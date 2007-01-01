Полотняный Завод: место силы, где возродили престиж трудовых профессий

Что увидел, услышал и понял наш журналист, побывав на старейшем бумажном производстве Калужской области.

Фото автора и ПЗБМ

Я из того самого пограничного поколения, детство которого прошло в СССР, а отрочество и юность пришлись на горячее начало постсоветского периода.

И прекрасно помню, как зарождались процессы, которые в годы уже нового тысячелетия привели к полной дискриминации рабочих профессий. Когда слово «пэтэушник» использовалось исключительно в пренебрежительном тоне, а образ слесарей, сварщиков, плотников эксплуатировался исключительно в негативном нарративе.

Да что там говорить, если в 1995-м даже в КФ МГТУ им. Баумана, куда я поступил на самый авторитетный во времена СССР факультет программирования, в молодежной среде уже вовсю формировалось презрение даже к инженерным специальностям.

Иные студенты новомодного тогда направления «Основы предпринимательской деятельности», куда без высшего балла и крупной суммы, занесенной кому надо, попасть было почти нереально, смотрели на будущих программистов, как бояре на крепостных.

Юристы, экономисты, предприниматели — ​вот, пусть странный и алогичный, но все же самый желанный топ профессий в молодежных кругах тех лет.

Но, к счастью, эти абсурдные времена остались в прошлом.

Убедиться в этом довольно легко. Достаточно посетить современное производство, своими глазами посмотреть, в каких условиях работают представители трудовых профессий, расспросить их об условиях работы, зарплате, и в предприниматели идти уже как- то не захочется. Рука сама потянется к станку.

Так что, когда один из победителей народной премии «Гордость Калужской области» — ​Полотняно- Заводская бумажная мануфактура — ​пригласил нас в пресс- тур по своему предприятию, мы не могли упустить возможности убедиться в вышесказанном лично.

На ПЗБМ удивляет чистота. Даже на складе макулатуры ни бумажки не валяется.

Чистота — друг экономики

Полотняно-Заводская бумажная мануфактура была основана в 1718 году в месте, которое сегодня известно в стране и в мире как поселок Полотняный Завод.

Однако со временем производство шагнуло за пределы этого населенного пункта.

— В ПЗБМ в настоящее время входит четыре производственные площадки, — ​рассказывает мой экскурсовод по предприятию — ​директор по производству Светлана НИКОЛЬСКАЯ. — ​На исторических территориях места не хватает, поэтому производственные площадки помимо Полотняного Завода располагаются и в Кондрово. В историческом месте у нас расположено производство бумаги, склады макулатуры и готовой продукции, и совсем недавно, в 2022 году, мы освоили очень перспективное направление — ​изготовление бумажных пакетов.

Около 45% бумаги, которую мы производим в Полотняном Заводе, в качестве сырья поступает в Кондрово на наш филиал «Веста». Там производится гофротара. ​И четвертая производственная площадка — ​это производство тетрадей или, как мы называем, тетрадная фабрика.

Прогуливаясь по территории мануфактуры, удивляешься, насколько резко расходится вид чистоты даже в местах с самыми грязными этапами производства со стереотипными представлениями о заводе, которые культивировали еще каких- то 10–15 лет назад: ​грязные небритые мужики, которые копошатся вокруг станков, заваленных мусором.

Сегодня такое представление ​из области ненаучной фантастики. Даже на складе макулатуры и бумажки не валялось, хотя уж ему- то подобное было бы простительно.

Современное производство заточено на экономичность и максимально бережное отношение к сырью. Его потери минимизируются настолько, насколько это возможно.

На производстве бумаги таким сырьем является макулатура, которая либо образуется у производителей гофротары (обрез, брак), либо собирается у ее конечных потребителей.

Производство экологичных пакетов под брендом «МакПак» запущено совсем недавно, но его продукция пользуется большим спросом. За работой - машинист цеха по производству бумажных пакетов «МакПак» Сергей Шоршин.

Все сырье у заготовителя проходит через пресс и поступает на склад макулатуры ПЗБМ в виде плотно спрессованных кип.

