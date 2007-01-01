Никита Демидов пакостил отцу и жестоко наказывал калужских крестьян

В семье крупнейших промышленников были непростые отношения.

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285 лет назад, 24 мая (11 мая по старому стилю) 1740 года Указом Московской Берг-конторы Калужской и провинциальной канцелярии было выдано разрешение дворянину Никите Никитичу Демидову на постройку Молотового железного завода на реке Вырке Ромодановской волости Калужского уезда.

Напряженные отношения

Промышленник, статский советник Никита Демидов был младший сыном богатого и влиятельного тульского промышленника Никиты Демидовича Демидова (урожденного Антуфьева).

Родился он в 1688 году. У Никиты было два старших брата Акинфий и Григорий и сестра Анастасия.

Семья хоть и была богатой, но жила просто и без излишеств. Старший Демидов любил простую еду и не терпел пьянства. Грамоте не учился, но хорошо знал библию, унего была отличная память.

Детей воспитывал строго, сыновей учил коммерческому делу. Больше всех любил старшего сына Акинфия.

Историки говорят, что все Демидовы отличались грубостью и крутым характером.

Младшего Никиту и в самой семье считали своенравным. Отношения с отцом и старшим братом него были напряженными.

Они часто ссорились. Взгляды на ведение коммерческих дел, развитие промышленности у них не совпадали.

Обида на отца

В 23-летнем возрасте Никита решил отделиться от отца и объявил, что женится на дочери богатого купца, оружейника Герасима Постухова Анастасии.

Отец выбор одобрил и выделил ему 5 тысяч, одежду, усадьбу с постройками и домашними животными, нескольких лавок, винные заводы и двоих крепостных в прислугу.

Никита стал вести собственное хозяйство. Денег ему хватало, но его по-прежнему интересовала промышленность.

Через пять лет он купил у отца и брата Григория нерабочий к тому времени Дугненский завод, перестроил его и перезапустил.

Выпускал железо и чугунные бытовые изделия. Торговал им по всей стране.

Но этого ему показалось мало, он решил присоединиться к отцу, строящему заводы на Урале. Однако тот резко отказал ему.

Никита обиделся и подговорил неких людей написать кляузу, якобы Демидов-старший рудники захватил обманом. Началось разбирательство.

Когда Никита Демидович выяснил, что пакостит ему собственный сын, тоже пожаловался на него властям, обвиняя в кознях, и пригрозил проклясть.

В 1724 году Никита Демидович умер. У его старшего сына Акинфия в это время был один завод в Туле и шесть на Урале. У младшего Никиты лишь Дугненский завод. Средний сын Григорий строил завод недалеко от Тулы. Но 14 мая 1728 года его застрели из-за наследства собственный сын Иван, который потом был за это преступление казнен.

Проверки и обвинения

В 1726 году Никите Никитичу Демидову предложили госслужбу. Ему поручили сбор налогов с заводов в Туле, так как он был промышленником и хорошо разбирался в экономике предприятий. До этого Демидовы никогда на госслужбе не числились.

Как потом выяснилось, Демидов к своему и чужим заводам применял разные стандарты. При проверке выяснилось, что в документах значился неправильный год начала работы Дугненского завода.

Но Демидову удалось выйти сухим из воды: через год Берг-коллегия была ликвидирована, и промахи Никиты Никитича забыты.

Позже заводы Никиты Демидова вновь попали под проверку. Демидова обвинили в неуплате таможенных пошлин и во взятке, но промышленник их опроверг. Однако от должности его отстранили.

А в 1742 году Никите Демидову был пожалован чин статского советника за «за тщательное произведение и размножение железных и медных заводов».

К этому времени у Никиты Демидова заводов было немало. Он построил завод на реке Брынь. Добился, чтобы брат Акинфий выделил ему место для завода на Урале.

И в 1732 году запустил там свой первый Шайтанский завод (Первоуральск).

А со временем стал владеть 11 уральскими заводами. Но переплюнуть брата не смог: у Акинфия на Урале было 18 заводов. А всего Акинфий управлял 25 заводами.

С особой жестокостью

В 1739 году Никита Никитич купил Ромодановскую волость на реке Вырке, в 7 верстах от Калуги и запустил там Выровский завод. В 1754 году построил Людиновский на реке Ломпадь и Есенковский в Мещовском уезде. Были у него и дома в Калуге, Туле, Санкт-Петербурге и Москве.

Промышленник Никита был очень жестокий. На его заводах людей заставляли работать сутками, не кормили. За малейшую провинность безжалостно пороли кнутом, а раны посыпали солью, избивали на раскалённых плитах или сажали в каменный подвал, заковав руки и ноги.

От издевательств и голода погибли 232 человека. Крестьянин деревни Игумново (ныне Некрасово) Петра Симонова, оскорбивший хозяина, был заживо замурован в плотине Вырковского пруда.

Ромодановские крестьяне часто жаловались на хозяина, но безрезультатно. На заводах Никиты Демидова вспыхивали восстания.

Одно из самых крупных произошло в Ромодановских двориках в 1752 году. Подавлять его пришлось солдатами.

Зачинщики потом были биты кнутом, посажены в острог, троих сослали в Сибирь, а двоих повесили. Присоединились к бунтовщикам

Умер Никита Никитович Демидов в 1758 году, в возрасте 70 лет.

У него осталось пятеро сыновей: Василий, Евдоким, Иван, Никита, Алексей. Четверо продолжили дело отца, строили новые заводы. Особенно толковым был Евдоким.

Но во время восстания Пугачева крестьяне Демидовых присоединились к бунтовщикам и все уральские заводы сожгли.

А род Никиты Демидова прервался в третьем поколении.