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За три часа ПВО уничтожили 112 бесилотников: три из них - в Калужской области

Минобороны сообщило об очередной атаке.
28.05, 00:50
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В первом часу ночи, 28 мая, Минобороны РФ отчиталось об отражении очередной атаки украинских беспилотников на различные регионы страны.

За три часа с 21:00 до полуночи над территорией России уничтожено 112 беспилотников самолетного типа. Три из них – в небе Калужской области.

Остальные сбиты в следующих регионах:

  • 59 БпЛА – над территорией Брянской области,
  • 19 БпЛА – над территорией Белгородской области,
  • 13 БпЛА – над территорией Тульской области,
  • 10 БпЛА – над территорией Курской области,
  • 8 БпЛА – над территорией Орловской области,

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