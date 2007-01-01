Парковки исчезнут, но появится специалист по счастью: в Калуге рассказали о городах будущего

Как меняется городская среда и что на нее влияет.

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В этом году фестиваль современного искусства Циолковский фест, который проходил в ИКЦ, был посвящен ландшафтам.

Здесь состоялась встреча со столичным архитектором Никитой Асадовым.

Говорили о новом подходе к городской среде.

Город – это все что нас окружает: и природа, и урбанистический каркас - вся сумма пространств, зданий, подземных парковок, инженерии, а также экономика, социальные отношения и эмоциональный комфорт, историчность и наследие и т.д.

Поэтому подход к городу должен быть комплексным. Но в нынешнее скоростное время представление о комфортной среде постоянно меняется, город предъявляет все новые и новые требования.

- Самая ужасная история, которая происходит в городе, он устаревает не просто за 50, 100 лет, а уже на момент постройки, - говорит Никита АСАДОВ.

- Всё, что мы проектируем сегодня, 100% устареет к моменту реализации. За последние 100 лет город прожил огромное количество революций.

Никита Асадов гооврит, что города страмительно меняются.

Отвыкнуть от автомобилей

Простой пример быстрых изменений в городе – внезапное появление электросамокатов. Средства индивидуальной мобильности становятся все более востребованы.

О том, что для них нужны какие-то решения, архитекторы говорят давно. Но пока обсуждался вопрос со строительством велодорожек, возник новый вид транспорта с большим количеством пользователей. И города оказались к этому не готовы.

- С велодорожками потрясающая история. Это было правильное решение, которое неправильно спозиционировано. Изначально идеология была сделать велодорожки, чтобы в России, как в Голландии, люди не стояли в пробках, а ездили на велосипедах, - говорит Асадов.

- На тот момент мы не могли представить, что делаем велодорожки для транспорта, который еще даже не появился. Э

то новая форма – что-то среднее между автомобилем и пешеходом. И сейчас мы понимаем, что для этого транспорта надо выделить какое-то пространство в городе.

Развитие транспорта сильно влияет на города.

- Огромное количество проблем, которые имеем сегодня с автомобилями, мы получили буквально за последние 50-70 лет. В 1920−30-е годы появился новый транспорт, который дал возможность расшириться Москве до сегодняшних границ.

Сейчас очередной взрыв - сверхскоростной, подземный, внеуличный транспорт (метро). Это и плюс и минус.

С одной стороны город растягивается, с другой - высокие скорости, и тогда Калуга – это уже район Москвы, ты живешь здесь, а едешь на работу в мегаполис.

Надо понимать механику, как живет город, как он взаимодействует. Эта история нужна с точки зрения коммуникаций: чем больше у тебя разных встреч, общения, чем проще собраться где-то, обсудить что-то, тем выше качество города.

Что касается автомобильных парковок, Никита Асадов считает, что потерпеть надо 15-20 лет максимум.

Будет развиваться общественный транспорт, кикшеринг, самокаты станут ездить по городу, а не валяться на остановках. Но жителям придется отвыкнуть от автомобилей. Это вопрос смены пары поколений.

- Через 50 лет уже не нужна будет парковка, - уверен архитектор. - И парковки, которые сейчас вокруг многоэтажек, смогут застроить чем-то новым.

Это будет отдельная интересная история, я думаю, что там много всего появится, будут новые функции, общественные в том числе.

Послушать столичного архитектора пришли неравнодушные калужане и студенты-архитекторы.

Формируется годами

Городская среда напрямую влияет на внутреннее состояние жителей. Но процесс создания городского ландшафта длительный.

- Почему центральная Калуга и Калуга Правого берега - абсолютно разные города.

Потому что один сделан вопреки, то есть он все время меняется, усложняется, все время какие-то компромиссы, неудобные решения, - объясняет Асадов.

- А другой создается с нуля. И за счет меньшей сложности он меньше ценности представляет.

Сложность вырабатывается со временем, ее невозможно сделать с нуля. Чтобы новый дом нормально зажил, нужно 3-5 лет минимум.

Сначала могут быть проблемы с коммуникациями, лифтами.

Среда вокруг дома должна сформироваться, деревья вырасти, давать тень, взаимоотношения с соседями устаканится, взаимоотношения жителей нового дома с районом.

Это обустройство и есть процесс создания городского ландшафта, который составляет настоящую ценность.

По мнению архитектора, Правый берег со временем не будет восприниматься ужасно.

- Парадокс в том, что все то, что для нас сегодня традиция, когда-то было радикальным ходом.

