Жителя Боровского района ждёт суд за незаконное хранение оружия и патронов

39-летнего мужчину обвиняют в трёх преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием. Ему инкриминируют незаконное приобретение, ношение, перевозку и хранение огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов, а также незаконное изготовление и переделку оружия. Об этом сообщили в прокуратуре региона в понедельник, 19 мая.

По данным следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года мужчина переделал найденное им оружие, а затем хранил и перевозил двуствольное охотничье ружьё и две винтовки конструкции Мосина. Кроме того, у него нашли более 150 патронов.

Санкция статьи за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.