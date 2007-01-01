Многоотраслевая экономика сделала Калужскую область устойчивой к кризисам

Опыт последних лет наглядно показал, почему региональное хозяйство должно иметь несколько опор

Фото пресс-службы правительства области

На прошлой неделе в Калуге состоялся V форум «Пионеры инноваций», на котором местные предприятия продемонстрировали свои передовые разработки – от моторизированных тележек до систем защиты от боевых дронов.

Опыт форума и цифры статистики наглядно свидетельствуют, что калужская промышленность не только устояла под гнетом санкций, но и вышла на путь уверенного развития, заняв первое место в России по доле высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВРП. У людей есть работа, доходы растут.

Однако, этому успеху предшествовал долгий и сложный путь, за время которого экономика региона перешла в мультикластерный режим. Сегодня мы вспомним, как и почему это произошло.

Гиганты не вечны

В 2007 году, после запуска завода Volkswagen, Калужская область начала быстро превращаться в край автомобильного строительства.

Стремительно, одно за другим стали открываться предприятия автопрома – как основные, так и смежные, отвечающие за автокомпоненты.

В короткий срок их число достигло трех десятков, а вклад автокластера в экономику Калужской области составил около 40 процентов.

Тогда казалось, что этот локомотив прогресса не остановить, а партнеры столь же надежны, сколь и их автомобили, но грянул 2022 год. И «несокрушимые» автогиганты начали плавно сворачивать дела. Мощная опора региональной экономики пошатнулась, порядка 10 тысяч специалистов остались не удел. Впоследствии все сохранили свои рабочие места, но на старте ситуация казалась очень сложной.

Понадобилось время и значительные усилия администрации губернатора, чтобы заводские конвейеры стронулись с мертвой точки, а автопром вновь стал полноправной частью местного машиностроительного сектора.

Калужская экономика выдержала это испытание, серьезных потрясений не случилось, но лишь потому, что еще пять лет назад областное правительство взяло курс на мультикластерный принцип развития регионального хозяйства. И этот подход оказался единственно верным.

- Диверсификационная региональная модель экономики — это процесс расширения и усложнения структуры экономики страны или региона, при котором уменьшается зависимость от одного или нескольких ключевых секторов, - поясняет президент калужской Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова, - Данная модель была заложена в основу "калужского экономического чуда" - поиска и привлечения компаний инвесторов из разных областей деятельности. После оттока зарубежных инвесторов, команде губернатора Калужской области и ему лично пришлось перестраивать систему, и решать задачи восстановления индустриальной экономики.

Благодаря или вопреки?

На прошлой неделе Владислав Шапша запустил первую линию нового молокозавода в Боровском районе. Построила его вьетнамская компания TH Group – инвестор, который работает в Калужской области с 2017 года.

Масштаб и значимость события подтверждала представительная делегация, в составе которой были вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент холдинга TH Group Тхай Хыонг.

Всего таких линий на молокозаводе будет девять, и это станет серьезным вкладом в развитие агропромышленного комплекса региона, где уже действуют такие значимые игроки как агрохолдинг «Калужская Нива», «МосМедыньагропром», Тепличный комбинат «Агро-Инвест» и другие.

О самом пристальном внимании к перспективам аграрной отрасли говорит и тот факт, что объем ее ежегодной поддержки со стороны регионального бюджета уже достиг 2 млрд рублей.

Финансовые семена дают плоды, и вот уже Калужская область встречает 2024 год с рекордным показателем производства молока – 580 тысяч тонн – почти на треть больше, чем пять лет назад. Это первый результат по ЦФО, а по России – в пятерке лидеров.

Производство будет наращиваться и дальше, в перспективных планах довести его до 1 млн тонн. Для этого нужно увеличить и поголовье высокопродуктивных племенных коров до 90 тысяч (сегодня их порядка 55 тысяч). В этом свою роль сыграет селекционно-генетический центр молочного скотоводства, который сейчас строится в Малоярославецком районе

Таким образом параллельно с автопромом в Калужской области формируется и другой кластер – агропромышленный – еще одна опора для местной экономики, защищенная от непредсказуемых внешних факторов.

Больше кластеров – хороших и разных

В апреле Владимир Путин дал старт мощному деревообрабатывающему комплексу «Ультрадекор» в Людиновском районе.

До этого в особой экономической зоне «Калуга» уже работал комбинат по производству ламинированных древесно-стружечных плит «Кроношпан». Учитывая другие многочисленные деревообрабатывающие мощности, мы можем уверенно говорить о рождении нового кластера и в этой индустрии.

Параллельно идет развитие сектора фармацевтики, заводы которой выпускают сейчас более 240 видов лекарственных препаратов, занявших нишу иностранных аналогов. Несмотря на санкционное давление, за последние пять лет отрасль показала рост объемов производства в 2,2 раза.

И этот рост не останавливается: так, например, биотехнологический комплекс «Росва» в рамках импортозамещения приступил к выпуску растворов фармацевтической глюкозы, необходимой во всех больницах.

На следующий год запланирован запуск линий по производству аскорбиновой кислоты, двенадцати видов аминокислот, витаминов и ферментов, которые прежде поставлялись исключительно из-за границы.

Жизненно важный для страны проект готовится в Обнинске: здесь начато строительство завода радиоизотопов для фармацевтики - крупнейшего в Европе. Он стопроцентно покроет нужды российского здравоохранения.

Будущее где-то рядом

Уместно вспомнить и о другой масштабной стройке мирового значения – международном учебном центре «Обнинск Тех».

- Проект нацелен на то, чтобы популяризировать российское ядерное образование на мировом уровне, говорит Владислав Шапша. — Это не просто подготовка специалистов, а тех из них, кто будет разделять и продвигать наши отечественные ядерные технологии.

Проект одобрен Президентом России, а руководство наукограда и Росатом рассчитывают, что он займет четверть мирового рынка кадров для атомной промышленности.

Также в Калужской области создан научно-производственный центр беспилотной авиации. Его задача - перепрофилирование и повышение квалификации кадров, разработка и производство компонентов, средств обнаружения и противодействия, БПЛА различных классов.

В сотрудничестве с аналогичным предприятием в Самаре этот центр также имеет перспективу стать частью кластера.

Свои шаги в надежное будущее делают и другие отрасли - пищевая, химическая, бумажная. Сама жизнь требует от властей и субъектов экономики продуманных решений, дальновидности, умения просчитывать ситуацию на годы вперед и страховать возможные риски. Объективные факты говорят, что этот подход оправдывается.