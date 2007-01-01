В Товарково коммунальщики пробили дыру из подъезда в квартиру многодетной семьи

Два месяца то, что происходит в квартире, могут наблюдать все жители подъезда стандартной пятиэтажки в Товарково.

Во вторник, 28 мая, в редакцию обратилась многодетная мама и рассказала о своей проблеме. Ее квартира уже два месяца, как получила нечто общее со скандальным шоу «Дом-2».

Из-за сломанной коммунальщиками стены, она с четырьмя детьми вынуждена жить у всех на виду.

Как так вышло – расскажем ниже.

Стена заплакала

Елена Нарышкина живет в поселке Товарково на улице Строителей в обычном пятиэтажном доме. Одинокая мама воспитывает четверых детей, двое из которых инвалиды.

Назвать жизнь легкой в этой ситуации нельзя, но на судьбу Елена не жаловалась.

Чуть больше двух месяцев назад она обратила внимание, что одна из стен квартиры начала мокнуть.

- Она влажная стала, поговорила с соседскими бабушками, поразмышляли, почему стенка вдруг плакать начала и решили вызвать сантехников, - рассказывает Елена Нарышкина.

Елена позвонила в диспетчерскую службу и вскоре на пороге ее квартиры появились люди в спецодежде. Они, по словам женщины, объяснили, что скорее всего потекла одна из труб, которые проходят внутри стены, отделяющей квартиру от подъезда.

Рабочие разломали стену, заменили часть старых, и, действительно, протекающих труб, и ушли, оставив многодетную маму с кучей мусора и дырой из квартиры в подъезд.

- Я была в растерянности, когда все это увидела, но, думаю, пошли за другим инструментом, вернутся и заделают эту дыру, - продолжила рассказ Елена.

Однако, прошли дни, недели, а рабочие не появлялись. В результате уже около двух месяцев соседи с любопытством наблюдают, что происходит на кухне многодетной семьи, а дети смотрят в дырку, как в телевизор.

Сквозняк и холодно

Резкое похолодание нынешней весной добавило экстрима семье Елены Нарышкиной. В дыру сильно дуло, сквозняки гуляли по квартире, а когда температура воздуха на улице резко упала, пришлось искать способы утепления жилья.

- Нашла старое теплое одеяло и кое-как заткнула эту злосчастную дыру, все ждала, думала, ну, может майские праздники, у рабочих же выходные, после придут, - со вздохом говорит многодетная мама.

Однако, после праздников ситуация не изменилась. Елена стала звонить по номеру диспетчерской. Однако, ничего конкретного в ответ не услышала. Женщине вежливо объясняли, что оперативно заложить стену нет возможности.

Тогда Елена сама пошла к рабочим, которые меняли трубы, благо, по ее словам, они живут рядом. Их ответ ее обескуражил.

- Когда я попросила заложить эту стенку, мне они говорят, что они, мол, свою работу сделали, а дальше – это уже не их забота, - пересказала неприятный разговор Елена Нарышкина.

А когда женщина, пригрозила рассказать об этой истории в СМИ, то услышала в ответ только грубость.

- Я не понимаю, почему так, ведь я исправно плачу все коммунальные платежи, никаких задолженностей у меня никогда не было, - растерянно заявляет Елена.

Пишите письма мелким почерком

Самой заделать огромную дыру в квартире Елене не под силу. Соседки, пожилые женщины, тоже слабая подмога.

Многодетная мама говорит, что у нее остались кирпичи после ремонта балкона, и она говорила рабочим управляющей компании, что не надо их покупать, пусть возьмут те, что есть у нее.

Категорический отказ в помощи заставил женщину написать о своей проблеме на странице губернатора в социальной сети. В ответ она получила сообщение от ГЖИ Калужской области.

- Для того, чтобы наши специалисты провели контрольно-надзорные мероприятия и приняли меры административного воздействия, пожалуйста, оставьте нам официальное обращение, - ответили женщине.

Елена оставила свою жалобу на сайте этого ведомства, однако снова ни ответа, ни привета.

Мы попытались выяснить причины столь безответственного отношения к многодетной семье у руководителей поселкового и районного звена.

Увы, дозвониться до главы поселка Товарково Анатолия Илюхина оказалось невозможно. В течении двух дней чиновник не брал трубку.

Не ответил нам на телефонный звонок и глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

Наверное, в этой ситуации любой чиновник имеет полное право сослаться на то, что эта ситуация– взаимоотношения между собственником жилья и управляющей компанией и решать эти вопросы не в их компетенции. И, опять-таки, не по-человечески, а по закону, будет прав.

Однако, напомним, что в этой ситуации речь идет о безопасности четырех детей, двое из которых с инвалидностью.

При этом, заложить стену (а кирпичи у женщины есть) – дело нескольких часов, а то и того меньше. Проблема только в паре крепких мужских рук. И если чиновники не желают заниматься проблемой, быть может, найдутся люди, способные помочь одинокой женщине?

Чисто по-человечески.

Ведь ни чиновникам, ни коммунальщикам ее очевидно не хватает.

Координаты Елены Нарышкиной имеются в редакции. Неравнодушных просим звонить 8(4842)79-04-54 доб. 222, либо писать в чат-бот обратной связи нашего телеграм-канала.