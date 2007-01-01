Без стрелок: что не нравится редьке, репе, редису и дайкону, объяснил калужский огородник

При длинном световом дне эти овощи начинают зацветать.

Как вырастить хороший урожай, в клубе «Добрые плоды» в библиотеки им. Белинского дала рекомендации огородник с большим опытом Елена ДРОЗДОВСКАЯ.

У Елены Викторовны овощи удаются на славу и хорошо хранятся.

А польза для здоровья у них огромная.

И в теплице, и на грядке

- Редиска, редька, дайкон, репа – это крестоцветные. Все они -родственники капусты, - говорит Елена Викторовна. - И насекомые, которые едят капусту, их тоже поражают на ранней стадии, когда они только вылезают из-под земли.

Растения двухлетние, так же, как и все корнеплоды. Первый год будет корнеплод, а второй - семена.

Некоторые из них - культура короткого дня. Чем раньше посадите, тем лучше. И в теплицу бросьте, и в землю. Две недели проходит, еще в землю бросьте. И тогда будете снимать урожай поэтапно.

Редьку нельзя сажать с капустой

- Редьку сажаем с 1 по 10 июля, чтобы она не застрелковалась. Сейчас редьки есть разного цвета и двухцветные. Есть зеленая редька, называется она Маргеланская. Прекрасно у нас растет и более сладкая.

Корнеплоды получаем, складываем там, где картошка лежит. Зимой у нас - свежий корнеплод. Трем на терочке, можно с огурчиком. И чистим свой организм. Это очень полезно.

Все эти редьки, дайконы, редиски - дезинфекторы: убивают всякую патогенную флору в нашем организме. И для почвы они дезинфекторы. Даже если пошли в стрелку, принесли большую пользу. Вы эти остатки измельчите и в земле оставьте.

Польза редьки огромная. Это хорошее глистогонное и отхаркивающее средство. Серединку вырезают, туда две столовые ложечки мёда кладут, крышечкой закрывается и пусть постоит. Не горькое, приятное отхаркивающее средство.

В редьке всего 36 калорий, хороша в диетическом питании. Содержат аминокислоты, клетчатку, лизоцим, который разрушает патоген, уничтожает бактерии.

В ней полная система микроэлементов: кальций, калий, железо, магний, фосфор...

Улучшает кровообращение стенок желудочно-кишечного тракта, устраняет дисбактериоз, убивает патогенную флору в кишечнике.

Полезны при желчекаменные болезни, вирусы уничтожает, сосуды освобождает от холестериновых бляшек, понижает артериальное давление. Применяют при мастопатии, фибромиоме.

Печень чистит и имеет лёгкий слабительный эффект.

Можно сделать маску для лица: редьку с мёдом, сметаной в равных пропорциях, например, по ложке. Морщины выравниваются.

Для волос подходит сок редьки, например, три части сока редьки, одна часть масла и столовая ложка меда. Корни восстанавливаются. Делается такая маска 2−3 раза в неделю, наносится на волосы на час.

Редьку нельзя сажать с капустой. И нельзя горчицу сажать перед редькой. У них одни вредители. Посадили горчицу, а потом редьку -крестоцветная блошка сожрет вашу редьку, также сожрет и редиску.

Как бороться? На 10 литров воды 2 столовые ложки жидкого мыла: дегтярное, перцевое, зелёное. А еще добавьте золу и нашатырный спирт. Поливаете, и блошка разбегается.

Можно еще спасти, если лутрасилом белым посадки затянуть. Я в этом году купила сетку москитную, но крестоцветная блошка мелкая, боюсь, как бы она через эту москитную не добралась.

Дайкон растет хорошо

- Самые безобидные, не горькие из всех редьковых - редиска и дайкон. Дайкон слаще, чем редиска. Его любят в Японии. Есть много японских видов дайкона.

Редис, дайкон, шпинат - культуры короткого дня. Их сажайте рано, у них маленький срок вегетации. Они торчат над землей, дайкон даже на 20 см может торчать.

И мы должны обмульчить их, потому что они позеленеют и будут горьковатыми. Растут очень хорошо, но нужна воздушная земля. И это культура теплолюбивая.

Ранние сорта дайкона: Саша, Белоснежка.

Средние сорта надо сажать в июле (с 1 по 10), как редьку. Это: Император и Московский богатырь - очень крупный и очень сладкий, Клык слона - очень большой.

Сажать надо далеко друг от друга. Между грядками - 60 см, между корнеплодами - 25-30 см. глубина грядки 25 см.

Репа хороша в любом виде

- Раньше на Руси картошки не было, а была репа. Сейчас ее забыли. Но в репе много микроэлементов и нет крахмала. Она работает, как дезинфектор, ее и в сыром, и в пареном виде есть можно. Я в этом году решила ее посадить.

Репа бывает желтая, белая, красная, красная с белым. Бывает круглая и цилиндрическая.

Жёлтая: Детская мечта, Шаровидная, Дуняша, Голден Болл.

Цилиндровая жёлтая репа: Бабка.

Белая репа: Глаша, Белый шар, Белоснежка.

Красная: Красное солнышко, Миланская розовая, Пурпурная, Красная шапочка.

Есть разноцветная: фиолетово-белая, розово-белая, желтая: Дедка, Внучка, Жучка. Сладкая на вкус.

Есть сорт, который называется Русский размер. Эта репка вырастает до 2 кг. В серии Русский размер чего только нет: и белокочанная капуста, и кольраби сумасшедшая, цветная капуста.

Репу сажают рано, весной. А потом – с 1 по 10 июля.

Ещё брюква есть забытый корнеплод, она без горечи. Но на любителя.

У нее не должно быть кислой почвы. Любит рыхлую почву, прохладу, неприхотлива, надо иногда поливать.

Редис можно сажать летом

- Редис - очень ранняя культура: 18 дней. Самое главное, что редис - это культура короткого дня. И если жара у вас в теплице, она - сразу в стрелку. Если тесно посадили - сразу в стрелку.

Если сухо – сразу в стрелку. Редис очень нежный. Любит прохладу, влагу и короткий день. Вот три составляющих, и ваш редис будет обалденный.

Есть сорта нестрелкующиеся. Их можно и весной сажать, и летом, и осенью.

Сразу берите семена, которые не стрелкуются: Мечта Алисы, Черриэт, Молния, Дуся, Тарзан, Гром, Царевна, Селеста, Злата, Вера, Илка, Саммеред, Дуро. Все они - F1. Выбирайте на свой вкус. Вы всегда получите урожай.

Редис так же болеет. Чем обрабатываем? Химию нельзя: корнеплоды все это в себя возьмут. Только зеленое мыло, зольный настой, марганцовку, фармайод – 50 г на ведро.

Поливать из лейки. Отпугивает гусениц капустницы, совки, слизней, клопов, тлю.