В цехах же условно грязные производственные зоны отделены от остальных настолько грамотно, что чисто и опрятно не только снаружи, но и внутри.

На каждом производстве имеются свои вредные условия. На бумажной мануфактуре — ​это шум, вибрация, температура.

Избавиться от них практически невозможно — только снизить их влияние.

С этой целью на участках организованы изолированные операторские, куда поступает информация с видеокамер и датчиков на узлах оборудования. Оператору остается только следить за техпроцессом и корректировать его, если вдруг что- то пойдет не так.

Делается это при помощи программного обеспечения, которое внедрили сотрудники отдела автоматизации мануфактуры.

На всех производственных площадках имеются лаборатории, которые осуществляют контроль качества.

Оно, кстати, влияет на зарплату работников. Их премия помимо связи с выполнением плана зависит и от того, что покажет лаборатория: ​уложились бумажники в стандарты, или же их продукт пойдет в брак.

Логика развития

ПЗБМ вводит новые мощности не просто так, а исходя из потребностей рынка, векторов его развития и оценки собственного потенциала.

К примеру, решение запускать производство бумажных пакетов под брендом «МакПак» пришло не просто так, а стало результатом глубокого анализа ситуации и возможностей ПЗБМ.

— Тут сошлось несколько факторов, — ​рассказывает Светлана Никольская. — ​Во- первых, у нас богатый опыт в дизайне. Я не побоюсь взять на себя ответственность и утверждаю, что у нас самые яркие, интересные и креативные дизайны обложек во всей стране. И этот опыт решили перенести на бумажные пакеты.

Во- вторых, в стране давно идет разговор о постепенном отказе от целлофановых пакетов и о росте доли экологичных бумажных. Вкупе с другими факторами это и привело к открытию в 2022 году нового производства. Мы производим бумажные пакеты на все случаи жизни не только для массового покупателя, но и на заказ — ​брендированные для магазинов, ресторанов.

Во многом этому процессу благоприятствует самосознание новых поколений. Опросы сегодняшней молодежи уже много лет стабильно показывают, что один из самых важных для них вопросов — ​это сохранение природы, бережное отношение к ней.

И бумажная упаковка идеально удовлетворяет эту потребность. Ведь такой пакет, как, впрочем, и гофротару, можно перерабатывать, и не один раз.

— В месяц ПЗБМ потребляет семь с половиной тысяч тонн макулатуры, — ​говорит Светлана Никольская. — ​Из нее мы делаем порядка шести-шести с половиной тысяч тонн бумаги.

Бумага, изготовленная в Полотняном Заводе, поступает на производство гофротары в Кондрово в качестве сырья. Сотрудники двух направлений — в постоянном контакте и вместе участвуют в переработке тарного картона на гофропроизводстве.

Будущее — ​роботам

Бумажное производство в Полотняном Заводе, как уже было сказано ранее, является поставщиком сырья для другой площадки мануфактуры — ​производства гофротары и гофроупаковки филиала «Веста» в городе Кондрово.

Он стал следующей точкой нашего пресс- тура. Правда, после вкусного обеда в полотняно-заводской столовой.

Раньше она располагалась на месте разрушенной в годы Великой Отечественной вой ны церкви, но в 2011 году было принято решение храм восстановить. А столовую отстроили в другом здании, на втором этаже которого открыли спортзал для сотрудников.

Набору тренажеров в нем, скажу я вам, иной фитнесс- клуб позавидует. Даже свой фитнесс- тренер есть.

Но вернемся в Кондрово.

Экскурсию по фабрике гофротары и гофроупаковки филиала «Веста» провел для нас директор по производству Сергей НОВИКОВ.

— Мы вовсю расширяемся, — ​рассказывает Сергей Алексеевич. — ​Уже установили новый полностью автоматизированный станок по производству гофротары китайского производства. Тестируем его. Уже готова площадка для нового склада, в сентябре планируем его эксплуатацию.

Но главной фишкой новых мощностей станет роботизация. Сейчас по цеху туда- сюда снуют электропогрузчики, работники вручную упаковывают готовую продукцию и складывают ее на палеты.