Когда архитектор Никитин, спланировавший Калугу, предлагал центральную часть, это был радикальный излом, перестройка всего города, но правильное профессиональное решение.

Это прижилось, и теперь Калугу невозможно представить без исторической части, с которой мы сегодня город ассоциируем.

Все, что строится на Правом берегу, через 100 лет будет просто посадом, частью города. Но первые лет 30 будет восприниматься ужасно, к сожалению.

Высотность, масштаб, есть объективные параметры, к которым сложно привыкнуть.

Сделать другую среду, чтобы она была ближе к историческому городу – это общая проблема страны, с которой сложно работать.

Но ближайшие 20 лет мы справимся. Сегодня есть примеры невысоких городов, невысокой этажности, плотности, но качественной среды.

Селфи-туризм

Не только город влияет на людей, но и люди на город. Новая тенденция последних лет - селфицентричность. В общественных пространствах зоны для фото становятся нормой.

Появляются территории, которые с нуля становятся суперпопулярными. Возникает селфи-туризм.

Здесь Никита Асадов привел в пример феномен ГЭС-2 в Москве, куда первое время были паломничества для фотосессий.

Однако некоторые общественные места страдают от этого. Калужане на встрече вспомнили историю с селфи-туризмом, от которой на Правом берегу пострадал Алешкин пруд в форме сердца, который сделал калужанин Алексей Колков.

Фото быстро распространилось по соцсетям. Туда стали массово приезжать, фотографироваться и оставлять мусор.

Теперь пруд нуждается в благоустройстве и в этом году стоит в списке объектов для голосования в проекте «Формирование комфортной городской среды».

Архитектура не нужна

Меняют город и инновационные решения. В Калуге, по словам Асадова, определенную планку создал ИКЦ.

Архитектор назвал его современной прорывной историей.

8 лет назад, когда ИКЦ построили, у него была репутация ужасного здания, которое портит архитектуру Калуги, не вписывается в нее. А сейчас сюда приходят калужане, вечером на территроии возле него собирается молодежь.

- Ужасные вещи на сегодня становятся частью нормы и спустя какое-то время - вещами, которыми мы гордимся, потому что уже сжились с ними, - считает Асадов.

- Объект может быть совершенно диким, ярким, но, если у него есть определенные положительные черты, он спустя какое-то время станет тем, что собирает город вокруг себя. ИКЦ пророс в городе, притягивает людей.

А на момент постройки, например, его черный потолок с торчащими трубами воспринимался как дичь.

Здесь -некий вызов времени. Если объект сделан грамотно, скорее всего, он станет частью среды и даже элементом идентичности, без которой Калугу невозможно будет представить.

Потолок в ИКЦ.

На вопрос, что такое идентичность, Никита Асадов ответил так:

- Мы пытались понять, как с архитектурной с точки зрения должны выглядеть новые районы, как складывается идентичность, из чего состоит и что на нее влияет.

Вывод с одной стороны, ожидаемый, с другой стороны - странный для нас, как архитекторов.

Основных показателя три: люди, среда и здания. Здания занимают много места в восприятии тех людей, которые впервые попадают в город и в район, знакомятся с ним.

Если ты здесь живешь, для тебя здания становятся гораздо менее важными. Отношение к городу у нас в голове, и это будет проецировать всё остальное.

Мы сами в ужасе. Архитектура не нужна. В идеале ее нужно делать такой, чтобы она притягивала и становилась нейтральным фоном для того, чтобы наши отношения друг с другом были лучше.

То есть нужна прозрачность, воздух, как в ИКЦ, чтобы мы вот так могли сидеть и общаться.

Сложность повышается

Недавно в Калуге появилась новая должность – главный садовник города. Никита Асадов считает, что появление такого специалиста говорит о повышающемся уровне городе.

- Мы долго к этому шли, потому что не воспринимали улицы частью городской среды.

А сейчас воспринимаем город целиком, пытаемся понять, как правильно поступать с озеленением, какие деревья можно оставлять, какие нет, как заботится, чтобы все правильно росло, деревья не падали на машины.

Чтобы такой специалист появился, нужно до определенного уровня дорасти.

Если общество, культура, экономика находятся на низком уровне, город как система становится более простым, и эти сложные вещи выпадают из поля внимания.

Если сложность повышается, более узкие специалисты становятся востребованы.

И есть огромное направление, до которого мы пока не добрались - специалист по счастью в городе, который будет отслеживать уровень эмоционального ландшафта и иметь точный набор рекомендаций, что, где нужно сделать, усилить с точки зрения архитектуры, озеленения, благосостояния жителей.