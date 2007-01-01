За три часа ПВО уничтожили 112 бесилотников: три из них - в Калужской области
Минобороны сообщило об очередной атаке.
В первом часу ночи, 28 мая, Минобороны РФ отчиталось об отражении очередной атаки украинских беспилотников на различные регионы страны.
За три часа с 21:00 до полуночи над территорией России уничтожено 112 беспилотников самолетного типа. Три из них – в небе Калужской области.
Остальные сбиты в следующих регионах:
- 59 БпЛА – над территорией Брянской области,
- 19 БпЛА – над территорией Белгородской области,
- 13 БпЛА – над территорией Тульской области,
- 10 БпЛА – над территорией Курской области,
- 8 БпЛА – над территорией Орловской области,