Спасители храма на Смоленке в Калуге ждут бумажку с разрешением начать работу

Подрядчик готов приступить к реконструкции «хоть сейчас».

Во вторник, 13 мая, у печально известной колокольни храма на Смоленке началось оживление. К одиноко стоящей с зимы бытовке добавились еще несколько, вокруг туда-сюда зашныряли люди в строительной форме, храм огородили.

Напомним, проблемы с этой колокольней начались еще в 2023 году. Трещины на стенах из-за карстового провала начали расти на глазах.

Над 300-летним памятником архитектуры федерального значения нависла угроза обрушения.

Упадет – не упадет

Напомним историю вопроса.

В начале апреля 2023 года в редакцию обратились обеспокоенные жители окрестных частных домов. Люди опасались, что покрытая трещинами колокольня упадет на их дома.

14 апреля, того же года на ситуацию отреагировал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Есть проблемные моменты с памятником, сейчас необходимо выявить причины и принять меры по предотвращению деформаций конструкций храма, в первую очередь объема колокольни, - объяснил Чудаков.

Осенью прошлого года вода из прорыва лежащей под землей трубы подмыла фундамент и процесс образования трещин активизировался. Возникла реальная угроза обрушения из-за чего городские власти 4 декабря перекрыли движение улицы Смоленская.

Местным жителям предложили переехать во временное жилье. Однако они не согласились, сославшись на то, что условия временных помещений ужасные, расположены комнаты далеко и к тому же люди боялись, что без их присмотра дома разграбят местные асоциальные элементы.

Как рассказала живущая в доме под колокольней Оксана Маркина, первый провал в земле образовался еще четыре года назад, а сейчас дыра под стеной уже попросту неприлично большая.

И вот в мае 2025-го возле храма на Смоленке появились рабочие вагончики, а территорию храма огородили железным забором.

«Мы готовы хоть сейчас»

Работы по реконструкции памятника архитектуры будет проводить столичная специализированная организация «Инженерная геология исторических территорий» (сокращенно – ИГИТ). Ее сотрудники и поставили временные домики на дороге у колокольни.

Как выяснилось, ремонтировать храм будут долго. Спасательная операция пройдет в несколько этапов.

- Сначала мы обустроим опорную систему колокольни, основная трудность вот в этих карстовых дырках, - объяснил нам представитель подрядной организации Виталий (фамилию он попросил не называть). - Проведем цементацию фундаментов, грунтов, основания. Противокарстовая цементация также будет проходить. Пробурим сваи, зальем раствор, сделаем опорную систему так, чтобы остановить все подвижки.

Виталий считает, что колокольню на Смоленке удастся восстановить, но нескоро. Только процесс подготовки здания к реставрации займет семь месяцев.

- После того, как укрепим здание, начнем реставрировать его. Будет проведена вычинка кирпичной кладки (это восстановление старой или исторической кладки с целью сохранения её первоначального вида. – прим. ред.) Торопиться тут нельзя, это долгая, кропотливая работа.

По прикидкам подрядчика, реставрационные работы завершатся не ранее следующего года. Все это время на площадке вахтовым методом будут трудиться до 15 специалистов «ИГИТ».

Колокольня на Смоленке далеко не первое историческое здание, которое реставрирует эта организация. Виталий заверил нас, что у специалистов есть опыт таких работ, имеется и специальная техника.

На наш вопрос, когда начнутся работы, собеседник ответил: «Хоть сейчас».

Рабочие ждут официального разрешения от управления по охране объектов культурного значения Калужской области.

Без бумажки нельзя

Причину задержки начала работ объяснил в понедельник, 12 мая, городской голова Калуги.

- Очень сложный процесс, связанный с разработкой документации и получением разрешения, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – Уже заключен договор между епархией и подрядной организацией на производство противоаварийных работ.

Перед праздниками, перед вторыми праздниками (вероятно градоначальник имел ввиду промежуток между Первомаем и Днем Победы. – прим. ред.) заключен договор на технадзор, соответственно, эти два условия соблюдены для того, чтобы епархия обратилась в Управление по охране памятников Калужской области, которое должно выдать при наличии этих двух обстоятельств разрешение на производство противоаварийных работ. Я надеюсь, что в ближайшую неделю подрядчик выйдет на площадку.

В Управлении по охране памятников нам подтвердили, что готовы выдать подрядчику разрешение.

—Как только обратится подрядная организация, которую наняла Калужская епархия, мы в течение трех дней выдадим разрешение, - пояснил нам руководитель управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.

Правда, мы так и не поняли, кто должен отнести нужную бумажку Чудакову. Денисов говорит, что сей процесс должна произвести Калужская епархия, а сам Чудаков, что подрядчик.

Получить оперативно комментарий из церковного ведомства нам не удалось. В канцелярии митрополии нам объяснили, что нужно отправить прошение на имя митрополита и если он благословит, то нам ответят.

Мы отправили, ждем ответ.

Но каким бы он ни был, уже сейчас понятно, что дело за малым: дойти куда надо и отдать кому надо нужную бумажку.

Надеемся, что это случится уже в этом году.