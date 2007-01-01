Дорожные самовары, подстаканники, шоколадница и картины, написанные кофе: калужан погрузили в историю популярных напитков

В Палатах Коробовых открылась выставка, которая поднимет настроение любителям чая и кофе.

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Купеческая Калуга отличалась любовью к чаю.

Поэтому в нашем объединенном музее-заповеднике (краеведческий музей) сохранилось много дореволюционных вещей, связанных с традицией чаепития.

Кофе же долго оставался напитком аристократии. Но теперь многие калужане начинают свой день с чашечки кофе.

Почти 200 предметов ХVIII-ХХ веков, посвященных чаю и кофе, можно до 10 августа увидеть на выставке в Палатах Коробовых. Изготовлены они в России, Западной Европе, Китае, Японии.

Выставку разделили на две половины. В одной половине представили чайную культуру. В другой – кофейную.

Коробочки для чая.

Заморское лекарство

Ещё в «Повести временных лет» упоминается, что киевский князь Владимир Святославович любил пить напиток, который называется «кава». Историки считают, что речь идет о кофе, который появился на Руси благодаря торговле заморскими товарами.

С чаем же в нашей стране познакомились в ХVII веке. И сначала его принимали как лекарство.

Кофе в то время тоже считалось лекарством. Известно, что царю Алексею Михайловичу его прописали от головных болей, вздутия живота и насморка.

Обычай «пить кофий» в начале XVIII века вводит вернувшийся из Европы Петр I, он повелевает пить кофе на официальных ассамблеях.

И кофе ещё долго остается напитком для избранных и не выходит за пределы дворянских салонов и немногочисленных ресторанов. Простой народ относился к нему с недоверием.

Дорожный самовар, Тула, вторая половина ХVII века. Медный сплав, белый металл, кость, литье.

Самовары, пряники, кофейники

Когда в начале XVIII века в Туле изобретают самовар, возникает традиция чаепитий. Самовар в то время был семейной ценностью и показателем статуса.

Люди победнее покупали самовары из оцинкованной меди и латуни, богатые могли позволить себе серебро и никель.

Самовары изготавливали разной формы: в виде шара, рюмки, яйца, бокала, репки и даже валенка. Чай так любили, что брали самовары с собой в дорогу.

Были специальные дорожные, каретные модели, которые разбирались. А позже появились самовары «Эгоист» - на одного человека: они легкие и помещались в саквояж.

Чай готовили и на почтовых станциях. Люди, отправляясь в путь, мало ели. На станциях им предлагали чай с лимоном.

Со временем стали изготавливать изысканную чайную посуду – чайницы, чайные чашки, блюдца, сахарницы, конфетницы, молочники. Выпускались всевозможные сладости к чаю.

Были известны фарфоровый завод Попова в селе Горбуново, «Товарищество Кузнецова» в Вербилках, кондитерский концерн «Товарищество Абрикосова». Были даже специальные чайные, кофейные салфетки.

Чайник в виде слова, фарфор «Товарищество Кузнецова».

Посуда начала ХХ века, Россия, гутная техника. Матовое стекло с розовыми нитями, которые специально выдували.

Чай пили с мёдом, вареньем, баранками, пирогами, конфетами и печатными пряниками. На выставке можно увидеть деревянные пряничные доски.

Калуга, кстати, славилась пряниками. У нас пряником не только встречали гостей, но и провожали. На свадьбу готовили специальный разгонный пряник.

Невеста в конце свадебного пира разламывала его и угощала гостей. Это означало, что пир закончен, пора уходить.

И жених невесте обязательно должен был подарить пряник.

А дети в Калуге пряникам нашли и иное применение. Ими играл: метали пряники. Выигрывал тот, чей пряник упадет дальше и не разобьется.

Ностальгию на выставке вызовет коллекция предметов ХХ века – металлические подстаканники с чернением, коробки из-под шоколадных конфет, калужского сувенирного пряника. Помните такие?

Подстаканник «Тройка», ювелирная артель им. Молотова, конец 1940-х годов, металл, чернение.

Калужский пряник, 2000 г.

Кофейных предметов меньше, но среди них есть необычные, например, кофейник-кофеварка 1902-1905 г., американская кофеварка в виде самовара, старинные кофемолки, медная шоколадница с длинной ручкой конца ХIХ века.

К шоколаду в то время обязательно подавался стакан воды и кофе.

Кофейник-кофеварка, 1902-1905 г.

Шоколадница конца ХIХ века.

Две ложки кофе на картину

Дополняют музейные экспонаты картины и лаковая миниатюра калужских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства колледжа культуры. Оказывается, сейчас модно писать картины кофе.

- Первым рисовать кофе начал Гюго, - рассказала художник Татьяна БОБРЕЦОВА, работающая с кофе. – В избирательном искусстве его сначала изображали на натюрмортах - маленькая чашечка на переднем плане.

Потому что кофе везли издалека, стоил очень дорого, покупался на золото и серебро. И рисовали его, чтобы подчеркнуть аристократичность. В Европе это был напиток королей, принцев, знати.

Позже к этому напитку стали приобщаться купцы. И постепенно кофе вошел европейскую жизнь.

Виктор Гюго был не только любителем кофе, он им еще и рисовал. Он вообще рисовал всем, что было под рукой: сажей, мелом.

Был абсолютным экспериментатором, но к живописи серьезно не относился. Профессиональным художником не был, хотя оставил более трех тысяч изображений. Среди этих рисунков большен половины сделаны кофе.

А в конце ХХ века в Сингапуре, в Таиланде, Китае, Пакистане вновь произошел всплеск интереса к рисунку, сделанному кофе. Эти страны развивались, им хотелось таких туристических притоков.

И местные художники продавали свои работы туристам. Кофе - это волшебство. Ты развел его в кружке и вдруг начинаешь рисовать у всех на глазах. Это привлекало внимание.

Художники сидели в кафе, на улице, и туристы, даже проходя мимо, задерживались и смотрели на это чудо.

Сейчас рисуют растворимым кофе. И чем оно дороже, тем лучше и легче им рисовать. На небольшой рисунок нужно примерно две чайные ложки.

Техника похожа на акварель, на гризайль – нанесение по слоям. Рисуется жидким кофе, а все темные оттенки - это густой сироп, его можно доводить до нужной консистенции.

И, проводя мастер-классы, я заметила: когда рисуешь кофе, поднимается настроение, потому что аромат невероятный. 0+