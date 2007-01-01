Калужанка Алена Кочеткова рассказала в фотокниге о том, как победила онкологию и родила сына

Книга выйдет уже в июне.

Фото Алены Кочетковой.

Алена Кочеткова – участник и победитель множества престижных международных фотоконкурсов, талантливый фотохудожник, преподаватель и сильный духом человек.

8 лет назад она столкнулась с онкологическим заболеванием. Тогда Алене было всего 28 лет, диагноз был для нее шоком. Лечение заняло почти год. Потом было длительное восстановление после химиотерапии, от которой ещё долго сохранялись неприятные побочки, и несколько лет регулярного медицинского наблюдения. Очень сложный, эмоционально напряженный период.

И только Алена из него вышла, как ее ждали новые испытания: после нескольких лет ремиссии врачи сказали, что детей у нее, скорее всего, уже не будет.

О преодолении ударов судьбы калужанка откровенно рассказала в своей фотокниге «Она продолжается».

Рожать после рака – сумасшествие

- Алена, почему вы только сейчас задумались о книге, хотя прошло уже 8 лет.

- Когда я болела, начала снимать автопортреты. Это было интуитивное выражение тех состояний, которые я испытывала. На тот момент я не задумывалась, что может получится некая история.

Отправила фотографии на Международный конкурс фотожурналистов имени Андрея Стенина. Там серия «Как я болела» заняла первое место в номинации «Моя планета».

Приходило много отзывов, люди, которые столкнулись с онкологией, писали, что это их поддерживает, вдохновляет.

Потом я участвовала в конкурсе World Press Photo, выставка которого путешествует по 120 странам мира, и одна из моих фотографий получила на этом соревновании в 2019 году приз Золотой Глаз.

Это один из крупнейших и старейших международных конкурсов, он проводится уже 70 лет.

Я родилась и живу в Калуге, для меня это ценно еще и потому, что в нашем городе такой приз получил замечательный фотограф Николай Низов в 1989 году.

Калуга, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска – один из четырех городов России, фотографы которого получали этот приз более одного раза. Так что, это ещё и повод для нашей общей гордости.

Когда мне стали писать люди из разных стран, разных возрастов и статусов, я поняла, что язык фотографий международный, с его помощью можно общаться, доносить свои ощущения, говорить о каких-то важных вещах. Но тогда я не задумывалась о книге.

Прошло время, я уже была в ремиссии. Мы с мужем мечтали о ребенке. И врачи говорили, что никаких запретов на беременность нет: пройдет два года и рожайте.

Я регулярно наблюдалась. И как-то после очередного обследования услышала: «Наверное, у вас не будет детей, ваш организм не восстановился после химиотерапии». Я была в шоке, ведь до этого врачи обнадёжили, что никаких препятствий нет.

Мы с мужем расстроились, собирались консультироваться у репродуктологов. Но началась пандемия, все ушли на карантин. Ситуация осталась в подвешенном состоянии. И вдруг через пару месяцев изоляции я узнала, что беременна. Это было чудо.

Но сначала я испугалась, думала, что с организмом что-то не так, наверно, у меня опять рак. Мне ведь сказали, что детей не будет, а я оказалась впечатлительным человеком, поверила.

Хочу сказать, что мнение врачей очень важно. Я лечилась в Москве, в онкоцентре Блохина, и там доверяла врачам, они здорово поддерживали.

А потом сталкивалась с разным мнением. Мне даже говорили, что рожать после рака - сумасшествие. Некоторые врачи могут взращивать страхи, которые будут очень мешать.

- Как вы перенесли беременность?

- В целом, хорошо. Да, был токсикоз, головная боль, усталость. Это, кстати, в чем-то минимально напоминало тошноту при химии, но воспринималось легче, было уже предвестником новой жизни.

И на кесарево сечение я шла, как на праздник. Родился сын Федор, это было огромное счастье.

Во время беременности я тоже делала автопортреты, снимала эту историю, но и в тот момент не думала о книге.

А теперь поняла, что для себя самой надо эту историю финализировать, поставить в ней точку, облечь в материальный вид.

Жизнеутверждающая история

- Алёна, это будет фотокнига?

- В книге будут фотографии и тексты – мои воспоминания, размышления. Надеюсь, книга сможет поддержать людей, которые сейчас проходят этот непростой этап, показать положительный пример.

Рак часто воспринимают как приговор. Хочется изменить отношение к болезни.

Один мой знакомый – современный молодой мужчина – сказал мне в Москве: «Ты не раком болела, от него все умирают, у тебя было что-то другое». Сейчас многое лечится.

Да, люди заболевают, но в современном мире больше шансов, если обнаружить болезнь раньше.

Иногда слышу от знакомых: «Я не пойду на обследование, вдруг что-то обнаружат». Наоборот, лучше следить за здоровьем и обнаружить вовремя, тогда больше шансов на успех.

