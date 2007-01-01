Турецкая компания открыла в Калужской области новую производственную площадку

В этом году корпорация HAYAT отмечает 10-летие с начала работы в России. Однако пышным торжествам турецкий производитель предпочел развитие своих мощностей

Фото пресс-службы компании Hayat

22 мая завод HAYAT, расположенный в Боровском районе, встречал сотни гостей.

В числе участников торжественной конференции, посвященной открытию новой линии, были губернатор Владислав Шапша, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Танжу Бильгич, заместитель Минпромторга России Михаил Юрин и высшее руководство корпорации.

HAYAT ведет несколько стратегических направлений, среди которых строительство, энергетика, портовая логистика, производство товаров повседневного спроса. Калужский завод специализируется на выпуске предметов гигиены – бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги, прокладок.

На условиях взаимности

- У нас сложились прочные деловые отношения, - отметил Владислав Шапша, открывая торжество. - Компания инвестировала в строительство и развитие завода почти 19 миллиардов рублей. Наращивает производство, расширяет ассортимент, обеспечивает потребности российского рынка. Для региона – это дополнительные рабочие места и налоговые поступления. Со своей стороны мы обеспечиваем поддержку, необходимую для реализации планов.

Губернатор также подчеркнул, что компания работает в одной из самых развитых особых экономических зон России. Благодаря налоговым льготам, таможенным преференциям и другим мерам поддержки, бизнес может развиваться быстрее и эффективнее.

Местные власти активно содействуют компании, предоставляя гибкие инструменты для достижения стратегических целей с минимальными затратами и максимальной выгодой.

- Я благодарю весь коллектив, который сделал многое для того, чтобы сегодня мы могли запустить очередное производство, - продолжил Владислав Шапша. - Желаю компании процветания и новых проектов. Готовы содействовать в их успешной реализации.

Не просто рынок сбыта

Годы продуктивной работы в регионе дали зримый результат – компания стала лидером в производстве бумажно-гигиенической продукции. Сегодня каждый третий рулон туалетной бумаги в России выпускается под маркой HAYAT, доля же бумажных полотенец достигла 29,1 процента.

- За десять лет мы прошли путь от строительства первого завода до создания двух крупных производственных площадок, общей мощностью более 280 тысяч тонн в год, — констатирует генеральный директор HAYAT в России Метин Мете. — Россия всегда была и остается для нашей компании стратегически важным рынком.

Однако не только объемы и прибыли интересуют турецких партнеров. Ключевое значение имеет стабильность отношений и уверенность в будущем.

- Россия — это не просто один из рынков для нашего холдинга, - уверен генеральный директор HAYAT HOLDING Авни Кигилы. - Это важное стратегическое направление, в которое мы планомерно инвестируем на протяжении последних 10 лет. Общий объем вложений холдинга в различные бизнес-направления России превысил 1,2 миллиарда евро. Мы верим в потенциал этого рынка, продолжаем развивать производственные мощности, внедрять инновации и предлагать качественные продукты, адаптированные к локальным потребностям.

Открыты для партнерства

Позицией дипломатического корпуса с участниками встречи поделился посол Турции Танжу Бильгич:

- В основе устойчивых международных отношений — экономика и промышленность, — подчеркнул он. — Открытие новой производственной площадки HAYAT в Калуге символизирует прочность деловых связей между нашими странами. Это шаг навстречу будущему, где качество, инновации и партнерство становятся опорой для роста.

Реализация столько масштабного проекта не осуществилась без тесного и эффективного взаимодействия бизнес-структур с государственными ведомствами. Курс на поддержку инвесторов – кредо федерального Минпромторга.

- HAYAT — наглядный пример того, как международная компания может органично встроиться в промышленную экосистему России, — отметил Михаил Юрин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. — Мы видим, как иностранные инвестиции в реальный сектор экономики способствуют технологическому обновлению, создают устойчивые рабочие места и развивают производство продукции, которая соответствует требованиям как внутреннего, так и внешнего рынка. Подобные проекты подтверждают, что политика индустриального развития России открыта для конструктивного международного партнёрства и ориентирована на долгосрочный эффект.

Вклад в будущее

Кульминационным моментом торжества стал запуск новой технологической линии. Его осуществили представители российской и турецкой сторон, вместе нажав символическую кнопку под аплодисменты собравшихся. Производственная площадка, рассчитанная на выпуск 930 миллионов единиц гигиенических средств в год, вступила в строй.

Ну, а затем всем гостям дали возможность побывать в заводских цехах и своими глазами увидеть производительное и высокотехнологичное производство, ставшее десять лет назад частью региональной индустрии.

Экскурсантов особенно впечатлили масштабы предприятия. Например, бумагоделательная машина возвышается над полом на девять метров и еще на шесть уходит вглубь – общая высота сравнима с пятиэтажным домом.

Но, пожалуй, главным было ощущение того, что вся эта мощь эффективно работает на калужскую экономику и вносит вклад в фундамент нашего общего будущего.

Ведь как справедливо, заметил российский гендиректор HAYAT Метин Мете, запуск новой производственной площадки — это не только локализация целой категории продукции и расширение ассортимента, но и выражение уверенности в потенциале российского рынка.