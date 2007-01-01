Гиперопека и гипоопека: психолог из Калуги рассказал, какие ошибки часто совершают родители
Для многих людей слово «воспитание» является синонимом послушания и удобного поведения ребенка
Когда родители недооценивают влияние воспитания на последующую жизнь малыша. И есть вероятность совершить ошибки, которые потом сложно исправить.
Об этом рассказала калужский клинический психолог Марина ПАПКОВА.
Существуют распространенные стили воспитания, которые называются гиперопека и гипоопека.
При гиперопеке ребенок чрезмерно опекается родителями, бабушками и дедушками.
При гипоопеке, наоборот, к потребностям ребенка интерес родителей снижен, они не дают ему эмоционального тепла и любви, не особо заботятся о его потребностях.
Оба эти подхода являются проявлением крайностей и наносят вред развитию и формированию личности ребенка.
Как закладывается судьба
- Большинство людей не прослеживают причинно-следственную связь между процессом развития ребенка и его последующей жизнью.
Но в процессе воспитания закладывается характер и личность, и, как следствие, определенная судьба.
Люди рождаются с особенностями нервной системы, у кого-то она более подвижная, у кого-то - наоборот.
Одни дети спокойные, другие более активные. Это физиологическая база, на основе которой закладывается характер и личность человека.
Например, темпераментные люди могут реагировать и вести себя по-разному.
Одни в любой ситуации проявляют агрессию и бросаются в драку, а другие умеют себя сдерживать, а свой темперамент направляют на спорт и достижения в профессиональной сфере.
Если ребенка мало хвалили, в основном критиковали и наказывали, решали, как для него лучше, не давали свободы выбора, то он вырастает неуверенным в себе.
Принимая решения, он станет руководствоваться чужим мнением, подстраивается под окружающих.
Эта особенность характера будет проявляться во всех сферах жизни: в отношениях, карьере, семье и т.д.
Или обратная ситуация: когда у ребенка вседозволенность, нет запретов, границ и правил, отсутствует уважение к окружающим, то вырастает человек, который не признает норм и правил.
У него с большой долей вероятности возникнут проблемы с законом и различного рода аддикции (зависимости).
Во многом от семьи и ближайшего окружения зависит, каким вырастит человек и каким будет уровень его интеллектуального развития.
Ошибки в воспитании на ранних стадиях развития ребенка могут привести к задержке речевого развития, и, если не решить проблему вовремя, это потянет за собой и задержку психического развития, то есть интеллектуальную недостаточность.
Для нормального развития речи важно общаться с ребенком, выстраивать с ним эмоциональный контакт.
Живая кукла
- Когда воспитание происходит по принципу гиперопеки, желания ребенка предугадываются, выполняются еще до того, как он вообще понял, хочет ли он есть, пить и т.д.
При этом эмоционального контакта нет, а обслуживаются лишь физиологические потребности.
С ребенком не разговаривают, с ним обращаются, как с живой куклой.
Результатом подобного отношения будет задержка речевого развития, потому что с ребенком в принципе не общаются, он не воспринимает речь, обращенную к нему, из-за этого нет возможности повторять за взрослым (дети учатся, повторяя за окружающими, особенно значимыми взрослыми).
Из-за предугадывания желаний у ребенка не формируется потребность в произнесении слов. Гиперопека формирует инфантильность и неуверенность в себе.
Ребенок не учится выполнять задачи своего возраста, а значит, структуры мозга не развиваются естественно и в полной мере.
Это может привести к дефицитарному и неравномерному развитию.
Так же ребенок в последующей жизни будет испытывать сильнейший стресс, когда не сможет справляться с элементарными вещами, например, завязать шнурки. В моей практике были и такие случаи!
В 1932 - 1934 годах Львом Выготским была разработана концепция зоны ближайшего развития ребенка.
Это те задачи, которые ребенок в силу своего возраста еще не может выполнить самостоятельно, но способен это сделать при помощи взрослого.
Позже эти навыки и умения он осваивает в полной мере, они становятся его собственными.
В совместных занятиях с ребенком крайне важна роль ведущего взрослого. В вопросах воспитания надо учитывать зону ближайшего развития, то, что ребенок может освоить в силу возраста, а что для него задача непосильная.
Одна моя знакомая очень раздражалась, когда ее маленький сынишка пытался помочь ей помыть полы и убраться в доме, потому что в силу возраста не мог качественно этого сделать.
