Гиперопека и гипоопека: психолог из Калуги рассказал, какие ошибки часто совершают родители

От семьи и ближайшего окружения зависит, каким вырастит ребенок.

Для многих людей слово «воспитание» является синонимом послушания и удобного поведения ребенка

Когда родители недооценивают влияние воспитания на последующую жизнь малыша. И есть вероятность совершить ошибки, которые потом сложно исправить.

Об этом рассказала калужский клинический психолог Марина ПАПКОВА.

Марина Папкова

психолог Существуют распространенные стили воспитания, которые называются гиперопека и гипоопека.

При гиперопеке ребенок чрезмерно опекается родителями, бабушками и дедушками.

При гипоопеке, наоборот, к потребностям ребенка интерес родителей снижен, они не дают ему эмоционального тепла и любви, не особо заботятся о его потребностях.

Оба эти подхода являются проявлением крайностей и наносят вред развитию и формированию личности ребенка.

Как закладывается судьба

- Большинство людей не прослеживают причинно-следственную связь между процессом развития ребенка и его последующей жизнью.

Но в процессе воспитания закладывается характер и личность, и, как следствие, определенная судьба.

Люди рождаются с особенностями нервной системы, у кого-то она более подвижная, у кого-то - наоборот.

Одни дети спокойные, другие более активные. Это физиологическая база, на основе которой закладывается характер и личность человека.

Например, темпераментные люди могут реагировать и вести себя по-разному.

Одни в любой ситуации проявляют агрессию и бросаются в драку, а другие умеют себя сдерживать, а свой темперамент направляют на спорт и достижения в профессиональной сфере.

Если ребенка мало хвалили, в основном критиковали и наказывали, решали, как для него лучше, не давали свободы выбора, то он вырастает неуверенным в себе.

Принимая решения, он станет руководствоваться чужим мнением, подстраивается под окружающих.

Эта особенность характера будет проявляться во всех сферах жизни: в отношениях, карьере, семье и т.д.

Или обратная ситуация: когда у ребенка вседозволенность, нет запретов, границ и правил, отсутствует уважение к окружающим, то вырастает человек, который не признает норм и правил.

У него с большой долей вероятности возникнут проблемы с законом и различного рода аддикции (зависимости).

Во многом от семьи и ближайшего окружения зависит, каким вырастит человек и каким будет уровень его интеллектуального развития.

Ошибки в воспитании на ранних стадиях развития ребенка могут привести к задержке речевого развития, и, если не решить проблему вовремя, это потянет за собой и задержку психического развития, то есть интеллектуальную недостаточность.

Для нормального развития речи важно общаться с ребенком, выстраивать с ним эмоциональный контакт.

Живая кукла

- Когда воспитание происходит по принципу гиперопеки, желания ребенка предугадываются, выполняются еще до того, как он вообще понял, хочет ли он есть, пить и т.д.

При этом эмоционального контакта нет, а обслуживаются лишь физиологические потребности.

С ребенком не разговаривают, с ним обращаются, как с живой куклой.

Результатом подобного отношения будет задержка речевого развития, потому что с ребенком в принципе не общаются, он не воспринимает речь, обращенную к нему, из-за этого нет возможности повторять за взрослым (дети учатся, повторяя за окружающими, особенно значимыми взрослыми).

Из-за предугадывания желаний у ребенка не формируется потребность в произнесении слов. Гиперопека формирует инфантильность и неуверенность в себе.

Ребенок не учится выполнять задачи своего возраста, а значит, структуры мозга не развиваются естественно и в полной мере.

Это может привести к дефицитарному и неравномерному развитию.

Так же ребенок в последующей жизни будет испытывать сильнейший стресс, когда не сможет справляться с элементарными вещами, например, завязать шнурки. В моей практике были и такие случаи!

В 1932 - 1934 годах Львом Выготским была разработана концепция зоны ближайшего развития ребенка.

Это те задачи, которые ребенок в силу своего возраста еще не может выполнить самостоятельно, но способен это сделать при помощи взрослого.

Позже эти навыки и умения он осваивает в полной мере, они становятся его собственными.

В совместных занятиях с ребенком крайне важна роль ведущего взрослого. В вопросах воспитания надо учитывать зону ближайшего развития, то, что ребенок может освоить в силу возраста, а что для него задача непосильная.

Одна моя знакомая очень раздражалась, когда ее маленький сынишка пытался помочь ей помыть полы и убраться в доме, потому что в силу возраста не мог качественно этого сделать.

