Без прополки и сорняков, но с высокими грядками: советы калужского огородника, как вырастить хорошую картошку

И как защитить ее от нематоды и фитофторы.

Одна из лекций в клубе «Добрые плоды», который дважды в месяц собирается в библиотеке им. Белинского, было посвящено картофелю.

Руководитель клуба, опытный огородник Елена Дроздовская рассказала о необычном способе посадки, поделилась своим опытом выращивания и борьбой с картофельными болезнями.

Многое она узнала от известного калужского картофелевода, сортоиспытателя Александра Глухова, который вывел такие сорта как «киви», «иван-да-шура».

- Глухов для меня бог картофеля и вообще в Калуге он - картофельный бог, - говорит Елена ДРОЗДОВСКАЯ. - Он уже в возрасте и всю жизнь посвятил элите. А это огромный длительный труд!

Само хозяйство находится в Жуковском районе. Его задача - вырастить картофель так, чтобы его было много, он был вкусный, хороший и при этом затратить меньше труда.

У Глухова бывают лекции в Городском досуговом центре, и он привозит свою картошку! А люди не знают.

Обязательно слушайте его! Это светила, Мичурин в картошке. Он все знает! Я три раза его лекции слышала, конспектировала и на практике испробовала.

Александр Глухов делает высокие грядки.

Не резать

- Посадочный материал должен быть яровизированный. Когда вытаскиваете из подвала картошку, перебираете, увидели подозрительную - уничтожьте.

Золотистая нематода вообще не лечится, никуда не девается, почва в этом месте на много лет заражается, здоровую картошку испортит.

И не надо резать картошку. Потому что, если вы ее посадите туда, где есть нематода (а вы точно не знаете, есть она у вас в земле или нет), она эту картошку поразит.

Нематода попадает с земли в картошку через повреждение, ранки. Я советую не резать.

Не копать, а засыпать

- Посадка – 20 минут. Глухов предлагает между рядами - 90 сантиметров. Не меньше!

Потому что сама посадка будет осуществляться таким образом: наметили рядок, пробежались, проложили подстилку: соломку, сено, труху, ботву, листья.

На эту соломку разложили картошку глазками вниз, 20 см друг от друга, посыпали золой. Если вверх глазками, она так и пойдет вверх расти, и всё в одной точке вырастет.

А если вниз глазками, она чуть позже вырастет, но, окружая эту картошку, то есть будет много солнца брать, не будет болезней, она даст много тени, сама себя затенит, а не во одной точке сидеть будет.

И вот вы разложили картошку, посыпали золой и окучьте ее плоскорезом или окучником. Уже будет горка. Картошка не в земле, ямки никакие не копайте. Просто разложите и окучьте горкой.

Запоминайте время посадки. Допустим, первого числа вы посадили, ровно через 15 дней – окучивание. Мы ворошим землю, разрушаем сорняки, которые ожили.

Им расти не получается. А картошке-то как хорошо: она тёпленькая, ей насыпали ещё земли. И грядка уже 40 сантиметров.

Землю с боков берите, поэтому и расстояние междурядья – 90 см. А если у вас не будет 90 см, неоткуда землю взять будет.

Еще через 15 дней (Глухов говорил – 12 дней, но я для себя решила - 15, так проще запомнить) – вновь золой и окучивание.

Грядка становится 70 сантиметров от посадки над землей, в пол ноги, представляете? Трактором так не сделать!

Все переворошено, все тепленькое, все просыпано золой.

И хорошо бы сначала полить или дождичек бы прошел, а потом окучить.

Представляете, как картошку будет тянуть вверх. У нее ствол вытянется на 20 см и столонной части больше будет, а это в свою очередь даст много плодов.

Картошка лежит на перинке и тепленькие бока. Она будет сильная, мощная.

Между картошками сажают фасоль. Можно и вьющиеся, и кустовые сорта. Я кустовые сажаю. Фасоль обогащает почву азотом.

Ранние сорта фасоли сажают между картофелем, когда он появляется, чтобы она успела в августе созреть.

Бобами хорошо обсаживать участок по периметру, потому что они прогоняют мышей. Я в конце каждого картофельного ряда сажала бабы, а между рядами - фасоль.

