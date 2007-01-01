После Победы: в Германии находят награбленное нацистами, а из Калуги в Дугну пустили пароход

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м освобожденная Европа приветствует армию победителей, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о последних днях войны, но проект на этом не завершаем. Сегодня – о событиях 10-18 мая: приему в плен немецких дивизий, охоте за фашистскими главарями, начале переустройства мирового порядка. Все публикации проекта смотрите здесь.

Прощай, оружие

В ночь на 10 мая войска Ленинградского фронта принимали капитулировавшие соединения противника. К 8 утра в плен сдались более 68 тысяч немецких солдат и офицеров, в том числе 13 генералов.

Войска 3-го Белорусского фронта в районе устья реки Висла приняли в плен более 20 тысяч человек, а соединения 3-го Белорусского фронта – около 30 тысяч.

В Чехословакии немецкие части под командованием генерал-фельдмаршала Шернера отказались от капитуляции, в виду чего были атакованы бойцами 1-го Украинского фронта. Под угрозой окружения немцы прекратили сопротивление и сложили оружие. Более 35 тысяч человек оказались в плену.

По сообщению ТАСС, частями 7-й американской армии захвачены в плен Герман Геринг и бывший командующий германскими вооруженными силами на западе Альберт Кессельринг.

Орден для англичанки

11 мая войска Ленинградского фронта целиком овладели Курляндским полуостровом, выйдя на побережье Рижского залива и Балтийского моря.

Соединения других фронтов продолжают прием пленных немецких военнослужащих и боевой техники.

В Чехословакии идет преследование отказавшихся капитулировать разрозненных немецких отрядов из группы генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера.

Советская печать сообщает о вручении в Москве Ордена Трудового Красного Знамени Председателю Комитета «Фонд помощи России» госпоже Черчилль и медали «За трудовую доблесть» секретарю этого же фонда госпоже Джонсон.

Преступники сами себя казнят

К 12 мая общее количество сдавшихся после капитуляции вражеских военнослужащих достигло 700 тысяч, в числе которых 63 генерала.

Лондонское радио передает, что бывший гитлеровский гауляйтер Судетской области Чехословакии Генлейн покончил с собой в концентрационном лагере.

Газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» сообщает, что в Буэнос-Айресе (Аргентина), полиция оцепила центральные кварталы и мешает населению провести демонстрацию в честь победы Объединенных наций

Полицейские срывают флаги Советского Союза со здания издательства газеты «Ла Критика» и других зданий. Издатель, главный редактор и управляющий редакцией «Ла Критика» арестованы.

Главари рейха за решеткой

Число немецких солдат и офицеров, принятых в плен на разных фронтах, 13 мая превысило миллион.

Бывший посол правительства Виши при германских оккупационных властях в Париже де Бринон арестован в зоне 1-й французской армии и немедленно заключен в тюрьму.

Агентство «Рейтер» передает сообщение парижского корреспондента американской радиовещательной компании «Колумбия» о том, что Гиммлер находится в настоящее время в руках английских властей.

Предположительно, в районе Фленсбурга его задержал адмирал Дениц и передал в руки английских войск.

Благодарность французского генерала

Генерал де Голль и Маршал Сталин обменялись телеграммами со словами взаимной благодарности и уважения.

В послании Председателя Временного Правительства Франции, в частности, говорится:

«Прошу Вас, господин Маршал, передать Вашему народу и Вашей Армии чувства восхищения и глубокой любви Франции к ее героическому и могущественному союзнику. Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла быть одержана победа».

В Румынии газеты «Ромыния либера», «Журналул» и «Скынтейя» начали печатать обвинительный акт по делу 38 военных преступников. Из 38 подсудимых 25 арестованы и предстанут перед военным трибуналом, остальные отсутствуют.

В Варшавском национальном музее открыта выставка «Варшава обвиняет». Здесь представлены фотоснимки довоенной Варшавы — прекрасные дворцы, площади и улицы польской столицы, и здесь же рядом, иллюстрации фашистского варварства — снимки Варшавы, лежащей в руинах.

Вернуть награбленное

15 мая прозвучало последнее сообщение Совинформбюро. Оно состояло всего из одной строчки: «Приём пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен».

