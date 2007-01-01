Зачем калужский художник Николай Смолин солит акварель

На вернисаже он устроил мастер-класс.

Фото автора.

Художник из Обнинска Николай Смолин работает акварелью в сложной технике la prima (по мокрому), которая исключает переделывания.

Картина рисуется в один прием: краски наносят на пропитанный водой лист. И если что-то не получилась, лист летит в мусорную корзину.

Управлять акварелью трудно, она привередлива и непредсказуема. Но позволяет создавать интересные эффекты. Для этого в арсенале художника есть разные кисти, соль и родниковая вода.

«Крайний дом», 2022 год.

Сейчас работы Николая Смолина можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств. Выставка называется «Акварельные аккорды» и продлится до 29 июня.

На работах Николая Смолина в основном спокойные пейзажи, художник тонко чувствует природу.

- Иногда один и тот же пейзаж можно по-разному трактовать, - говорит Николай Вячеславович. - И мне хотелось бы каждой работой вызвать у вас чувства, эмоции и воспоминания.

Есть на выставке и натюрморты, и портреты. Все работы в нежных, спокойных тонах. А оформление в белые рамы придает им особую утонченность.

«Малоярославец. Улица Саввы Беляева», 2024 год.

Интересно было посмотреть, как художник создает свои работы. Николай Витальевич устроил на вернисаже мастере-класс.

Взяв за основу фото серого зимнего пейзажа с лесом и избушкой, минут за 40 он нарисовал картину, задав ей совершенно другое, радостное настроение. Зрители смотрели, как завороженные.

Сначала надо намочить лист.

- С хлорированной водой я никогда не работаю, она влияет на то, как ведут себя краски, на цвет, - объясняет художник. – Бумага недорогая, хлопок. Кисти все искусственные, не беличьи.

Из вот такой палитры рождается красота.

Множество слоев, прозрачность. И сначала совершенно не понятно, что получится в итоге, кажется, что художник просто хаотично закрашивает лист.

Но потом тонкой кисточкой прорисовываются детали. И возникает дом, деревья, торчащие из-под снега травинки.

Затем кисточка окунается в соленую воду и на темном фоне материализуются светлые линии. Плотность такой воды больше, она раздвигает краску. Выглядит это, как волшебство!

Белые полоски на дереве – это соль.

Нежное восприятие

Живет Николай Смолин в Обнинске. Но родился он в Ивановской области, а детство провел в Сибири.

После школы закончил художественно-графическое отделение Касимовского педагогического училища, а потом - факультет художественной графики Смоленского педуниверситета.

После этого переехал в Обнинск. Занимается акварелью, живописью, монументальной росписью и дизайном интерьеров.

- Николай Витальевич - неоднократный победитель областного конкурса имени Афанасия Куликова, - напомнила на вернисаже сотрудник музея изобразительных искусств Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

– Пять лет подряд жюри выделяет его работы. А в жюри 12 человек, голосование тайное.

Это говорит о том, что его признает и профессиональное сообщество, и зрители. Посмотрите, какая интеллигентная, эстетская выставка получилась: на фоне светлых стен очень нежные, тонкие работы.

«Боровск. Апрельский вечер», 2022 год.

Поздравила Николая Витальевича с открытие выставки и председатель калужского отделения Союза художников России Ольга КУЗЬМИНОВА:

- Глядя на его работы чувствуется чистота, трепетность души. Нежное восприятие мира проявляется и выливается на зрителей.

Такая выставка несет много добра и будет способствовать гармонизации окружающего пространства.

Из Обнинска на вернисаж приехала сотрудник музея истории этого города Людмила СОРОКИНА.

- Николай у нас очень известный художник, - рассказала Людмила Борисовна. - . Если он проводит мастер -класс, народ бежит, места не остается, все через головы смотрят, как виртуозно он работает кистью.

Принимает он участие и в пленэрах на Морозовской даче, которые проходят уже девятый год. Приходит на все вернисажи, интересуется искусством, работой других художников.

Когда он только приехал в Обнинск, у нас в городе создалось объединение молодых художников. Они вместе ездили на этюды, выставки совместные устраивали.

Потом каждый пошел своим путем. Начинал Николай с живописи, у него были тематические картины.

Считалось, что настоящий художник тот, кто пишет такие работы. Но в 1990-е годы он понял, что все это суета, сосредоточился на акварели, и смог показать в работах свою душу.

«В нашем дворе», 2024 год.

Художник из Москвы Елена Лебедева прямо на вернисаже написала стихи.

- Здесь высочайший уровень техники, мастерства, - делится впечатлениями Елена. - Калужские художники – это особая каста, они не работают на потребу моде. У меня от этих картин ощущение музыки: и тишины, и звука. И идут стихи.

Как жизнью дышат эти акварели

и странных чувств похоже не унять.

Ведь это ж кисть, не звуки. Неужели!

Но как художник мог это создать?

Ты слышишь шорох ветра на просторе,

Ты чувствуешь прохладу ручейка,

Шуршанье гальки, принесенной морем,

За дымкой леса плещется река.

А здесь уже зима, хруст снега под ногами,

И чувствуешь мороз, входя в дремучий лес,

И тишина, и свет, и синь за облаками,

И колокольный звон, и радость до небес.

Покой и благодать растворены в картинах,

Становится ясней прозрачность бытия,

И тонкость мира, и творенья сила,

И вера в жизнь, а может быть и я. 0+