Очереди на электричку с вокзала «Калуга – 1» теперь навсегда
Напомним, незадолго до празднования 80-летия Победы на вокзале появился забор, ограничивающий подход с привокзальной площади к платформам. Путь к ним стал возможен только через здание вокзала.
Объяснялось это повышенными мерами безопасности накануне праздничных мероприятий.
Как следствие, в пиковое время перед входом в вокзал на улице вырастала длинная очередь, из-за чего люди опаздывали на поезда.
Редакция решила проверить обстановку в проблемной точке в пятницу, 16 мая, перед приходом и отправлением одного из самых популярных маршрутов - экспресса «Калуга – Москва».
Проход закрыт
Итак, прибываю к вокзалу к 15:30, примерно за полчаса до отправления очередного ажиотажного экспресса на Москву. На входе в здание вокзала ни единого намека на столпотворение, лишь время от времени кто-то заходит. Захожу и я.
Прохожу рамку, безопасник слышит сигнал, тщательно меня прозванивает ручным детектором, просит показать ремень, даже ощупывает. Все в порядке, проходите.
В кассовом зале очередь в пять-шесть человек, ничего особенного.
Выхожу к платформам, смешиваюсь с встречающими поезд из Москвы. Проход в заборе открыт, но работает как клапан - всех выпускать, никого не впускать.
Поезд пришел, встречающиеся обнимают приехавших, и все беспрепятственно выходят на площадь.
Как только выход пассажиров закончился, проход закрыли наглухо до прибытия следующего поезда. Дежурные ушли.
Новая волна
15-40. У входа в здание вокзала начинает расти очередь. В 15-45 она уже обретает пугающую длину и массу, в этот момент встаю в ее конец, включая секундомер.
Стоим. Вернее, движемся, хоть и небыстро. Обстановка спокойная, никто не нервничает. Лишь какая-то бабушка сетует на неудобства, но ее тут же успокаивают окружающие: не волнуйтесь, ваши нервы не железные.
Вдруг подходит растерянный молодой человек:
- Можно без очереди? Я спешу.
- Тут все спешат.
- Я на экспресс!
- Тут все на экспресс. Билет-то купил заранее?
- Да.
Покорно встает в конец очереди.
Наконец, подхожу к рамкам и в этот момент понимаю, почему очередь не застывает на месте, а поступательно движется. В деле обе рамки, сотрудники службы безопасности работают в поте лица.
Я пролетаю проверку буквально за секунды. Смотрю на секундомер - очередь и проверка пройдены за 4 минуты 20 секунд.
До отправления экспресса более 10 минут, но ведь еще нужно отстоять очередь за билетами!
Спешу в кассовый зал. Мне повезло - у окошек стоит всего два человека, никаких очередей.
Пара минут на оформление билета - и я иду к поезду. Совершенно спокойно, даже вразвалочку. Так же спокойно идут и все остальные.
Итоги эксперимента
На прохождение проверки и покупку билета у меня ушло порядка 15 минут, с учетом того, что очередей в кассу не было.
Покидая вокзал, я спросил сотрудника службы безопасности - надолго ли этот забор? Ответ был кратким:
- Навсегда.
Так что настоятельно рекомендую всем пассажирам, планируя поездку, делать поправку на новые правила +15 минут минимум.
От редакции
На самом деле, если крепко подумать, то решение проблемы очередей при проверке безопасности есть. Причем, довольно простое и незатратное.
Очевидно, что очереди возникают из-за слишком маленького количества пунктов пропуска – их всего два. И в помещении вокзала врядли возможно установить больше.
Однако между зданием вокзала и известным сетевым магазином имеется масса свободного места. Так почему бы на этом пространстве не возвести павильон из быстровозводимых модульных конструкций? И установить там штук пять рамок с интроскопами, после чего закрыть центральный вход на вокзал, оставив только тот, что с перрона.
Такое решение позволит в разы ускорить процедуру проверки на безопасность.
Либо, как вариант, можно оставить все, как есть, и сделать заголовок этой статьи пророческим. Только вот за такой выбор врядли калужане и гости города помянут наши власти добрым словом. Разве что матерным.
Особенно в дождь и лютые морозы.