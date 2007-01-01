После Победы: Гиммлер последовал примеру шефа, а в селах Калужской области ставят телефоны

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м освобожденная Европа приветствует армию победителей, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло 19-25 мая, а сегодня – о событиях 26 мая – 1 июня. Все публикации проекта смотрите здесь.

Бесславный конец Гиммлера

Как сообщил специальный корреспондент агентства Рейтер при штабе 2-й английской армии, официально объявлено, что глава гестапо Генрих Гиммлер покончил самоубийством.

Гиммлер был арестован частями 2-й английской армии 21 мая и передан в распоряжение фронтовых органов безопасности 22 мая. В момент ареста он совершал поездку под вымышленным именем, переодетый, с черной повязкой на глазу и со сбритыми усами. Во время медицинского осмотра в ночь на 21 мая он внезапно раздавил зубами стеклянную ампулу с ядом, которая была у него во рту, и через 15 минут скончался.

Новые находки

Американскими войсками захвачен в Австрии один из ближайших приспешников Гиммлера — Оберг.

Как передает Нью-Йоркское радио, вскоре после того, как союзниками был захвачен Генрих Гиммлер, американские солдаты обнаружили в районе Берхтесгадена склад ценностей, награбленных гитлеровскими преступниками. Здесь найдены денежные знаки 26 различных стран общей стоимостью в 1 миллион американских долларов.

Преступление и наказание

Корреспондент агентства Рейтер, находящийся при 3-й американской армии, сообщает, что 27 мая были арестованы две замужних сестры Гитлера — Ангела Хаммич и Паула Вольф. Частями 2-й армии захвачен в плен брат Генриха Гиммлера, служивший в войсках СС.

Покончил самоубийством генерал Риттер фон Грейм, который после Геринга командовал германскими воздушными силами.

Военный комендант города Праги устроил торжественный вечер в честь Красной Армии и 1-го чехословацкого корпуса.

Парижское радио сообщает, что бывший радиокомментатор и военный критик профашистской газеты «Нуво тай» генерал Поль Манжо приговорен к смертной казни.

Фашистское гостеприимство

В Гамбурге арестован директор крупной немецкой верфи «Блом и Фосс» Рудольф Блом. Он обвиняется во враждебной деятельности по отношению к союзникам.

Комиссия по восстановлению белградского университета исключила из университета с передачей дела в суд сербской национальной чести профессоров Николу Поповича, Юстина Поповича и др. за активное сотрудничество с оккупантами.

Парижское радио сообщило, что правительство Франко отказалось выдать руководителя бельгийских рексистов (фашистов) Леона Детреля. В ответ на просьбу бельгийского правительства о выдаче Детреля правительство Франко заявило, что Детрель «имеет право пользоваться предоставленным ему гостеприимством».

Рабы печатали фальшивки

Французское радио сообщило об обнаружении союзными войсками в лагере Заксенхаузен, близ Франкфурта-на-Майне, огромной фабрики по изготовлению фальшивых денег, документов, печатей и прочего, организованной в свое время гитлеровцами.

На фабрике работало 140 человек, в большинстве — французские, бельгийские, голландские, норвежские и датские рабочие-печатники, насильно мобилизованные и заключенные в лагерь.

Там было организовано печатание фальшивых английских фунтов стерлингов и американских долларов. Гитлеровский план состоял в том, чтобы засыпать Англию и США фальшивыми бумажными деньгами и тем самым подорвать их экономику.

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Как сообщило норвежское информационное бюро, отряды внутреннего фронта Норвегии обнаружили на Болэрнских островах, расположенных у входа в Ослофиорд, лагерь смерти, организованный немцами для советских военнопленных. В этом лагере в момент его обнаружения находилось несколько сот больных и совершенно истощенных рабским трудом советских людей.

Число умерших точно еще не установлено, но, несомненно, оно исчисляется в несколько сот человек. В момент вступления на острова сил внутреннего фронта Норвегии свыше 50 заключенных в лагере находились в такой стадии истощения, что спасение их жизни было невозможным.

В благодарность за освобождение

В Польше Лодзинская городская Рада Народова постановила в знак благодарности Красной Армии за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков переименовать улицу Главную в улицу Маршала Сталина, а улицу Рокищинскую — в улицу Красной Армии.

