Шапша привлек рекордное финансирование для развития калужского села

Калужскую область посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Визит министра состоялся в среду, 21 мая.

И эту поездку можно назвать знаковой для региона. Отмечены успехи Калужской области и лично губернатора Владислава Шапши в развитии агропромышленного комплекса.

Рекорд в 2025 году

С момента запуска госпрограммы «Комплексного развития сельских территорий» губернатор последовательно увеличивал участие Калужской области в ее реализации. Это означало привлечение все большего количества денег на развитие калужских сел: от поддержки бизнеса до воссоздания современной, обеспечивающей комфорт и безопасность селян и их семей, жизненной среды.

Шапша лично участвовал в переговорах, презентациях агропотенциала региона.

И все это ало свои плоды. В нынешнем году нашей области выделен миллиард рублей – в три раза больше, чем в прошлом году. Это позволит отремонтировать и построить жилье для рабочих и их семей, соцобъекты, благоустроить территорию и создать общественные пространства в селах.

Реализация госпрограммы стала одной из тем обсуждении на встрече Владислава Шапши и Оксаны Лут.

Федеральный министр высоко оценила темпы роста региональной сельскохозяйственной отрасли по всем направлениям. Визитной карточкой области она назвала животноводство.

Лут отметила, что за первый квартал 2025 года заметно увеличилось производство молока, яиц, скота и птицы. А экспорт продукции АПК с 2020 года увеличился более чем в 1,5 раза.

В целом за пять лет в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» построено и модернизировано 250 объектов.

Кадры решают

Владислав Шапша и Оксана Лут вместе побывали в калужском филиале Тимирязевской академии.

За 38 лет работы учебное заведение подготовило 8,6 тысячи специалистов. При этом важно, что больше шести тысяч из них остались жить и работать в Калужской области.

С прошлого года аграриев также готовят по программам среднего профессионального образования. Созданы и агроклассы в школах.

- Выстраиваем единую систему обучения от школы до вуза и будущего места работы, - подчеркнул Владислав Шапша. - В 2025 году в школах региона создано 64 агротехнических класса. Договорились, что в ближайшие три года увеличим их число до 90.

А пока новые кадры только подрастают, губернатор и министр вручили награды тем, кто уже давно работает в АПК и добился больших успехов.

Среди награжденных оказались:

глава КФХ «НИЛ» Виталий Нилов,

главный инженер «Кривское» Василий Платонов,

тракторист-машинист из Жуковского района Павел Зотов,

мастер участка птицефабрики в Дзержинском районе Татьяна Гривачева,

глава КФХ из Износковского района Алексей Максимович,

заведующая молочно-товарной фермой в Жуковском районе Ольга Пугачева,

заведующий мехмастерскими в Хвастовичском районе Иван Петрушкин,

главный инженер «Молочное Море» Владимир Ромахин,

тракторист из Хвастовичского района Владимир Хохлов,

инженер-механик из Бабынинского района Александр Хрусталев.

Развитие в глубинке

На примере госпрограммы «Комплексного развития сельских территорий» четко видна приверженность губернатора решать вопросы, которые волнуют людей на местах. Выделяемые огромные деньги не просто закапываются в землю, а уже сейчас улучшают жизнь людей в Калужской области.

Так, в Перемышле построен спортивный центр «Авангард».

Капремонт прошел в культурно-досуговом центре, школе и детсаде «Радуга».

- В образовательных учреждениях, кстати, созданы агрокласс и агрогруппа, - рассказал губернатор. - Детсадовцы, например, вместе с воспитателями выращивают зелень и овощи. Мечтают о зимнем саде. Обязательно поможем.

С Оксаной Лут Шапша также посетил ферму в Медынском районе.

- Замечательный проект. Во многом ломающий стереотипы. Прежде всего – использованием передовых технологий и подходом к делу, - восхитился губернатор. - С помощью господдержки – а на развитие бизнеса фермеры получили уже три гранта – проект активно развивается. Основатель бизнеса Александр Козлов поменял успешную карьеру в сфере финансов на сельскую жизнь. Основное направление — мясное скотоводство. Один из семи производителей в регионе, имеющий органическую сертификацию.

Хозяйство также является племенным репродуктором по разведению абердин-ангусской породы. Бычки отсюда отправляются по всей стране.

В этом году дочь Александра Татьяна переехала из Москвы на ферму, выиграла грант «Агростартап» на разведение КРС герефордской породы.

- Еще одно направление – агротуризм. Домики для гостей. Дегустация фермерской продукции. Конная школа. Экскурсии. Целый зоопарк живности. В прошлом году на ферме приняли более 1,5 тысячи гостей, - подчеркнул глава региона.

Что думают эксперты

Мы опросили нескольких экспертов, которые оценили перспективы калужского сельского хозяйства и работу губернатора в этом направлении.

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова:

- В 2023 году Калужская область вошла в число 33 субъектов РФ, которые финансируются в опережающем порядке именно по линии развития сельских территорий. Плюсы здесь очевидны - больше денег в села, больше комфортной среды.

Большую роль тут сыграло личное участие губернатора. Владислав Шапша активно занимался переговорами и презентациями агропотенциала области. То есть поступал так, как и должен действовать губернатор, радеющий за интересы своего региона. В итоге Калужская области в 2025 году получила рекордно больше денег на это направление - в три раза больше, чем в прошлом году.

Задан высокий темп развития агросектора, который вполне может быть и одним из драйверов развития области в целом.

Политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова:

- Безусловно, вклад губернатора Владислава Шапши в развитие агропотенциала Калужской области можно оценить, как системный и достаточно результативный. Его управленческий подход демонстрирует, как последовательная работа в рамках федеральных механизмов может трансформироваться в достаточно ощутимое изменение на местах.

Так, с момента запуска госпрограммы комплексного развития сельских территорий регион под его руководством не просто участвовал, а достаточно стремительно наращивал объемы привлеченного финансирования, расширяя охват и масштабы реализуемых проектов. Достаточно показательно, что в 2025 году регион получил рекордное финансирование в три раза больше, чем годом ранее. Это прямой результат как административной работы, так и личной увлеченности губернатора в презентацию и защиту интересов Калужской области на федеральном уровне.

Благодаря такому подходу область становится одним из ориентиров в части развития сельских территорий. Она вошла в число 33 субъектов, получивших опережающие финансирование.

Важно отметить то, что речь идет не только про вложение в инфраструктуру, но и формирование современной комфортной жизненной среды для сельчан, жильем, социальными объектами, благоустроенным пространством. Кроме того, системное внимание к созданию высокотехнологичных производств к научной базе агросектора говорит о стратегическом взгляде, направленном на устойчивое развитие отрасли в регионе.

То есть, резюмируя, можно сказать, что действие Владислава Шапши формирует сегодня новую модель управления развитием села, динамичную, ориентированную на результат и отвечающую как текущим, так и долгосрочным задачам, отвечающую как текущим, так и долгосрочным задачам.

Научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев:

- Калужская область - один из немногих регионов, которые могут уже показать результат по госпрограмме «Комплексного развития сельских территорий». Все готовы, все делают, но пока мало у кого получается.

Раньше область опиралась на промышленность, но теперь появилась и опора в сельском хозяйстве. Важно, что возвращаются в оборот пахотные земли.

В нашем регионе рискованного земледелия, где в конце мая возможны заморозки, уже удается производить продуктов больше, чем потреблять.

Перспективным рынком для сбыта своей продукции при этом являются страны Азии, где производство растет медленнее потребления.