— Скоро все это будут делать роботы, — ​говорит Сергей Новиков. — ​Именно они будут снимать с ленты готовую продукцию, складывать ее на палеты, упаковывать, транспортировать на склад.

Штанцформы для производства гофрокартона собираются вручную исходя из заказа клиента.

Но совсем без участия человека фабрике все же никак не обойтись.

Когда мимо нас проносится очередной электрокар, обращаю внимание на не-

обычную конструкцию, которую он везет.

Вместо привычных сложенных картонных коробок на ней согнутый в полукруг лист толстой фанеры, в который, на мой дилетантский взгляд, хаотично вставлены пилочки и наклеены куски толстой резины.

— Это штанцформа для станка, которая наносит на коробки нужные вырезы в нужных местах, — ​поясняет Сергей Алексеевич. — ​Это могут быть круглые отверстия для циркуляции воздуха или квадратные под ручки, все, что нужно заказчику. Каждая из таких штанцформ собирается нашими работниками вручную для каждой конкретной задачи.

Завершаем экскурсию по производству филиала «Веста» на участке цеха, где стоят машины, явно уступающие предыдущим гигантам.

— Это старое оборудование, оно уже не может удовлетворить спрос на нашу продукцию, — ​поясняет Новиков. — ​Но мы все равно оставили его под небольшие заказы, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности не только крупного, но и малого бизнеса. Молодежь на нем обучаем.

Что ни обложка, то шедевр

Четвертая промышленная площадка Полотняно- Заводской мануфактуры — ​это производство тетрадей, блокнотов и альбомов.

Зайдя в цех и бросив взгляд на то, что выходит на конвейер с линий, испытываешь эстетическое удовольствие. Настолько продуман и приятен глазу дизайн тетрадей. А взяв их в руки, испытываешь удовольствие еще и тактильное.

Рука сама потянулась к тетради по моему любимому школьному предмету — ​литературе. Обложке глубокого черного цвета, приятный шрифт, золотистая рифленая ручка по центру, которую и с закрытыми глазами угадаешь, настолько детально она сделана.

И это все. Ничего лишнего. По-чеховски точно и выверенно.

В этот момент вспомнились слова Светланы Никольской, которая безапелляционно признала дизайны их обложек тетрадей лучшими в России.

На тетрадном производстве с этим утверждением начинаешь соглашаться. А позже, когда мы зашли в отдел маркетинга и дизайна, соглашаешься и с ее безапелляционностью.

На специальном стенде собраны образцы тетрадей, выпускаемых ПЗБМ, и какую ни возьмешь — ​находка.

Приятно глазу, с юмором и ничего лишнего.

А послушав, точнее, заслушавшись рассказом начальника отдела продаж тетрадей Екатерины КОРОТКОВОЙ о том, как создавалась каждая из них, понимаешь причины, которые сделали это предприятие одним из лидеров с высочайшими рейтингами.

Это неравнодушие и заразительная увлеченность своим делом.

Взять и не отпускать

В девяностые мне пришлось поплотничать на тогда уже дышавшем на ладан спичечно- мебельном комбинате «Гигант».

Свою первую зарплату за полгода работы я получил через год после увольнения. Всю скопом.

И купил себе на нее бейсболку и майку. Такая вот в те годы в стране была инфляция.

Собственно, «благодаря» этому опыту у меня, как и у многих людей моего поколения, долгие годы завод ассоциировался со спившимися от безысходности работягами, копеечной зарплатой, которую не платят, и повальным воровством.

Сегодняшний человек труда невероятно далек от этого образа из девяностых годов прошлого столетия.

Кирилл Журавченков (справа) с коллегой — старшим машинистом бумагоделательной машины № 1 Виталием Ефременковым.

— Я пришел на ПЗБМ в 2019 году, на бумагоделательную машину № 2 накатчиком, — ​рассказывает техник-технолог по новым технологиям Кирилл ЖУРАВЧЕНКОВ. — ​Во мне увидели перспективу и выучили на сушильщика 4-го разряда. Потом снова увидели перспективу и выучили на машиниста пятого разряда.

— А потом снова увидели перспективу?.. — ​принимаю шутливый тон повествования, заданный Кириллом.

