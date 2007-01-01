Владислав Шапша: «Врачи должны лечить, а чиновники - решать системные проблемы»

Что удалось сделать с калужской медициной за последние 5 лет

Фото пресс-службы правительства области

Стратегический подход

Медицина – больная тема в любом регионе, и еще пять лет назад калужское здравоохранение тащило на себе типичный для всей страны груз трудностей: от перебоев с бесплатными лекарствами до элементарной нехватки персонала.

Решение накопившихся глобальных задач – дело не одного десятилетия, но уже последние пять лет показали ощутимые сдвиги по целому ряду направлений.

Задачу повышения качества и доступности здравоохранения Владислав Шапша назвал одной из ключевых еще до 2020 года, в ходе своей избирательной компании. Но жестким испытанием для калужской медицины стала пандемия, когда значительные ресурсы пришлось перебросить на борьбу с ковидом.

Областному бюджету пришлось нести нагрузку и по дополнительным выплатам медикам, переведенным в экстремальный режим работы, и по переоборудованию больниц, и по обеспечению врачей и населения лекарствами и средствами защиты.

- В кратчайшие сроки был построен новый инфекционный госпиталь на 340 мест, - рассказал губернатор в ходе отчета о работе правительства перед депутатами и калужанами. - Он взял на себя основную эпидемическую нагрузку и помог освободить больницы для плановой помощи. Когда коронавирус ушёл, мы переоборудовали госпиталь в межрегиональный многопрофильный центр.

Действительно, пандемия не только обнажила наиболее проблемные участки, но и дала опыт преодоления кризисных ситуаций. А мобилизованные на борьбу с ней силы и средства стали ресурсом для планового развития региональной медицины в последующие годы.

- Я благодарю медиков за мужественную самоотверженную работу, - говорит губернатор, вспоминая то тревожное время. - Ваш героический труд защитил тысячи людей от коварной болезни. И многих уберёг от тяжелых последствий заболевания.

Шаг за шагом

Калужская область вышла на курс уверенного экономического роста, привлекла внимание иностранных инвесторов. Как грибы множились предприятия, росли зарплаты работников и доходы бюджета, начался бум строительства. На этом фоне нужно было по-новому развивать здравоохранение, прежние модели уже не работали.

По окончании войны с ковидом начался период поступательного выправления ситуации и устранения наиболее болевых точек. Необходимо было не просто латать дыры, а системно менять подходы к развитию и укреплению регионального здравоохранения.

Одним из первых шагов, предпринятых губернатором, стала модернизация службы скорой помощи. Бюджет направил средства на увеличение количества медицинских бригад, обновление и расширение автопарка. Началась централизация отделений скорой помощи в районах.

В регионе появилась санитарная авиация, которая только в прошлом году эвакуировала 115 пациентов.

За пять лет калужская «скорая» стала одной из лучших в стране, сейчас она входит в тройку лидеров всероссийского рейтинга АСИ. На сегодняшний день показатель доезда Скорой помощи на все экстренные вызовы до 20 минут выполняется в 95% случаев. Что касается ДТП – уже вышли на 97%.

Стартовала беспрецедентная по масштабам работа по модернизации материально-технической базы. В эти пять лет дождались капитального ремонта 87 медицинских учреждений. Обновлено или построено 104 фельдшерско-акушерских пункта, в которые установлено новое оборудование.

Больницы региона получили 75 дорогостоящих высокотехнологичных аппаратных комплексов для диагностики и лечения, что впервые позволило проводить операции высокой сложности. 3,7 миллиарда рублей выплатил бюджет на льготные лекарства за прошлый год.

Автопарк медицинских служб увеличился на 173 новых автомобиля.

Возведен новый современный корпус областной клинической детской больницы.

Эти изменения существенно улучшили доступность медицины на местах.

- В деревнях нашего округа построили три ФАПа, которые улучшили медицинское обслуживание людей из отдаленных районов, - комментирует председатель ТОС «Тайфун» Светлана Мартынова. - Кроме того, было восстановлено поликлиническое отделение на Дубраве, 12. Большое количество местных жителей теперь могут обслуживаться в шаговой доступности.

В микрорайоне «Тайфун» запущена детская поликлиника, которая тоже пользуется большим спросом, - продолжает Светлана Павловна. - Жителям этой большой территории раньше приходилось ездить в поликлинику на ул. Маршала Жукова, где помещение не приспособлено для приема такого количества детей с родителями.

Растим кадры для себя

Но ключевой проблемой сферы остается нехватка рабочих рук.

- Во главе всего всегда стоит кадровый вопрос, - говорит глава регионального минздрава Анна Чернова. - Можно купить любой прибор, но он должен быть в правильных руках, чтобы медицинская помощь была действительно качественной.

Обучить, привлечь и удержать специалиста в медучреждениях городов и поселков – все это также требует комплексного подхода. И целый каскад мер начал осуществляться.

В регионе действует практика выплат молодым медикам. Специальные надбавки установлены для сельских врачей. Им компенсируются расходы на найм жилья и коммуналку. Муниципалитеты получили право бесплатно выделять своим медикам земельные участки для строительства, которые со временем станут их собственностью.

- Нам важен каждый специалист, - констатирует Владислав Шапша. - По договорам о целевом обучении профессию медика получают почти 800 молодых калужан. После выпуска они вернутся работать на закреплённые за ними места.

Результат не заставил себя ждать. В прошлом году в больницы области пришло более 110 новых специалистов. Нехватка врачей сократилась на 14%, а среднего медперсонала - на 11%.

За сухими цифрами - живые люди

Главным критерием успешности в медицине может быть только здоровье населения. Статистика свидетельствует о стабильном росте продолжительности жизни – сегодня средняя цифра 73,5 года (в 2022 году была на год меньше). Уже поставлена задача увеличить ее к 2030 году до 78.

Смертность при этом за пять лет снизилась на 3,5%. А вот по рождаемости регион по-прежнему удерживает третье место в ЦФО.

Впечатляющие показатели демонстрирует сфера диагностики - почти 750 тысяч жителей области в прошлом году прошли диспансеризацию. Это позволило выявить на ранней стадии 235 тысяч случаев заболеваний, о которых пациенты не догадывались.

Почти на четверть за последние пять лет снизилась смертность от инсультов и практически наполовину - от инфарктов.

Калужская область достигла лучшего показателя в ЦФО по пятилетней выживаемости людей с онкологией. Этому поспособствовали вновь открытые центры амбулаторной онкологической помощи в Калуге, Козельске и Кирове.

Главное - не сбавлять напор

- Мы и впредь будем развивать инфраструктуру здравоохранения, - обещает Владислав Шапша. - Повышать качество и доступность медицинской помощи.

Основные вехи уже намечены.

Готовится к открытию долгожданная поликлиника на правобережье Калуги, которой так остро не хватало местным жителям. В день она сможет принимать до 650 взрослых и маленьких пациентов.

Также в этом году начнут строить новые больничные корпуса в Козельске и Людиново.

Прорабатывается вопрос строительства лечебно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера – с соответствующей просьбой Владислав Шапша обратился к Президенту РФ. Есть вероятность, что проект войдет в одну из федеральных программ Минздрава.

Планы по модернизации медицины в области не просто спускаются сверху, их формирует в том числе обратная связь с жителями. Ни одна прямая линия губернатора не обходится без вопросов, жалоб и предложений относительно работы врачебного корпуса.

Пожелания рассматриваются учитываются, и при любой возможности власть принимает меры. Иногда неотложные, в других случаях планирует действия на перспективу. Но что не вызывает сомнения - пустых обещаний калужанам не дают.