Она говорила, что лучше сделает все сама. Когда ребенок подрос, возникли постоянные проблемы с нежеланием убираться в своей комнате и вообще что-либо делать и помогать.
Что же такое зона ближайшего развития? Для примера рассмотрим обучение езде на двухколесном велосипеде.
Изначально ребенку самостоятельно сложно ее освоить и важно, чтобы помогал взрослый, поддерживал велосипед.
В какой-то момент ребенок освоит навык и поедет самостоятельно. Формирование подобных навыков - это стимулирование психического и интеллектуального развития.
Для становления малыша должна быть развивающая среда, то есть игры и занятия, соответствующие возрасту.
Известный швейцарский психолог Жан Пиаже доказал взаимосвязь между развитием мелкой моторики и интеллектуальным развитием, памятью, логикой, мышлением, формированием речи.
На кончиках пальцев находятся нервные окончания, стимулирующие определенные центры коры головного мозга.
Пиаже считал, что для развития детей в малом возрасте важно использовать пазлы, конструкторы, мозаики, рисование, аппликации и другие виды творчества.
Из своего опыта и моих коллег могу сказать, что большинство детей с задержкой психического развития имеют интеллектуальное недоразвитие по причине педагогической запущенности. Проще говоря, с этими детьми никто не занимался.
Важен эмоциональный контакт
- Гипоопека - это равнодушное отношение к ребенку, игнорирование его эмоциональных и физиологических потребностей. Во время войны врачи столкнулись со странным феноменом.
В Доме малютки, несмотря на тщательный уход и старания персонала, маленькие дети без серьезных заболеваний умирали.
Специалисты выяснили, что для маленького ребенка эмоциональный контакт крайне важен, как пища. Если ребенок лишен любви и заботы, наступает эмоциональная депривация или эмоциональный голод.
При эмоциональной депривации нервные клетки и мозг не получают необходимых положительных стимулов, за этим может последовать дегенеративные изменения нервных клеток.
Недаром одинокие люди очень несчастны, а большой процент суицидов совершается именно на этой почве. Одиночная камера в тюремном заключении всегда считалось самым страшным наказанием.
У взрослого человека длительная эмоциональная депривация может приводить к развитию психических заболеваний.
Когда я начинала свою профессиональную деятельность в школе, столкнулась с такой ситуацией.
В школе был мальчик с официальным диагнозом «умственная отсталость», вдобавок к этому ребенок был крайне агрессивный, по малейшему поводу нападал на других.
Было разбирательство, маму вызывали в школу. Оказалось, что мальчик родился вполне здоровый.
Но у мамы были проблемы с личной жизнью, которые она активно решала. Малыш находился в круглосуточном детском саду.
А когда мама изредка забирала его домой, оставляла на полу миску с едой и водой и уходила на несколько дней. Такая ситуация сказалась на психике ребенка.
Развитие нарушилось и привело к умственной отсталости и повышенной агрессии.
Когда на консультацию приводили подростков с проблемой суицида или уходом из дома, то, как правило, в семье наблюдались проблемы взаимоотношения с родителями.
Часто в этих случаях к гипоопеке добавлялось еще и агрессивное отношение родителей к подростку.
Детей постоянно унижали, избивали, закатывали скандалы и т.п.
Причем это делали как отцы, так и матери, у которых наблюдались психические отклонения. Эти случаи вопиющие, хотя, к сожалению, достаточно частые.
Есть и другая опасность – послеродовая депрессия. Очень распространенное явление.
Любовь к своему ребенку в этом случае как бы заблокирована, не ощущается, мама, в том числе из-за этого, испытывает вину, тревогу, чувство беспомощности.
Она эмоционально сильно угнетена и подавлена. Такие женщины ощущают свою несостоятельность, считают себя плохой матерью, боятся осуждения, стараются скрывать проблему и не обращаются за помощью.
Эмоциональный контакт малыша с матерью крайне важен. И не стоит бояться обращаться к специалистам.
Поверьте себя
- Ученые и психологи разработали диагностику для определения ситуации в семье и особенностей воспитания.
Существует информативный тест-опросник «Анализ семейных взаимоотношений», который можно найти в интернете в свободном доступе и самостоятельно проанализировать, нет ли у вас в семье перекосов в воспитании.
Проанализировав результаты теста, вы поймете, чему стоит уделить внимание и где подкорректировать процесс воспитания ребенка.