпевал. А сами в деревне не поют, ушла традиция.

Северное сияние

- Тяжело было манеру пения перенять?

- Тяжело, с ней надо родиться. Это, как генная память.

Мы объездили много районов - Ульяновский, Хвастовичский, Барятинский, Куйбышевский, Спас-Деменский, Козельский. Были в 40 деревнях. И у каждого села - своя манера.

Стараемся ее перенять. Но, чтобы спеть так, как пели наши бабушки, надо родиться в этой деревне. Потому что они мыслят по-другому, говорят по-другому.

То, о чем ни поют, существует у них в родовой памяти.

Как сохранялась традиция? Дети на печку залезали, слушали, как девки поют, когда прядут, ткут. Начинались хороводы, маленькие опять слушали.

А, когда они подрастали, тех, у кого хороший голос был, брали в хоровод петь.

- Песни редкие, старинные, насколько они сложные?

- Они разные по структуре, по сложности. Допустим, у Подбужья есть три структурные вокальные схемы.

Есть тесно звучащие голоса, они, как жгут, сплетаются, где-то - терция, кварта, дальше не расходятся. Вот это петь удобно. Хоть звучит всё терпко, резко, но диапазон маленький.

Есть вариант пошире: минор с мажорной 6-й ступенью, дорийский лад, интересные по звучанию.

И есть очень широкий диапазон, больше октавы. Красивые невозможно, но сложные для исполнения!

А в Сорокино по-другому поют. Там нет четко обозначенных партий, исполнительницы по всей партитуре гуляют. Настолько переливчато! Для меня это северное сияние по звуку.

Я всегда удивлялась, ведь это партитура сложного классического произведения! А люди были без образования, крестьянки. Как они все выстраивали, чтобы красиво звучать!

Сейчас мы учим за ними, чтобы также получилось. А они это пели, причем каждый раз создавали новую партитуру песни, никогда не повторяясь.

Из сундуков

- Как у вас появились костюмы?

- Одно время в нашем ансамбле занималась девушка, у которой муж был коллекционером. Мы по деревням ездили за песнями, а он - за старинными вещами.

И где-то нашёл костюмы, мы их у него купили. Костюмы настоящие, из сундуков.

Мы их бережём, одеваем редко: ткани протираются, уже просвечиваются. И есть у нас сшитые по образцам костюмы.

- Удобно в народном костюме?

- В льняных рубахах настолько комфортно: в холод они согревают, в жару охлаждают. Наши предки были мудрыми, знали из чего делать.

Костюмы заготавливали в девичестве, чтобы все видели, что девушка хорошая рукодельница. Головные уборы сложные.

Когда девушки выходили замуж заплетали две косы, показывая, что в семье их двое. Косы укладывали на голове и надевали повойник, а сверху ещё платок.

Этнограф Шереметьева пишет, что некоторые головные уборы с украшениями весили до трёх килограммов. Требовалось много времени, чтобы это надеть.

А работать приходилось с утра до ночи, и они спали полусидя, не снимая головного убора.

Африканские гастроли

- Вы выступали и в нашей стране, и за границей. Даже на гастролях в Африке побывали.

- В Африку нас отправили поучаствовать в международном фестивале Сахары, который проходит в Тунисе, в городе Дуз.

Мы очень волновались. Прилетели, нас встретили. И один из представителей (он хорошо говорил по-русски) сразу извинился и сказал, что переводчика у нас не будет, его отправили в командировку в Москву.

А в Тунисе французский язык. Хорошо, что на тот момент в нашем коллективе была девочка, которая училась на втором курсе иняза педуниверситета, знала английский, а французский у нее только начался.

Она своим хорошим английским и начальным французским нас выручала.

И у нас был очень хороший куратор, но по-русски он не говорил.

Угощал нас шикарными апельсинами, мандаринами, приносил большой набор пахлавы разных видов, такой пахлавы я нигде не ела.

И присматривал за нами, оберегая от непредвиденных ситуаций.

Фестиваль проходил на стадионе перед пустыней. Наш коллектив на празднике принимали очень хорошо, скандировали: «РОшша! РАссия!»

Наши участницы пользовались там повышенным вниманием. Двоих даже замуж звали.

Одна - молоденькая блондинка, они ее называли «хабиби» (красивая), давали за нее 10 верблюдов.

А вторая, почти моя ровесница, приглянулась молодому парню, он тоже предлагал руку и сердце и уже 20 верблюдов.

Теперь всегда смеемся, вспоминая эту историю.

Песня живет

- Сейчас много говорят, что надо сохранять народную песню? Как это сделать?

- Мы давно говорим, что интереса нет, но песня живет, хотя она уже и не такая, какой была. В Москве заинтересовывают молодежь по-своему.

Организовывают фольклорные вечёрки, пятачки с песнями, плясками, гуляниями. И проводят их в разных местах.

Возможно, этим привьётся любовь к песням и русской пляске, а кто-то и глубже заинтересуется.

Возвращение в деревни

Сейчас Тамара Алексеевна продолжает расшифровывать собранный в деревнях материал, хочет после юбилейных концертов обновить репертуар.

А еще она выпустила несколько книг с песнями: второй том «Кладовая радости земли Калужской», продолжая дело фольклористки Галины Лупандиной, «Песни села Подбужье», «Песни земли Калужской» и «Черный Поток. Традиции одной деревни».

А к 35-летию у «Рощи» намечен целый проект. В Калуге будет праздничный концерт «Сохраняя с любовью».

Пригласили поучаствовать в концерте и другие фольклорные коллективы: калужский ансамбль «Ладо», который поет традицию деревни Пеневичи Хвастовичского района, ансамбль «Млада» из Сосенского, исполняющий козельскую песенную традицию.

Из Обнинска приедет коллектив «Праздник», будет петь Жиздринскую традицию, а из Москвы - «Радуга», в репертуаре которого есть калужские песни разных районов.

И есть у ансамбля «Роща» интересный проект «Возвращение» - возвращение в места давних фольклорные экспедиции, которые были 20 лет назад, возвращая деревням песни, которые у них уже не звучат.

Коллектив уже побывал в Ульяновском, Хвастовичском, Куйбышевском районах и Калуге, а в ближайших планах - Жиздринский район.

Люди с теплотой и любовь слушают старинные песни, потому что они напоминают им о том времени, когда пели их бабушки. 0+