Военный суд округа Цетинье (столица Черногории) приговорил к смертной казни 12 человек, занимавших ответственные посты при оккупантах.

В Риге рабочие фабрики «Ригесаудуми» обнаружили под зданием предприятия замурованный кирпичной стеной тоннель. В его отсеках они нашли 38 электромоторов, автоматические ткацкие станки, большое количество шелковой пряжи, детали машин, ткани. Все это, как выяснилось, было замуровано немцами, хозяйничавшими на фабрике в первые три года войны.

Найденное оборудование устанавливается в цехах фабрики.

Офицеры 7-й американской армии обнаружили четыре крупных коллекции произведений искусства, которые гитлеровцы украли в Советском Союзе и в других местах.

Одна из коллекций обнаружена в длинном туннеле, проходящем в австрийских Альпах, другая — в одном из баварских замков. Третья найдена в монастыре близ Меммингена (Бавария) – в ней множество ценностей, похищенных из киевского музея.

В Баварии обнаружены 300 художественных произведений, похищенных в Советском Союзе и Франции.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 10-18 мая и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводили в мире послевоенный порядок.

…набирают театральных работников.

Калужскому областному драматическому театру требуются квартиры и отдельные комнаты для артистов. Там же производится набор рабочей силы.

Требуются: рабочие по сцене, столяры, плотники, художники-декораторы, начальник пожарной охраны, пожарники, сторожа, уборщицы, контролёры, портнихи.

Желающих просят обращаться по адресу: г. Калуга, областной драматический театр. Советская, 142 (б. клуб им. Андреева).

…развивают детский туризм.

Калужский областной Дворец пионеров и школьников организует детскую экскурсионно-туристическую станцию, которая ставит своей задачей ознакомление учащихся Калужской области с естественными богатствами, историей, героикой, искусством нашей области.

Разработаны план и маршруты экскурсий на летний период по области и по г. Калуге. План этот рассылается по районным отделам народного образования и райкомам ВЛКСМ. Экскурсии и туристические походы, организуемые станцией, будут включены в планы летней работы каждой школы нашей области.

…озеленяют улицы.

Малоярославецкий городской совет умело организовал общественность на работы по благоустройству улиц и площадей.

На большинстве улиц произведено древонасаждение, посажено свыше 3000 деревьев. Приводится в надлежащий порядок сквер на Советской площади. Силами учащихся школ в городе разбиваются несколько новых скверов.

…привечают долгожителей.

В деревне Освище, Пятницкого сельсовета, Спас-Деменского района, живет колхозник Ефим Клюйков, 1835 года рождения. В январе текущего года ему исполнилось 110 лет. Он здоров, хорошо видит. В колхозе он вьет веревки, помогает плотникам.

Ефим Клюйков хорошо помнит крепостное право. Вечерами молодежь приглашает его к себе, где он рассказывает им о старине, о барщине, о зверствах немецко-фашистских захватчиков, очевидцем которых он был во время оккупации.

Исполком райсовета депутатов трудящихся оказывает тов. Клюйкову необходимую помощь.

…готовят подарки Маршалу Победы.

Тарусская артель художественной строчки и вышивки славится на всю область своими изделиями.

Коллектив артели в знак благодарности Красной Армии изготовил для знатного земляка Маршала Советского Союза тов. Жукова комплект изделий из полотна. В комплекте — художественно исполненная скатерть, гарнитур белья, полотенца белой строчки, вышитые косоворотки, носовые платки и другие вещи.

…открывают пассажирское судоходство.

Возобновлено пассажирское сообщение по Оке между Калугой и Дугной. По этой линии ежедневно курсирует пароход, который отходит от пристани поселка Дугна и по пути делает остановки у селений Жарки, Боково, Никольское.

Колхозники получили возможность использовать дешевый и удобный вид транспорта для доставки на калужский рынок сельскохозяйственных продуктов.

…поздравляют близких.

Как только радио принесло весть о полной победе над гитлеровской Германией, в телеграф Калуги начали приходить калужане, чтобы послать поздравительные телеграммы своим близким и знакомым.

В течение двух дней телеграф отправил сотни телеграмм. Значительное количество поздравительных телеграмм калужанам пришло с разных концов СССР.