Органами народной милиции в Пловдиве (Болгария) раскрыта тайная фашистская организация. Все ее члены арестованы и преданы суду.

Французский суд приговорил к смертной казни за сотрудничество с гитлеровскими оккупантами Жана Растелли, являвшегося помощником бывшего главы департамента политической полиции Виши.

В Скопле (Югославия) начался суд над фашистскими преступниками Раевым, Кятничевым, Чкартовым и Джузелевым. Подсудимые вели активную фашистскую пропаганду, выдавали в руки гестапо население и принимали активное участие в организации карательных отрядов.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 26 мая – 1 июня и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…восстанавливают колхозное хозяйство

«Когда после изгнания немецко-фашистских захватчиков с территории Высокиничского района мы возвратились в родное село — в колхоз «Коммунар», то увидели картину полного опустошения. Скот, инвентарь, запасы семян — все было разграблено немцами, - пишет в газету председатель колхоза «Коммунар» С. Раскутин. - Много пришлось поработать колхозникам, много трудностей преодолеть, но хозяйство восстановили.

Свиноферма вовсе отсутствовала — теперь имеем 23 головы. Причем немало поросят было продано другим колхозам. Птицефермы не было — теперь имеется 100 кур. Скотный двор гитлеровцы сожгли. Теперь нами построен новый — на 40 голов. Отстроен также новый телятник. Колхозное хозяйство с каждым днем восстанавливается.

…передают подарки детям военнослужащих

Комсомольцы Сухиничского района проявляют заботу о детях воинов-победителей. Они собрали и передали семьям военнослужащих 211 кг хлеба и несколько сот детских игрушек, изготовленных своими силами. Сейчас сухиничские комсомольцы изготовляют игрушки для детей Козельского детского дома.

… развивают производство.

Коллектив работников строительно-монтажного управления, восстанавливающий Кировский чугунолитейный завод, приступил к строительству нового эмалировочного цеха. Заготавливаются котлованы для фундамента, заготавливается строительный материал. В ближайшее время начнется кладка фундамента.

…оборудуют клубы.

В поселке Ермолино, Боровского района, развернулись работы по восстановлению и оборудованию клуба. Комсомольцы — учащиеся средней школы собирают среди населения книги для пополнения фондов клубной библиотеки.

В ближайшее время поселковый клуб развернет широкую культурно-массовую работу.

…переводят средства государству.

Коллектив резерва проводников станции Малоярославец Московско-Киевской ж. д., стремясь всемерно помочь Родине, отчислил на дело восстановления народного хозяйства компенсацию за неиспользованные в годы войны отпуска.

…занимаются саморазвитием.

Калужский обком комсомола посылает 50 библиотечек литературы для МТС и молодежных тракторных бригад. 40 из них получат комсомольские организации МТС, а 10 — лучшие молодежные тракторные бригады, борющиеся за 1000 гектаров на каждый трактор.

В библиотечки входит литература на научные, политические и сельскохозяйственные темы, а также художественная литература. Кроме того, в библиотечки вошли книги и брошюры в помощь комсомольскому активисту и материалы для художественной самодеятельности.

…добывают торф.

Коллектив торфопредприятия «Пустовский мох» Спас-Деменского района план добычи торфа за апрель выполнил на 141 процент. План первой декады мая выполнен на 130 процентов. Работники торфопредприятия взяли обязательство сезонную программу выполнить не ниже, чем на 130 процентов и убрать готовую продукцию с высоким качеством.

…озеленяют улицы.

Кировский горсовет вместе с председателями уличных комитетов провел работу по озеленению улиц города. На улицах посажено свыше 8000 молодых лип, тополей, берез и других деревьев.

На Пролетарской улице деревья посажены напротив каждого дома. Все саженцы огорожены, домовладельцы хорошо ухаживают за ними. Произведена посадка деревьев и по улице имени Сталина.

В городском сквере зеленеют 800 саженцев тополя, американского клена, белой акации.

…телефонизируют сельсоветы.

Работники Медынской районной конторы связи проделали большую работу по телефонизации и радиофикации районного центра и сельских советов.

Недавно коллектив медынских связистов закончил проводку в Пуховский и Каляевский сельсоветы.