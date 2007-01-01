Ландшафты как метафора: что происходит на фестивале современного искусства в Калуге

В ИКЦ всю неделю проходит Циолковский фест.

Фото автора.

Фестивалю современного искусства уже 13 лет. Каждый год у него разная тематика.

В этот раз - Ландшафт как метафора.

Заявлено, что фестиваль исследует, как окружающий мир становится зеркалом внутренних состояний, коллективной памяти и социальных трансформаций.

Программа большая, много мастер-классов, лекций, презентаций книг, концертов и спектаклей. Более 30 мероприятий. Завершится фестиваль 24 мая сразу на двух площадках – в ИКЦ и в имении Ергольских, что в Козельском районе. Вход на все мероприятия бесплатный.

От тайного сада - до места силы

В первый же день фестиваля открылось сразу несколько выставок. На первом этаже можно увидеть «Тайный сад» столичного живописца Алексея Кротова, проект калужских студентов-архитекторов «Несимметричное время».

На выставке есть лавочка, где можно посидеть и полюбоваться тайным садом.

Студенты-архитекторы возле своего проекта.

Возле ресепшен - фотопроект Юлии Дударевой «Место силы». Юлия вместе с своими героями в процессе исследования окружающего ландшафта старалась найти ответы на вопрос: что для вас место силы.

Например, предприниматель Александра Матвеева рассказала, что для нее это бабушкин дом в деревне, наполненный воспоминаниями о счастливом детстве, для кависта Александры Головановой – бор,

для специалиста по обеспечению качества на фармацевтическом предприятии Алены Федотовой - маршрут «от люстры до ракеты»: качели в сквере Чижевского, ул. Воскресенская, вид на Оку в парке, каменный мост, парк Циолковского, территория возле музея космонавтики, спуск к набережной.

Остальные герои рассуждают абстрактно и конкретных мест не называют.

Так, для продюсера креативных индустрий, модели дома моды Вячеслава Зайцева Антона Федана место силы вообще в материальном мире не существует, хотя в этом он не уверен.

Увидите вы и трогательные «Ландшафты воображения» людей с ограниченными возможностями, а в выставочном зале – «Тихую жизнь» хедлайнера фестиваля Владимира Мигачева.

В своих пейзажах он использует землю, песок, золу, уголь, глину, акрил и алкидные смолы.

Погружение в ландшафты

Лекции на фестивале разнообразные. Лекция продюсера фестиваля, предпринимателя Екатерины Абдуловой «Ландшафты после реальности», была спорная и философская.

После того, как зрители устроились в амфитеатре, Екатерина угостила всех шоколадным брауцни и объявила, что это скорее разговор, а не лекция.

Продюсер фестиваля рассказала, как на нее повлияли книги Мераба Мамардашвили, Грегори Бейтсона и Александра Пятигорского.

Поразмышляли на тему, что проблем у людей вообще нет, если проблему можно решить, это не проблема, а все, что происходит, так и должно произойти, даже если люди не выполняют обещания, потом все складывается лучшим образом.

- Я думаю, что одна из самых больших проблем любого человека - это его разбросанность во времени и пространстве, - говорит Екатерина. - И собрать себя в точке здесь и сейчас задача практически невыполнима. Для меня фильм «Люси» - это инструкция к свободе.

И Люк Бессон дает инструкцию пошаговую. Что значит разбросанность во времени и пространстве.

Чтобы у нас был выбор, чтобы хотя бы появилась его теоретическая возможность, нам необходимо достать себя из тех впечатлений, из тех шершавых камней нашего детства, о которые мы спотыкаемся.

Екатерина Абдулова любит читать сложные книги.

Далее Екатерина рассказала, что смотрела фильм через призму концепции Грегори Бейтсона, который предлагает три уровня обучения.

Обучение третьего уровня — это трансформация контекста, кем быть в системе.

- Меня всегда интересует, как мы видим, - объяснила лектор. - В комнате Эймса на Арбате тот, кто стоит ближе – огромный, а тот, кто дальше – маленький. Но если вы достанете их из той иллюзии, которую Эймс сконструировал, и поставите рядом, увидите, что они одинакового роста.

Эймс посвятил свою жизнь тому, что исследовал зрительные иллюзии. Но таких когнитивных искажений в нашей жизни огромное количество.

Изменения в процессе обучения третьего – это изменение контекста. У Люка Бессона героини побеждают, только пройдя через боль трансформации. Люси не «умирает» - она переписывает код человечества.

Еще одна лекция была посвящена городских ландшафтам.

Со столичным архитектором Никитой Асадовым гости фестиваля побеседовали на тему: как архитектурные решения формируют облик города, и какие требования предъявляет к новому объекту сам город. Подробнее о встрече расскажем в ближайшее время.

Никита Асадов размышлял о городе.

Премьеры

Спектакли на фестивале тоже идут чередой. Состоялась премьера «Соляриса» по пьесе Станислава Лема, танцевального спектакля «Секция» Ксении Михеевой, прошел вечер одноактных балетов.

Будет ещё премьера экспериментального спектакля-трагифарса «Синий Крепдешин» режиссёра-художника Полины Хамраевой, где шесть коротких новелл исследуют семейные травмы и навязанные роли.

В центре внимания истории матери, дочери и внучки, связанных общим кругом страхов и одиночества, передающегося по наследству. Перевоплощаться в женщин одной семьи будет актриса Светлана Никифорова.

В ближайшее время на фестивале:

22 мая в 19:00 – «Лаборатория нейро-театр. Проект Шредингер». Обещают живую лабораторию чувств. 12+

23 мая в 17:00 – лекция «Русский пейзаж. Точка отсчета». 12+

23 мая в 19:00 - премьера спектакля «Синий Крепдешин». 18+

24 мая в 14:00 – хеппининг для детей и родителей. Пейзаж в искусстве: от древности до современности». 6+

В имении Ергольских в Козельском районе 24 мая пройдут:

в 16.00 - мастер-класс для детей «Цветочный венок». 6+

в 17:00 - мастер-класс для детей «Игрушка-вертушка». 6+

в 19:00 – мастер-класс «Ловец снов». 12+

в 16:00 - вернисаж «Тени в кружевах». Художник Мария Суворова представит свои работы во время музыкального перформанса. 6+