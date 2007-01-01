«Думают только про наряды окаянные, да про гармонь»: кого калужские крестьяне винили в несчастьях

И как объясняли технический прогресс.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем, как крестьяне объясняли свалившиеся на них несчастьях и технический прогресс.

Охватывает паника

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева, в конце ХХ – начале ХХ вв., провели большую работу в Калужской губернии.

Они писали: «В 1898 году у крестьян деревни Ямны побило градом всю рожь, так, что ни у кого не осталось семян, за исключением богачей, имеющих запасы.

Семена выдались земством (покупались у владельцев).

Те, которые имели возможность обойтись своими зернами, все -таки брали ссуду от земства на том основании, что «не было бы тут круговой поруки», придется платить всем и бравшим, и не бравшим.

Другой мотив, заставляющих достаточных брать ссуду.

-Это подарил царь-батюшка всем, - говорят некоторые.

Градобитие заставило многих роптать на Бога:

- Господи-батюшка, неужели наша Ямна грешнее всех, что наши поля побило, а рядом не тронуло!

- Это не Бог, - говорил другой. - Это просто ветер надул град, надо ж куды-то его девать: не к нам, так к другим. Так уж это природа сама собой».

Жевлак говорит:

- Видно правды-то и у Бога мало: трудились, трудились, корпели, корпели над нивами, ан кусать будет нечего. Люди и хуже нас есть, мы не душегубы, не грабители.

И вера православная у нас, а все говорят нехристь лучше нашего.

Филипп, у которого дома шёл разлад с сыном, всецело валил вину на молодежь, которая «старших не почитает и уважать не хочет, потому старики – дураки стали, из ума выжили, а они-де умницы.

А Бога-то забыли, только и помнят про наряды, окаянные, да про гармонь, да про папироску. Вот Господь и дал им за это, потому что нам, старикам, теперь немного надо».

Несмотря на такие противоположные взгляды, все после несчастья стали усерднее посещать церковь и молиться. Даже Панфил, который в церкви бывал только на Пасху, а в остальное время предпочитал трактир и базар, и тот заходил в церковь.

Если долго нет дождя, то вся Щелкановская округа просит в селе Никола- Недоходово икону Николая Чудотворца (местная святыня) и какая бы ни была рабочая пора, берут икону на деревенские поля и служат ей общественные молебны. Часто с водосвятием.

После молебна бывает угощение священослужителям, а потом староста угощает «мир» за общественный счет.

В последние пять лет хождение с иконой входит в обычай каждогодный – будет ли засуха или идут дожди, все равно.

Если и после хождения засуха не прекращается, паника охватывает всех от мала до велика.

Лет 8 назад здесь пропало от засухи все яровое поле.

Одному крестьянину, у которого была всего одна полоса овса, я советовал полить её раз и два, когда не будет работы.

Конечно тому, у кого три, четыре полосы, это немыслимо, но одну душевую узкую полоску спасти можно было. Крестьянин только посмотрел на меня изумленно, усмехнувшись, промолвил: «Когда ж это и где так поливают?»

Другие даже капусту и огурцы бросили поливать: «Все равно пропадет работа».

«Нечистая сила помогает»

В Мещовском уезде этнографы отмечали: «Знаний нет никаких, только навык … Вспахал плохо – ничего, говорит: «Не земля родит, а небо».

Вассовцы даже навоз продают, уверяя, что от навозу урожаи у них хуже... Из всех крестьян Кандаков только один имеет порядочный огород и умеет за ним ухаживать. Бабы уверены, что «он знает что-то, от чего у него родится васякая овощь».

Скот плохой породы, несмотря на близость к Тихоновой пустыни, где водится отличный скот. Овец мало. Пчеловодов совсем нет.

По мнению здешних крестьян, пчеловодство сопряжено со знахарством, иначе толку не выйдет. Все пасечники-пчеловоды непременно знахари.

Мастерства никакого, кроме каменного. Большинство мужчин каменщики и мостовщики...

Нынешнее лето, 1899 год, было очень дождливое, благодаря этому и лягушек было много. Старики же из следствия сделали причину:

- Вон эти прокляты – добра не жди. Всегда будет дождь, если этой дряни много…

Мухи жару предвещают, ещё водни (оводы). Блоха тоже любит жар, оттого их много в летние ночи, когда после жары духота стоит.

Ворона кряхтит перед дождем. Ласточка низко полетела – не жди погоды. Паутина полетела – к ясной погода. Утки плещутся – к непогоде.

Собака валяется – к дождю летом, а зимой – к метели. По этим приметам часто или откладывают работу, или ускоряют её.

Говорят о крепости железа, о его тяжести. Думают, что крепче железа ничего нет….

Что солома плохой проводник тепла («тепло не пропускает»), знают, обставляют на зиму хаты.

Старики, которые редко видели, а то и совсем не видели, железную дорогу, сомнительно поговаривают о «паровиках», все ещё в глубине души считая это изобретение «чёртовой лошадкой»…

Устройство и действие телеграфа для них непостижимо. Даже приблизительно не знают, что это.

Некоторые думают, что письма по телеграфу посылают по проволоке – «надеваясь бумажкой».

Объяснений об электричестве и об устройстве аппарата не понимают.

Старики Жевлак, Емёха, Филипп, Шестов прямо уверены, что «должно нечистая сила помогает».

- Ну как это можно, - говорит Евментий. – За столько тысяч верст и сразу узнают, что написано. Вишь, проволока заговорила! Штука мудреная.

- Вода течет всегда вниз, - говорит Панфил Абрамов. – Поэнтому я думаю, что земля идет двумя скатами: один на север, другой – на юг.