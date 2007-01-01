Собак в Кременках убили препаратом для лечения туберкулеза

Под каток массовой травли попали чипированные и домашние животные. Полицию вынудили возбудить уголовное дело.

В начале февраля мы рассказывали о происшествии, которое произошло в городе Кременки Жуковского района Калужской области. Там в конце января произошла массовая травля собак. Тогда представители местной полиции и власти не восприняли тревогу людей всерьез.

Однако среди неравнодушных горожан нашлись юристы, которые поставили целью выяснить правду и привлечь живодеров к ответственности. Светлана Сантимер за свой счет отправила тела животных на экспертизу, чтобы выяснить и юридически зафиксировать причину смерти животных.

Она оказалась не в просрочке из местных магазинов и не в солнечном ударе, как шутя предсказывали местные полицейские.

Оружие догхантеров

Экспертиза проходила в Подольске. Результаты патологоанатомического исследования показали, что причиной смерти стал изониазид – препарат, используемый для лечения туберкулеза.

Легкодоступный и недорогой - около 130 рублей за упаковку - изониазид часто становится орудием в руках догхантеров по всей стране.

Летальная доза для животного составляет всего 50 мг на килограмм веса, при этом одна таблетка содержит 300 мг. Для маленьких собак даже одной достаточно для смертельного отравления.

Препарат быстро всасывается, достигая максимальной концентрации в крови уже через два часа.

Первые признаки отравления – сонливость, нарушение координации, дрожь, слабость в лапах, повышенное слюноотделение, рвота (часто с кровью).

Судороги проявляются уже через 30-60 минут.

Все эти симптомы жители Кременок наблюдали у отравленных собак воочию.

Уголовное дело возбуждено

Получив на руки неопровержимые доказательства насильственной смерти собак, Светлана Сантимер подала жалобу на бездействие сотрудников полиции, которые попросту отмахнулись от очевидного.

Прокуратура рассмотрела ее и направила в полицию требование об устранении нарушений. Кроме того, начальник местной полиции получил представление прокуратуры за нарушение сроков рассмотрения ходатайства жителей.

После пинка прокуратуры полиция начала проверку и по ее итогам все-таки возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

- Территория, где были отравлены собаки, принадлежит национальному парку «Таруса», - отмечает важную деталь Светлана Сантимер. - Это означает, что отравленная приманка могла стать причиной гибели не только собак, но и краснокнижных животных и птиц.

Но точно мы этого уже, увы, не узнаем.

А вот догхантера вычислить есть все шансы. Как нам стало известно, предполагаемый преступник попал на записи камер видеонаблюдения. Эти данные сейчас проверяются.