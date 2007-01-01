Без стрелок: что не нравится редьке, репе, редису и дайкону, объяснил калужский огородник
Как вырастить хороший урожай, в клубе «Добрые плоды» в библиотеки им. Белинского дала рекомендации огородник с большим опытом Елена ДРОЗДОВСКАЯ.
У Елены Викторовны овощи удаются на славу и хорошо хранятся.
А польза для здоровья у них огромная.
И в теплице, и на грядке
- Редиска, редька, дайкон, репа – это крестоцветные. Все они -родственники капусты, - говорит Елена Викторовна. - И насекомые, которые едят капусту, их тоже поражают на ранней стадии, когда они только вылезают из-под земли.
Растения двухлетние, так же, как и все корнеплоды. Первый год будет корнеплод, а второй - семена.
Некоторые из них - культура короткого дня. Чем раньше посадите, тем лучше. И в теплицу бросьте, и в землю. Две недели проходит, еще в землю бросьте. И тогда будете снимать урожай поэтапно.
Редьку нельзя сажать с капустой
- Редьку сажаем с 1 по 10 июля, чтобы она не застрелковалась. Сейчас редьки есть разного цвета и двухцветные. Есть зеленая редька, называется она Маргеланская. Прекрасно у нас растет и более сладкая.
Корнеплоды получаем, складываем там, где картошка лежит. Зимой у нас - свежий корнеплод. Трем на терочке, можно с огурчиком. И чистим свой организм. Это очень полезно.
Все эти редьки, дайконы, редиски - дезинфекторы: убивают всякую патогенную флору в нашем организме. И для почвы они дезинфекторы. Даже если пошли в стрелку, принесли большую пользу. Вы эти остатки измельчите и в земле оставьте.
Польза редьки огромная. Это хорошее глистогонное и отхаркивающее средство. Серединку вырезают, туда две столовые ложечки мёда кладут, крышечкой закрывается и пусть постоит. Не горькое, приятное отхаркивающее средство.
В редьке всего 36 калорий, хороша в диетическом питании. Содержат аминокислоты, клетчатку, лизоцим, который разрушает патоген, уничтожает бактерии.
В ней полная система микроэлементов: кальций, калий, железо, магний, фосфор...
Улучшает кровообращение стенок желудочно-кишечного тракта, устраняет дисбактериоз, убивает патогенную флору в кишечнике.
Полезны при желчекаменные болезни, вирусы уничтожает, сосуды освобождает от холестериновых бляшек, понижает артериальное давление. Применяют при мастопатии, фибромиоме.
Печень чистит и имеет лёгкий слабительный эффект.
Можно сделать маску для лица: редьку с мёдом, сметаной в равных пропорциях, например, по ложке. Морщины выравниваются.
Для волос подходит сок редьки, например, три части сока редьки, одна часть масла и столовая ложка меда. Корни восстанавливаются. Делается такая маска 2−3 раза в неделю, наносится на волосы на час.
Редьку нельзя сажать с капустой. И нельзя горчицу сажать перед редькой. У них одни вредители. Посадили горчицу, а потом редьку -крестоцветная блошка сожрет вашу редьку, также сожрет и редиску.
Как бороться? На 10 литров воды 2 столовые ложки жидкого мыла: дегтярное, перцевое, зелёное. А еще добавьте золу и нашатырный спирт. Поливаете, и блошка разбегается.
Можно еще спасти, если лутрасилом белым посадки затянуть. Я в этом году купила сетку москитную, но крестоцветная блошка мелкая, боюсь, как бы она через эту москитную не добралась.
Дайкон растет хорошо
- Самые безобидные, не горькие из всех редьковых - редиска и дайкон. Дайкон слаще, чем редиска. Его любят в Японии. Есть много японских видов дайкона.
Редис, дайкон, шпинат - культуры короткого дня. Их сажайте рано, у них маленький срок вегетации. Они торчат над землей, дайкон даже на 20 см может торчать.
И мы должны обмульчить их, потому что они позеленеют и будут горьковатыми. Растут очень хорошо, но нужна воздушная земля. И это культура теплолюбивая.
Ранние сорта дайкона: Саша, Белоснежка.
Средние сорта надо сажать в июле (с 1 по 10), как редьку. Это: Император и Московский богатырь - очень крупный и очень сладкий, Клык слона - очень большой.
Сажать надо далеко друг от друга. Между грядками - 60 см, между корнеплодами - 25-30 см. глубина грядки 25 см.
Репа хороша в любом виде
- Раньше на Руси картошки не было, а была репа. Сейчас ее забыли. Но в репе много микроэлементов и нет крахмала. Она работает, как дезинфектор, ее и в сыром, и в пареном виде есть можно. Я в этом году решила ее посадить.
Репа бывает желтая, белая, красная, красная с белым. Бывает круглая и цилиндрическая.
Жёлтая: Детская мечта, Шаровидная, Дуняша, Голден Болл.
Цилиндровая жёлтая репа: Бабка.
Белая репа: Глаша, Белый шар, Белоснежка.
Красная: Красное солнышко, Миланская розовая, Пурпурная, Красная шапочка.
Есть разноцветная: фиолетово-белая, розово-белая, желтая: Дедка, Внучка, Жучка. Сладкая на вкус.
Есть сорт, который называется Русский размер. Эта репка вырастает до 2 кг. В серии Русский размер чего только нет: и белокочанная капуста, и кольраби сумасшедшая, цветная капуста.
Репу сажают рано, весной. А потом – с 1 по 10 июля.
Ещё брюква есть забытый корнеплод, она без горечи. Но на любителя.
У нее не должно быть кислой почвы. Любит рыхлую почву, прохладу, неприхотлива, надо иногда поливать.
Редис можно сажать летом
- Редис - очень ранняя культура: 18 дней. Самое главное, что редис - это культура короткого дня. И если жара у вас в теплице, она - сразу в стрелку. Если тесно посадили - сразу в стрелку.
Если сухо – сразу в стрелку. Редис очень нежный. Любит прохладу, влагу и короткий день. Вот три составляющих, и ваш редис будет обалденный.
Есть сорта нестрелкующиеся. Их можно и весной сажать, и летом, и осенью.
Сразу берите семена, которые не стрелкуются: Мечта Алисы, Черриэт, Молния, Дуся, Тарзан, Гром, Царевна, Селеста, Злата, Вера, Илка, Саммеред, Дуро. Все они - F1. Выбирайте на свой вкус. Вы всегда получите урожай.
Редис так же болеет. Чем обрабатываем? Химию нельзя: корнеплоды все это в себя возьмут. Только зеленое мыло, зольный настой, марганцовку, фармайод – 50 г на ведро.
Поливать из лейки. Отпугивает гусениц капустницы, совки, слизней, клопов, тлю.