Моя книга - это еще и борьба с мифами, предрассудками.

В Москве, когда я лечилась, была громкая история, как жители одного дома пытались выселить семьи с детьми, которые приезжали на лечение и останавливались там.

Дети ходили в масках, так как у них был ослаблен иммунитет, они проходили тяжелую химию.

А жильцы думали, что они заразные, якобы рак передается воздушно-капельным путем. Хотя известно, что это не так, есть мутация клеток.

- В вашем случае как раз была мутация клеток.

- Да. Когда я приехала в Москву, меня сразу отправили на генетическое исследование. Врачи учитывают наследственность, генетику.

Есть ряд поломок генов, которые могут вызвать рак груди. Это может передаться по наследству. Выяснилось, что мне этот ген передался от папы. Это не значит, что он проявится.

Генетически ассоциированные раки занимают 7% среди всех онкозаболеваний. Но риски существуют.

Поэтому важно проходить профилактические обследования.

- Во время болезни у вас была сильная поддержка. Вас поддерживали муж родители, близкие.

- Да, это очень важный момент. Одна женщина мне сказала: «На вашем фото практически нет родственников, но чувствуется, что поддержка была».

А от этой женщины, когда она заболела, отвернулись некоторые друзья и родственники. Но ей удалось справиться, победить болезнь.

Мне хочется, чтобы люди, которые не сталкивались с этим, прочитав мою книгу, поняли, прониклись тем, через что человек проходит, что он чувствует и как ему тяжело в этот момент.

Часто он становится капризным, требует больше внимания. И важно, чтобы окружающие это понимали и где-то закрыли глаза, сделали скидку. Человек находится в сложном физическом и психологическом состоянии. Это и страх, и отчаяние, и паника – целый спектр эмоций.

И много зависит от окружения, которое тебя поддерживает. У меня вся семья сплотилась. Мы через это прошли вместе. Меня поддерживали все.

Я видела, как за меня переживали родители, как хотели помочь. Я за себя меньше переживала.

Когда я проходила лечение, мне некоторые советовали: «Не надо об этом мужу говорить, таких бросают». Я тогда сильно возмутилась, как такое может быть.

Но потом пообщалась с другими людьми, почитала истории, действительно, такое бывает. Для семьи это испытание, и кто-то не справляется с этим.

Или бывает, что на работе просят уволиться. А человеку и так плохо, это может дополнительно ударить по нему. Хочется, чтобы было больше эмпатии, понимания между людьми.

- Как изменилась после болезни ваша жизнь?

- После рака может быть счастливая, полноценная жизнь. Я знаю, что остается много страхов, что болезнь вернется.

И страх бывает парализующим, мешает жить, человек может впасть в уныние, отказываться от многих вещей. Мне врачи говорили: «Мы для чего вас лечим? Мы вас лечим для того, чтобы вы потом жили полноценной жизнью, наука для этого развивается».

И часто жизнь после болезни становится более счастливой, потому что относишься к ней по-другому. Это тяжелый, но ценный опыт.

Теперь в сложные моменты думаешь: все это суета, ты уже такое пережил, что ничего не страшно. Начинаешь больше обращать внимание на близких, радоваться мелочам, ценить жизнь.

Моя книга не только о болезни. Она вообще об испытаниях и радости после них. Это жизнеутверждающая история.

Творческая семья

- Алена, сколько сейчас вашему сыну, расскажите про него.

- Федору четыре с половиной года. Он веселый, позитивный.

Сейчас у него такой период, что он сочиняет истории, песни, стихи, много фантазирует. Любит конструировать, что-то вырезать. И начал рисовать, придумывает разных персонажей.

- Интерес к творчеству у него от вас.

- И от меня, и от моего мужа - Михаил работает в айти и занимается музыкой, играет в группе на электрогитаре, сочиняет музыку, стихи, хорошо рисует.

- Что сейчас происходит в вашей жизни?

- Сейчас я нахожусь в Питере, здесь проходит выставка в поддержку моей книги, вечером у меня будет творческая встреча. Продолжаю заниматься фотографией.

Мои новые проекты посвящены людям, это различные социальные истории, документальные фото. Сотрудничаю с разными журналами.

Преподаю детям фото в студии «Улыбка» им. В. Гришакова в ДШИ №2 им. С.С. Туликова. И работаю над книгой.

- Будет ли презентация книги в Калуге?

- Книга выйдет в июне. Выпустить ее мне помогает народное финансирование, предзаказ, который продлится до 1 июня. Воплощение книги будет необычным, над ней работает один из лучших дизайнеров страны.

Книга будет настоящим арт-объектом. В Калуге ее презентация запланирована на 5 июля на фестивале «Молодая фотография», который пройдёт 3-6 июля. 16+

Книга будет выглядеть необычно.

Подробнее об Алене и ее книге можно узнать на страничках:

https://alyonakochetkova.com

https://vk.com/a.kochetkova