Вот схема посадки Глухова, которую я опробовала на практике.

И колорадского жука у меня нет. Соседка собирает, у меня нет. Возможно, зола их отпугивает. Золы - пирог. У меня 5−6 ведер было приготовлено для картошки. Я ее просыпала везде.

И все лето сорняков нет. И нет прополки. Все легко!

Елена Дроздовская сажает картошку рано.

Никакой химии

- Всё лето в междурядье я забрасывала остатки растений: люпин скашивала, цветы, сено, яблочные листья собирала в саду. Это будущие грядки. Так можно чередовать места посадки, чтобы земля отдыхала.

Урожай убираете, сажаете сидераты. И осенью красивое поле, как зебра: коричневая полоса - трухи за летом набрали, зеленая полоса - сидераты, где была посажена картошка.

Пришли весной следующего года, что зеленое было, стало седое, покрыло землю, предохраняет. Сажала овес, горчицу. Горчица дезинфицирует, овес дает много зелени.

Оно прикрыло землю и не дает ей растрескаться. Беру картошку, пробежалась, разложила на том, что я все прошлое лето собирала, на эту подстилку, засыпала. Все! Никакого труда!

Из удобрений - зола. Ничего не добавляйте. Если уж хотите добавить, есть удобрение Ому. Оно адоптированное, ожогов у растений нет. Оно есть для растений. Я беру универсальное.

Не надо химии! Это придумали, чтобы урожай вырастить в колхозах, но мы же с вами не колхозы, у нас маленький участок земли, мы должны с урожай экологически выращивать.

Никакой химии. Я для огорода использую азотоудерживающие, калийудерживающие и фосфорудерживающие бактерии.

Страшные болезни

- Нематода - это смерть картошки. Не лечится.

Как вы ее увидите? Только гнилье.

Если вы срезаете гниль и едите эту картошку, в ней такие токсины, что варкой не убиваются. Никогда ничего гнилое не ешьте, выбрасывайте.

Если выкопали картошку, а она гнилая, старайтесь этот куст вместе с землёй убрать, уничтожить и пролить хлоркой это место. Нематода живет в земле долго. Она потом уничтожит ваш будущий урожай.

Страшное заболевание для картошки и томатов – фитофтора.

У нее есть зооспоры (подвижные, активные) и ооспоры (споры в состоянии покоя). Зооспоры живут мало, их уничтожить можно.

И растения на первых этапах (картошка – глазки, помидоры - рассада) - раз в 15 дней: 1 и 15 числа каждого месяца - чесночный настой. Подавляет фитофтору полностью. Это хорошая профилактика.

Начинаем дома обрабатывать чесночным раствором рассаду. На пол-литровую банку воды - головка чеснока. Мелко измельчается, наставится ночь.

Утром сцеживаете, увеличиваете в два раза. Была пол-литра, стала литр.

И ходите, пшикаете все, что только можно: глазки картофельные, помидоры, огурцы, цветы.

Повышает иммунитет, делает растения крепкими.

Посадили помидоры в теплицу, и там продолжайте поливать раз в 15 дней. Естественно, на солнце не делайте, иначе у растений ожог будет.

В теплице лучше поливать чесночным раствором утром, потому что он высохнет, а если вечером помочите, будет влажно, это плохо.

Ооспоры- это шарики, покрытые капсулой. Они три года лежат в земле, ждут, когда будут подходящие для них условия: холод, сырость.

Что интересно: триходерма, которую применяют для лечения почвы, может разрушить оболочку шарика ооспор, и они активируются.

Поэтому, когда вы триходерму сыпете, знайте, она провоцирует возникновение фитофторы. Тогда надо пролить фитоспорином, гамаиром, алирином, Представляете, какой интересный нюанс!

Чтобы никакого контакта растений с землей не было, землю вы должны всю заложить, чем хотите.

Если у вас есть контакт с землей - ягоды, например, то гниль и болезни, которые на листьях, обеспечены.

Если вы закладываете землю, то при поливе не могут споры от земли попасть на листья. Обычно они на нижние листья попадают и далее – на другие растения.