— Ага. И увидев перспективу, предложили получить высшее образование в архангельском САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет. — ​Прим. авт.). Теперь учусь заочно, мне нравится. Надеюсь, во мне опять увидят перспективу.

— А может, в другом месте ее тоже увидят?

— Нет, это мое первое место работы и последнее.

Такой заводской патриотизм наблюдается практически у всех, с кем удалось поговорить.

— Завод развивается, расширяется, это гораздо интереснее, чем предприятия, которые заняли какую- то одну свою нишу и сидят на ней, — ​рассказывает технолог по переработке филиала «Веста» Александр АНИЧЕНКОВ. — ​Да и зарплаты здесь уж точно самые высокие в районе.

— Я здесь 24 года работаю и никуда не собираюсь, — ​говорит машинист автоматической линии цеха по производству тетрадей 3-го разряда Ирина ТИТОВА. — ​У нас так хорошо стало и по условиям работы, и по зарплате, зачем мне куда- то еще идти?

— Я три года работаю, — ​говорит, в сравнении с другими спикерами еще совсем молодой сотрудник ПЗБМ, машинист цеха по производству бумажных пакетов «МакПак» Сергей ШОРШИН. — ​Когда пришел сюда, обучили всему с нуля, а потом заметили как специалиста, повысили, зарплату хорошую поставили. И повышают ее постоянно.

Сергея, очевидно, смущает повышенное внимание прессы, и при первой же возможности молодой человек убегает к своим машинам.

— Наставники говорят, что теперь сами у него учатся, — ​сказала Светлана Никольская, когда Сергей нас покинул. — ​Настолько глубоко изучил оборудование, что всех их превзошел. Увлеченный человек, и ему есть куда расти. Мы таких всячески мотивируем.

Пользуясь возможностью задать шкурный вопрос, интересуюсь зарплатой на предприятии. Средняя — ​98 тысяч в месяц.

Мало того, с целью удержания персонала оклады ежегодно индексируются. Помимо этого, существует премия лучшим сотрудникам подразделений ПЗБМ.

— Мы не просто материально поощряем таких людей, — ​говорит Никольская. — ​Уже второй год в составе ГК «Объединенные бумажные фабрики» на церемонию награждения обязательно выезжаем куда-нибудь, организовываем интересную туристическую программу. В прошлом году в Сочи были, а в этом церемония будет проходить в Армении.

Посетителей музея «Бузеон» встречает местный житель.

В заключение

Помимо производственных Полотняно-Заводская бумажная мануфактура имеет в активе еще одну площадку. Здесь производят хоть и нематериальный, но невероятно важный для всего материального продукт — ​знание.

Речь идет о музее бумаги «Бузеон». Он не только духовно, но и физически связан с другим культовым местом Полотняного Завода — ​усадьбой Гончаровых. «Бузеон» расположен как раз между ней и проходной мануфактуры.

Это ​место силы, где подрастающему поколению раскрывают таинства изготовления бумаги. Да и взрослым к посещению он обязателен.

Расширить кругозор и обогатить свои извилины историей успеха никогда не будет лишним. И Полотняный Завод — отличное место для этого.

Он являет собой живой пример того, что любые, даже самые дремучие времена обязательно закончатся, если приложить для этого усилие.

Наша справка

Полотняно-Заводская бумажная мануфактура была основана Петром I в 1718 году и является одним из старейших действующих бумажных производств России. По состоянию на 2025 год предприятия ПЗБМ выпускают бумагу, гофрокартон, бумажные пакеты, тетради, блокноты и альбомы.

На данный момент на предприятии работают 780 человек (для сравнения: в 2014 году – 405).

Этот коллектив в прошлом году изготовил:

74 705 тонн тарного картона

тарного картона 249 344 штуки тетрадей (в 12-листном исчислении)

тетрадей (в 12-листном исчислении) 22 542 370 бумажных пакетов (на 2025 год план — более 35 миллионов)

(на 2025 год план — более 35 миллионов) 75 508 138 квадратных метров гофротары (на 2025 год план — более 92 миллионов).