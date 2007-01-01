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Зачем калужский художник Николай Смолин солит акварель

На вернисаже он устроил мастер-класс.
Татьяна Светлова
29.05, 19:22
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Фото автора.
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Художник из Обнинска Николай Смолин работает акварелью в сложной технике la prima (по мокрому), которая исключает переделывания.

Картина рисуется в один прием: краски наносят на пропитанный водой лист. И если что-то не получилась, лист летит в мусорную корзину.

Управлять акварелью трудно, она привередлива и непредсказуема. Но позволяет создавать интересные эффекты. Для этого в арсенале художника есть разные кисти, соль и родниковая вода. 

«Крайний дом», 2022 год.
«Крайний дом», 2022 год.

Сейчас работы Николая Смолина можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств. Выставка называется «Акварельные аккорды» и продлится до 29 июня.

На работах Николая Смолина в основном спокойные пейзажи, художник тонко чувствует природу.  

- Иногда один и тот же пейзаж можно по-разному трактовать, - говорит Николай Вячеславович. - И мне хотелось бы каждой работой вызвать у вас чувства, эмоции и воспоминания.   

Есть на выставке и натюрморты, и портреты. Все работы в нежных, спокойных тонах. А оформление в белые рамы придает им особую утонченность.

«Малоярославец. Улица Саввы Беляева», 2024 год.
«Малоярославец. Улица Саввы Беляева», 2024 год.

Интересно было посмотреть, как художник создает свои работы. Николай Витальевич устроил на вернисаже мастере-класс.

Взяв за основу фото серого зимнего пейзажа с лесом и избушкой, минут за 40 он нарисовал картину, задав ей совершенно другое, радостное настроение. Зрители смотрели, как завороженные.    

Сначала надо намочить лист.
Сначала надо намочить лист.

- С хлорированной водой я никогда не работаю, она влияет на то, как ведут себя краски, на цвет, - объясняет художник. – Бумага недорогая, хлопок. Кисти все искусственные, не беличьи.

Из вот такой палитры рождается красота.
Из вот такой палитры рождается красота.

Множество слоев, прозрачность. И сначала совершенно не понятно, что получится  в итоге, кажется, что художник просто хаотично закрашивает лист.

Но потом тонкой кисточкой прорисовываются детали. И возникает дом, деревья, торчащие из-под снега травинки.

Затем кисточка окунается в соленую воду и на темном фоне материализуются светлые линии. Плотность такой воды больше, она раздвигает краску. Выглядит это, как волшебство!                     

Белые полоски на дереве – это соль.
Белые полоски на дереве – это соль.

Нежное восприятие

Живет Николай Смолин в Обнинске. Но родился он в Ивановской области, а детство провел в Сибири.

После школы закончил художественно-графическое отделение Касимовского педагогического училища, а потом - факультет художественной графики Смоленского педуниверситета.

После этого переехал в Обнинск. Занимается акварелью, живописью, монументальной росписью и дизайном интерьеров.

- Николай Витальевич - неоднократный победитель областного конкурса имени Афанасия Куликова, - напомнила на вернисаже сотрудник музея изобразительных искусств Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

– Пять лет подряд жюри выделяет его работы. А в жюри 12 человек, голосование тайное.

Это говорит о том, что его признает и профессиональное сообщество, и зрители. Посмотрите, какая интеллигентная, эстетская выставка получилась: на фоне светлых стен очень нежные, тонкие работы.

«Боровск. Апрельский вечер», 2022 год.
«Боровск. Апрельский вечер», 2022 год.

Поздравила Николая Витальевича с открытие выставки и председатель калужского отделения Союза художников России Ольга КУЗЬМИНОВА:   

- Глядя на его работы чувствуется чистота, трепетность души. Нежное восприятие мира проявляется и выливается на зрителей.

Такая выставка несет много добра и будет способствовать гармонизации окружающего пространства.

Из Обнинска на вернисаж приехала сотрудник музея истории этого города Людмила СОРОКИНА. 

-  Николай у нас очень известный художник, - рассказала Людмила Борисовна. - . Если он проводит мастер -класс, народ бежит, места не остается, все через головы смотрят, как виртуозно он работает кистью.

Принимает он участие и в пленэрах на Морозовской даче, которые проходят уже девятый год. Приходит на все вернисажи, интересуется искусством, работой других художников.

Когда он только приехал в Обнинск, у нас в городе создалось объединение молодых художников. Они вместе ездили на этюды, выставки совместные устраивали.

Потом каждый пошел своим путем. Начинал Николай с живописи, у него были тематические картины.

Считалось, что настоящий художник тот, кто пишет такие работы. Но в 1990-е годы он понял, что все это суета, сосредоточился на акварели, и смог показать в работах свою душу.   

«В нашем дворе», 2024 год.
«В нашем дворе», 2024 год.

Художник из Москвы Елена Лебедева прямо на вернисаже написала стихи.

- Здесь высочайший уровень техники, мастерства, - делится впечатлениями Елена. -  Калужские художники – это особая каста, они не работают на потребу моде. У меня от этих картин ощущение музыки: и тишины, и звука. И идут стихи.

Как жизнью дышат эти акварели

и странных чувств похоже не унять.

Ведь это ж кисть, не звуки. Неужели!

Но как художник мог это создать?

Ты слышишь шорох ветра на просторе,

Ты чувствуешь прохладу ручейка,

Шуршанье гальки, принесенной морем,

За дымкой леса плещется река.

А здесь уже зима, хруст снега под ногами,

И чувствуешь мороз, входя в дремучий лес,

И тишина, и свет, и синь за облаками,

И колокольный звон, и радость до небес.

Покой и благодать растворены в картинах,

Становится ясней прозрачность бытия,

И тонкость мира, и творенья сила,

И вера в жизнь, а может быть и я.   0+   

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