Она говорила, что лучше сделает все сама. Когда ребенок подрос, возникли постоянные проблемы с нежеланием убираться в своей комнате и вообще что-либо делать и помогать.

Что же такое зона ближайшего развития? Для примера рассмотрим обучение езде на двухколесном велосипеде.

Изначально ребенку самостоятельно сложно ее освоить и важно, чтобы помогал взрослый, поддерживал велосипед.

В какой-то момент ребенок освоит навык и поедет самостоятельно. Формирование подобных навыков - это стимулирование психического и интеллектуального развития.

Для становления малыша должна быть развивающая среда, то есть игры и занятия, соответствующие возрасту.

Известный швейцарский психолог Жан Пиаже доказал взаимосвязь между развитием мелкой моторики и интеллектуальным развитием, памятью, логикой, мышлением, формированием речи.

На кончиках пальцев находятся нервные окончания, стимулирующие определенные центры коры головного мозга.

Пиаже считал, что для развития детей в малом возрасте важно использовать пазлы, конструкторы, мозаики, рисование, аппликации и другие виды творчества.

Из своего опыта и моих коллег могу сказать, что большинство детей с задержкой психического развития имеют интеллектуальное недоразвитие по причине педагогической запущенности. Проще говоря, с этими детьми никто не занимался.

Важен эмоциональный контакт

- Гипоопека - это равнодушное отношение к ребенку, игнорирование его эмоциональных и физиологических потребностей. Во время войны врачи столкнулись со странным феноменом.

В Доме малютки, несмотря на тщательный уход и старания персонала, маленькие дети без серьезных заболеваний умирали.

Специалисты выяснили, что для маленького ребенка эмоциональный контакт крайне важен, как пища. Если ребенок лишен любви и заботы, наступает эмоциональная депривация или эмоциональный голод.

При эмоциональной депривации нервные клетки и мозг не получают необходимых положительных стимулов, за этим может последовать дегенеративные изменения нервных клеток.

Недаром одинокие люди очень несчастны, а большой процент суицидов совершается именно на этой почве. Одиночная камера в тюремном заключении всегда считалось самым страшным наказанием.

У взрослого человека длительная эмоциональная депривация может приводить к развитию психических заболеваний.

Когда я начинала свою профессиональную деятельность в школе, столкнулась с такой ситуацией.

В школе был мальчик с официальным диагнозом «умственная отсталость», вдобавок к этому ребенок был крайне агрессивный, по малейшему поводу нападал на других.

Было разбирательство, маму вызывали в школу. Оказалось, что мальчик родился вполне здоровый.

Но у мамы были проблемы с личной жизнью, которые она активно решала. Малыш находился в круглосуточном детском саду.

А когда мама изредка забирала его домой, оставляла на полу миску с едой и водой и уходила на несколько дней. Такая ситуация сказалась на психике ребенка.

Развитие нарушилось и привело к умственной отсталости и повышенной агрессии.

Когда на консультацию приводили подростков с проблемой суицида или уходом из дома, то, как правило, в семье наблюдались проблемы взаимоотношения с родителями.

Часто в этих случаях к гипоопеке добавлялось еще и агрессивное отношение родителей к подростку.

Детей постоянно унижали, избивали, закатывали скандалы и т.п.

Причем это делали как отцы, так и матери, у которых наблюдались психические отклонения. Эти случаи вопиющие, хотя, к сожалению, достаточно частые.

Есть и другая опасность – послеродовая депрессия. Очень распространенное явление.

Любовь к своему ребенку в этом случае как бы заблокирована, не ощущается, мама, в том числе из-за этого, испытывает вину, тревогу, чувство беспомощности.

Она эмоционально сильно угнетена и подавлена. Такие женщины ощущают свою несостоятельность, считают себя плохой матерью, боятся осуждения, стараются скрывать проблему и не обращаются за помощью.

Эмоциональный контакт малыша с матерью крайне важен. И не стоит бояться обращаться к специалистам.

Поверьте себя

- Ученые и психологи разработали диагностику для определения ситуации в семье и особенностей воспитания.

Существует информативный тест-опросник «Анализ семейных взаимоотношений», который можно найти в интернете в свободном доступе и самостоятельно проанализировать, нет ли у вас в семье перекосов в воспитании.

Проанализировав результаты теста, вы поймете, чему стоит уделить внимание и где подкорректировать процесс воспитания ребенка.