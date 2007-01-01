В Товарково коммунальщики пробили дыру из подъезда в квартиру многодетной семьи
Во вторник, 28 мая, в редакцию обратилась многодетная мама и рассказала о своей проблеме. Ее квартира уже два месяца, как получила нечто общее со скандальным шоу «Дом-2».
Из-за сломанной коммунальщиками стены, она с четырьмя детьми вынуждена жить у всех на виду.
Как так вышло – расскажем ниже.
Стена заплакала
Елена Нарышкина живет в поселке Товарково на улице Строителей в обычном пятиэтажном доме. Одинокая мама воспитывает четверых детей, двое из которых инвалиды.
Назвать жизнь легкой в этой ситуации нельзя, но на судьбу Елена не жаловалась.
Чуть больше двух месяцев назад она обратила внимание, что одна из стен квартиры начала мокнуть.
- Она влажная стала, поговорила с соседскими бабушками, поразмышляли, почему стенка вдруг плакать начала и решили вызвать сантехников, - рассказывает Елена Нарышкина.
Елена позвонила в диспетчерскую службу и вскоре на пороге ее квартиры появились люди в спецодежде. Они, по словам женщины, объяснили, что скорее всего потекла одна из труб, которые проходят внутри стены, отделяющей квартиру от подъезда.
Рабочие разломали стену, заменили часть старых, и, действительно, протекающих труб, и ушли, оставив многодетную маму с кучей мусора и дырой из квартиры в подъезд.
- Я была в растерянности, когда все это увидела, но, думаю, пошли за другим инструментом, вернутся и заделают эту дыру, - продолжила рассказ Елена.
Однако, прошли дни, недели, а рабочие не появлялись. В результате уже около двух месяцев соседи с любопытством наблюдают, что происходит на кухне многодетной семьи, а дети смотрят в дырку, как в телевизор.
Сквозняк и холодно
Резкое похолодание нынешней весной добавило экстрима семье Елены Нарышкиной. В дыру сильно дуло, сквозняки гуляли по квартире, а когда температура воздуха на улице резко упала, пришлось искать способы утепления жилья.
- Нашла старое теплое одеяло и кое-как заткнула эту злосчастную дыру, все ждала, думала, ну, может майские праздники, у рабочих же выходные, после придут, - со вздохом говорит многодетная мама.
Однако, после праздников ситуация не изменилась. Елена стала звонить по номеру диспетчерской. Однако, ничего конкретного в ответ не услышала. Женщине вежливо объясняли, что оперативно заложить стену нет возможности.
Тогда Елена сама пошла к рабочим, которые меняли трубы, благо, по ее словам, они живут рядом. Их ответ ее обескуражил.
- Когда я попросила заложить эту стенку, мне они говорят, что они, мол, свою работу сделали, а дальше – это уже не их забота, - пересказала неприятный разговор Елена Нарышкина.
А когда женщина, пригрозила рассказать об этой истории в СМИ, то услышала в ответ только грубость.
- Я не понимаю, почему так, ведь я исправно плачу все коммунальные платежи, никаких задолженностей у меня никогда не было, - растерянно заявляет Елена.
Пишите письма мелким почерком
Самой заделать огромную дыру в квартире Елене не под силу. Соседки, пожилые женщины, тоже слабая подмога.
Многодетная мама говорит, что у нее остались кирпичи после ремонта балкона, и она говорила рабочим управляющей компании, что не надо их покупать, пусть возьмут те, что есть у нее.
Категорический отказ в помощи заставил женщину написать о своей проблеме на странице губернатора в социальной сети. В ответ она получила сообщение от ГЖИ Калужской области.
- Для того, чтобы наши специалисты провели контрольно-надзорные мероприятия и приняли меры административного воздействия, пожалуйста, оставьте нам официальное обращение, - ответили женщине.
Елена оставила свою жалобу на сайте этого ведомства, однако снова ни ответа, ни привета.
Мы попытались выяснить причины столь безответственного отношения к многодетной семье у руководителей поселкового и районного звена.
Увы, дозвониться до главы поселка Товарково Анатолия Илюхина оказалось невозможно. В течении двух дней чиновник не брал трубку.
Не ответил нам на телефонный звонок и глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
Наверное, в этой ситуации любой чиновник имеет полное право сослаться на то, что эта ситуация– взаимоотношения между собственником жилья и управляющей компанией и решать эти вопросы не в их компетенции. И, опять-таки, не по-человечески, а по закону, будет прав.
Однако, напомним, что в этой ситуации речь идет о безопасности четырех детей, двое из которых с инвалидностью.
При этом, заложить стену (а кирпичи у женщины есть) – дело нескольких часов, а то и того меньше. Проблема только в паре крепких мужских рук. И если чиновники не желают заниматься проблемой, быть может, найдутся люди, способные помочь одинокой женщине?
Чисто по-человечески.
Ведь ни чиновникам, ни коммунальщикам ее очевидно не хватает.
Координаты Елены Нарышкиной имеются в редакции. Неравнодушных просим звонить 8(4842)79-04-54 доб. 222, либо писать в чат-бот обратной связи нашего телеграм-канала.