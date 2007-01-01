Калужанин принес в редакцию газету, вышедшую 10 мая 1945 года

Она сохранилось в очень хорошем состоянии.

Фото автора.

Калужанин Алексей Матюшенков принес раритет – пожелтевшую газету «Правда».

Она вышла ровно 80 лет назад - 10 мая 1945 года.

Эту газету бережно хранила его бабушка – ветеран Великой Отечественной войны Мария Ефимовна ГОРБАЧИК.

- Бабушки нет уже 15 лет, - говорит Алексей. – Я начал разбирать архивы и пару лет назад нашел эту газету. У бабушки сумочка была маленькая, как кошелочка, раньше такие носили. И там лежали газета 1945 года, письмо деда и старые фото.

Доставляла снаряды

Мария Ефимовна Горбачик (в девичестве Говардова), родилась в деревне Каравай Дзержинского района в 1923 году. Потом приехала к матери в Калугу.

- В 18 лет она пошла на войну, была водителем на полуторке, снаряды к передовой подвозила, - рассказывает Алексей. - Когда немцы от Калужской области отступили, она здесь в госпитале стала работать.

А после войны устроилась на скульптурную фабрику и всю жизнь там проработала. Даже, выйдя на пенсию, продолжала там работать.

Воевал и мой дедушка, Иван Михайлович Горбачик. Но про него я ничего не знаю: его не стало, когда мне было 7 лет.

Помню, что была его фотография военная, всегда стояла у бабушки в серванте. Дед там в военной форме, в фуражке, скорее всего, он был офицером. Но сейчас не могу найти это фото.

Дедушка родом из Белоруссии, приехал в Калугу, работал на заготовках. В калуге они с бабушкой познакомились. Воспитали двух дочерей, троих внуков.

Жили они в частном доме возле скульптурки. Бабушка о войне вспоминать не любила, говорила, что мало повоевала. У нее есть награды, и военная медаль, и юбилейные.

Бабушка рассказывала, что после войны тяжелое время было, игрушек не было. И детям давали поиграть награды. Медали падали и закатывались в щели пола. Может быть, до сих пор там лежат.

Ходила на парад

- 9 Мая бабушка очень любила и всегда ходила на парад на ул. Кирова.

Жили мы в доме возле драмтеатра. Ноги у бабушки больные были, но она хотя бы немного до Дома быльригта проходила с медалями.

А теперь я сделал бабушкино фото, чтобы ходить на «Бессметный полк». Сохранилось военное фото бабушки, где она с подружкой сфотографировалась. Мы из него бабушку вырезали, увеличили.

Но сейчас шествия нет. А раньше мы всегда ходили.

Алексей говорит, что газету «Правду» 1945 года он тщательно бережет, даже не дышит на нее. Это исторический документ.

Интересно почитать, что писали в День Победы. на первой полосе - большой портрет Сталина и его обращение к народу.

На последней - портреты маршалов и статья о первом дне после войны.

Есть приказы, выступление Молотова в связи с безоговорочной капитуляцией Германии, обращение английского короля к английскому народу в Лондоне 9 мая, выступление Черчилля, выступление генерала де Голля с речью о победе, заявление госсукретаря США Стеттиниуса по случаю капитуляции Германии.

Писали про пленение Геринга и Кессельринга. Приводилась информационная сводка от Советского информбюро за 9 мая: особождены города Чехословакии.

На последней странице - стихи Демьяна Бедного, Степана Щипачева, и текст Песни о войне: умолкают боевые грозы. А в Большом театре в 19:30 был балет «Лебединое озеро».