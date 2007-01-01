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Ландшафты как метафора: что происходит на фестивале современного искусства в Калуге

В ИКЦ всю неделю проходит Циолковский фест.
Татьяна Светлова
22.05, 19:10
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Фото автора.
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Фестивалю современного искусства уже 13 лет. Каждый год у него разная тематика.

В этот раз - Ландшафт как метафора.

Заявлено, что фестиваль исследует, как окружающий мир становится зеркалом внутренних состояний, коллективной памяти и социальных трансформаций.

Программа большая, много мастер-классов, лекций, презентаций книг, концертов и спектаклей. Более 30 мероприятий. Завершится фестиваль 24 мая сразу на двух площадках – в ИКЦ и в имении Ергольских, что в Козельском районе.  Вход на все мероприятия бесплатный.

От тайного сада - до места силы

В первый же день фестиваля открылось сразу несколько выставок. На первом этаже можно увидеть «Тайный сад» столичного живописца Алексея Кротова, проект калужских студентов-архитекторов «Несимметричное время».

На выставке есть лавочка, где можно посидеть и полюбоваться тайным садом.
На выставке есть лавочка, где можно посидеть и полюбоваться тайным садом.
Студенты-архитекторы возле своего проекта.
Студенты-архитекторы возле своего проекта.

Возле ресепшен - фотопроект Юлии Дударевой «Место силы». Юлия вместе с своими героями в процессе исследования окружающего ландшафта старалась найти ответы на вопрос: что для вас место силы.

Например, предприниматель Александра Матвеева рассказала, что для нее это бабушкин дом в деревне, наполненный воспоминаниями о счастливом детстве, для кависта Александры Головановой – бор,

для специалиста по обеспечению качества на фармацевтическом предприятии Алены Федотовой - маршрут «от люстры до ракеты»: качели в сквере Чижевского, ул. Воскресенская, вид на Оку в парке, каменный мост, парк Циолковского, территория возле музея космонавтики, спуск к набережной.

Остальные герои рассуждают абстрактно и конкретных мест не называют.

Так, для продюсера креативных индустрий, модели дома моды Вячеслава Зайцева Антона Федана место силы вообще в материальном мире не существует, хотя в этом он не уверен.

Увидите вы и трогательные «Ландшафты воображения» людей с ограниченными возможностями, а в выставочном зале – «Тихую жизнь» хедлайнера фестиваля Владимира Мигачева.

В своих пейзажах он использует землю, песок, золу, уголь, глину, акрил и алкидные смолы.

Погружение в ландшафты

Лекции на фестивале разнообразные. Лекция продюсера фестиваля, предпринимателя Екатерины Абдуловой «Ландшафты после реальности»,  была спорная и философская.

После того, как зрители устроились в амфитеатре, Екатерина угостила всех шоколадным брауцни и объявила, что это скорее разговор, а не лекция.

Продюсер фестиваля рассказала, как на нее повлияли книги Мераба Мамардашвили, Грегори Бейтсона и Александра Пятигорского.

Поразмышляли на тему, что    проблем у людей вообще нет, если проблему можно решить, это не проблема, а все, что происходит, так и должно произойти, даже если  люди не выполняют обещания, потом все складывается лучшим образом.  

- Я думаю, что одна из самых больших проблем любого человека - это его разбросанность во времени и пространстве, - говорит Екатерина. -  И собрать себя в точке здесь и сейчас задача практически невыполнима. Для меня фильм «Люси» -  это инструкция к свободе.

И Люк Бессон дает инструкцию пошаговую. Что значит разбросанность во времени и пространстве.

Чтобы у нас был выбор, чтобы хотя бы появилась его теоретическая возможность, нам необходимо достать себя из тех впечатлений, из тех шершавых камней нашего детства, о которые мы спотыкаемся.

Екатерина Абдулова любит читать сложные книги.
Екатерина Абдулова любит читать сложные книги.

Далее Екатерина рассказала, что смотрела фильм через призму концепции Грегори Бейтсона, который предлагает три уровня обучения.

Обучение третьего уровня — это трансформация контекста, кем быть в системе.

- Меня всегда интересует, как мы видим, - объяснила лектор. - В комнате Эймса на Арбате тот, кто стоит ближе – огромный, а тот, кто дальше – маленький. Но если вы достанете их из той иллюзии, которую Эймс сконструировал, и поставите рядом, увидите, что они одинакового роста.

Эймс посвятил свою жизнь тому, что исследовал зрительные иллюзии. Но таких когнитивных искажений в нашей жизни огромное количество.

Изменения в процессе обучения третьего – это изменение контекста. У Люка Бессона героини побеждают, только пройдя через боль трансформации. Люси не «умирает» - она переписывает код человечества.

Еще одна лекция была посвящена городских ландшафтам.

Со столичным  архитектором Никитой Асадовым гости фестиваля побеседовали на тему: как архитектурные решения формируют облик города, и какие требования предъявляет к новому объекту сам город. Подробнее о встрече расскажем  в ближайшее время.  

Никита Асадов размышлял о городе.
Никита Асадов размышлял о городе.

 Премьеры

Спектакли на фестивале тоже идут чередой. Состоялась премьера  «Соляриса» по пьесе Станислава Лема, танцевального спектакля «Секция» Ксении Михеевой, прошел вечер одноактных балетов.

Будет ещё премьера экспериментального спектакля-трагифарса «Синий Крепдешин» режиссёра-художника Полины Хамраевой, где шесть коротких новелл исследуют семейные травмы и навязанные роли.

В центре внимания истории матери, дочери и внучки, связанных общим кругом страхов и одиночества, передающегося по наследству. Перевоплощаться в женщин одной семьи будет актриса Светлана Никифорова.

В ближайшее время на фестивале:

22 мая в 19:00 – «Лаборатория нейро-театр. Проект Шредингер». Обещают живую лабораторию чувств. 12+

23 мая в 17:00 – лекция «Русский пейзаж. Точка отсчета». 12+

23 мая в 19:00 - премьера спектакля «Синий Крепдешин». 18+

24 мая в 14:00 – хеппининг для детей и родителей. Пейзаж в искусстве: от древности до современности». 6+

В имении Ергольских в Козельском районе 24 мая пройдут:

в 16.00 - мастер-класс для детей «Цветочный венок». 6+

в 17:00 - мастер-класс для детей «Игрушка-вертушка». 6+

в 19:00 – мастер-класс «Ловец снов». 12+

в 16:00 - вернисаж «Тени в кружевах». Художник Мария Суворова представит свои работы во время музыкального перформанса. 6+ 

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