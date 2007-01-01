Очереди на электричку с вокзала «Калуга – 1» теперь навсегда

Через месяц после апрельского скандала с огромными очередями на электрички, мы проверили, как с этим обстоит дело сейчас.

Напомним, незадолго до празднования 80-летия Победы на вокзале появился забор, ограничивающий подход с привокзальной площади к платформам. Путь к ним стал возможен только через здание вокзала.

Объяснялось это повышенными мерами безопасности накануне праздничных мероприятий.

Как следствие, в пиковое время перед входом в вокзал на улице вырастала длинная очередь, из-за чего люди опаздывали на поезда.

Редакция решила проверить обстановку в проблемной точке в пятницу, 16 мая, перед приходом и отправлением одного из самых популярных маршрутов - экспресса «Калуга – Москва».

Проход закрыт

Итак, прибываю к вокзалу к 15:30, примерно за полчаса до отправления очередного ажиотажного экспресса на Москву. На входе в здание вокзала ни единого намека на столпотворение, лишь время от времени кто-то заходит. Захожу и я.

Прохожу рамку, безопасник слышит сигнал, тщательно меня прозванивает ручным детектором, просит показать ремень, даже ощупывает. Все в порядке, проходите.

В кассовом зале очередь в пять-шесть человек, ничего особенного.

Выхожу к платформам, смешиваюсь с встречающими поезд из Москвы. Проход в заборе открыт, но работает как клапан - всех выпускать, никого не впускать.

Поезд пришел, встречающиеся обнимают приехавших, и все беспрепятственно выходят на площадь.

Как только выход пассажиров закончился, проход закрыли наглухо до прибытия следующего поезда. Дежурные ушли.

За 25 минут до отправления экспресса: на рамках все спокойно

Новая волна

15-40. У входа в здание вокзала начинает расти очередь. В 15-45 она уже обретает пугающую длину и массу, в этот момент встаю в ее конец, включая секундомер.

Стоим. Вернее, движемся, хоть и небыстро. Обстановка спокойная, никто не нервничает. Лишь какая-то бабушка сетует на неудобства, но ее тут же успокаивают окружающие: не волнуйтесь, ваши нервы не железные.

Вдруг подходит растерянный молодой человек:

- Можно без очереди? Я спешу.

- Тут все спешат.

- Я на экспресс!

- Тут все на экспресс. Билет-то купил заранее?

- Да.

Покорно встает в конец очереди.

Наконец, подхожу к рамкам и в этот момент понимаю, почему очередь не застывает на месте, а поступательно движется. В деле обе рамки, сотрудники службы безопасности работают в поте лица.

Я пролетаю проверку буквально за секунды. Смотрю на секундомер - очередь и проверка пройдены за 4 минуты 20 секунд.

До отправления экспресса более 10 минут, но ведь еще нужно отстоять очередь за билетами!

Спешу в кассовый зал. Мне повезло - у окошек стоит всего два человека, никаких очередей.

Пара минут на оформление билета - и я иду к поезду. Совершенно спокойно, даже вразвалочку. Так же спокойно идут и все остальные.

Итоги эксперимента

На прохождение проверки и покупку билета у меня ушло порядка 15 минут, с учетом того, что очередей в кассу не было.

Покидая вокзал, я спросил сотрудника службы безопасности - надолго ли этот забор? Ответ был кратким:

- Навсегда.

Так что настоятельно рекомендую всем пассажирам, планируя поездку, делать поправку на новые правила +15 минут минимум.

От редакции

На самом деле, если крепко подумать, то решение проблемы очередей при проверке безопасности есть. Причем, довольно простое и незатратное.

Очевидно, что очереди возникают из-за слишком маленького количества пунктов пропуска – их всего два. И в помещении вокзала врядли возможно установить больше.

Однако между зданием вокзала и известным сетевым магазином имеется масса свободного места. Так почему бы на этом пространстве не возвести павильон из быстровозводимых модульных конструкций? И установить там штук пять рамок с интроскопами, после чего закрыть центральный вход на вокзал, оставив только тот, что с перрона.

Такое решение позволит в разы ускорить процедуру проверки на безопасность.

Либо, как вариант, можно оставить все, как есть, и сделать заголовок этой статьи пророческим. Только вот за такой выбор врядли калужане и гости города помянут наши власти добрым словом. Разве что матерным.

Особенно в дождь и лютые морозы.