Замочите семена морковки в молоке. Как вырастить хороший урожай, рассказала калужский огородник

Сделать это могут даже лентяи.

Своим опытом в клубе «Добрые плоды», который регулярно собирается в библиотеке им. Белинского, поделилась известный калужский огородник Елена Викторовна Дроздовская.

В прошлый раз мы рассказали, как выращивать свеклу, сегодня поговорим о морковке.

Напомним, что все корнеплоды любят солнечное место, рыхлую, пышную землю и полив раз в неделю, если нет дождей. Сажать густо их нельзя.

Почва не должна быть кислой. Это можно проверить, купив лакмусовые полосочки. Если почва кислая, ее осенью надо произвестковать.

Если не сделали это, весной используйте 2 стакана золы на 1 кв. м. Золой можно каждый год сыпать, а известь - раз в три года и применять только осенью, когда листва упадет, иначе растения могут получить ожог.

Кроме того, осенью нужно сделать тёплую грядку: вниз закладываете листву, сверху - почву. Или перекопать. Хорошо использовать мульчирование.

Сажать корнеплоды надо на грядки, где в прошлом году росли картошка, капуста, огурцы, томаты, баклажаны, кабачки, перец. Им нужна переработанная органика. Свежая органика корнеплодам не подходит.

Эти рекомендации касаются им морковки.

У Елены Дроздовской всегда хорошоий урожай и в саду, и в огороде.

Для лентяев

- Важно, какие семена вы сажаете, - предупреждает Елена ДРОЗДОВСКАЯ. - Есть серия семян морковки: Грядка лентяя. Все семена покрыты гелем, как бы в оболочке. Когда они попадают в землю, этот гель растворяется, набухает и обволакивает семя. 100 процентов оно взойдет.

Но это не относится к инкрустированным семенам. Инкрустированные семена — это семя, которое много раз покрыто в разные оболочки, например, оболочки удобрений или стимуляторов роста.

Чтобы инкрустированное семя растворилось, оно должно в сильную жижу попасть. То есть вы грядку должны хорошо пролить, и прямо в кашу положить семя, тогда оно прорастет.

Простое семя, гелем покрытое потом вообще поливать не надо, пока из земли не вылезет.

Если вы сажаете морковь с помощью туалетной бумаги, тогда тоже надо хорошо полить. Если плохо прольете, бумага высохнет, ваше семя высохнет, и ничего не взойдет.

Поможет молоко

- Семена всех душистых трав, в том числе морковь, петрушка, укроп, я замачиваю в молоке: там находятся эфирные масла, которые консервируют семя. Мы убираем этот барьер, и семя быстро прорастает.

Можно замочить в горячей воде - 50 градусов. Мешочек с семенами на веревочке опустить в термос, закрыть и выдержать 30−40 минут. Эфирные масла выходят. Затем вытащить, отжать, вытряхнуть в газетку. И можете сеять.

Если замачивать в молоке, то 4, 5, максимум 6 часов на солнце. Они напитываются. На солнышко тарелку поставили, семена высыпали, комочками разложили, карандашиком подписали название.

Ручка смывается, карандаш в молоке не растворяется. Но если вы в этот день не посадите, молоко скиснет, и тогда очень тяжело с семенами будет возиться.

В таком случае лучше в молочную сыворотку замочить.

В перекиси нельзя замачивать, она не выводит эфирное масло. Его растворяют либо горячая вода, либо жир молока. В водке можно, но это очень круто, мужики не выдержат.

Разного цвета

- Морковка бывает ранняя 75−90 дней, средняя 95−100 и поздняя 135−155 дней. Обязательно смотрите сроки на семенах.

Наполи, Королева, Канада, Император - очень хорошие сорта, кто любит толстые моркови с тупым носиком. Я люблю такие, потому что делаю морковные котлеты. А эти морковки толстые, длинные, большие, хорошо хранятся.

Ещё хороший, любимый сорт - Мо.

Сорта моркови ранние: Наполи, Артек, Каротель, Лагуна, Нантская – как карандашики ровненькие, они хрупкие, вкусные, сочные, но не лежат.

Быстро согревает: Наполеон, Нелли, Марс, Лидия.

Средние сорта достаточно засухоустойчивые, у них иммунная система хорошая, приспособлена к перепадам температур. Это: Витаминная 6, Балтимор, Шантанэ - бесподобная: короткая, толстая, а также Московская зимняя.

Поздние сорта: Канада, Королева, Московская поздняя, Осенний король, Зимний цукат - но она очень длинная, до 26 сантиметров, так же, как и Сахарная лакомка.

Для зимнего хранения: Грибовская, Канада, Королева осени, Московская зимняя, Романс, Шантанэ, Элеганс.

Для переработок: Долянка, Кардинал, Королева осени, Нантская улучшенная, Натали.

Салатная морковь: Болеро, Наполи, Шантанэ, Соломон.

Сорта цветной моркови: желтая – Еллоу. Желтая морковка пришла к нам из Средней Азии. Ее очень любят в плов добавлять. Есть белая морковь Вайт Сатин, она неаллергичная. Фиолетовая – сорт Дракон.

Все такие морковки очень сладкие. Я в этом году взяла вишневую, а середина - оранжевая.

Ждите, когда вылезет

- Сеем морковку так: делаем хороший ровок, очень хорошо проливаем, помещаем туда семена и засыпаем. Сверху не поливаем. И ждем, когда она вылезет сама.

Она посажена в глубине 7 сантиметров, там влажно, не волнуйтесь. Чтобы она не пересыхала, сделайте лутрасил (укрывной материал). Бросьте его сверху и заглядывайте.

Как только морковка показалась, лутрасил приподнимаете аккуратно, чтобы не сгорело. И тогда она буквально за 2−3 дня встает, и уже можно мульчировать.

Я всю дачу замульчировала. Труд был огромный, бегала туда-сюда часа три-четыре. И в теплице, и даже первоцветы засыпала. Она воздухопроницаемая, дождь через неё пройдёт, она дышит, растение не умрёт. Красота!

Посадили морковку, бирочку подписали. Бумажки не оставляйте, это бесполезно, сразу делайте все по уму. Хороший фломастер перманентный, он на солнце не выгорит, названия не исчезнут.

Но поверяйте его: на ноготь точку поставьте - не должно стереться.

Морковь любит солнце. Не заливаем, иначе будут трещины. Аккуратно рыхлите. Не травмируйте. Мульчируйте. Из земли торчит – окучивайте.

Я когда морковку вытаскиваю из земли, сортирую, промываю, просушиваю, хвост отрезаю полностью, даю просохнуть и убираю на хранение.

Моя морковь никогда не прорастала, ничего с ней не случалось.

Только в перчатках

- Есть такой корнеплод – пастернак, который сегодня немного забыт: большой белый корень. Он очень душистый. Моя мама его в щи добавляла, очень вкусно.

Он во многих кухнях используется. Я его выращивала, потом бросила. Он начинает семена кругом сорить, мне надоел. Но его можно нашинковать, заморозить, он все полезные вещества сохраняет.

Сеется как можно раньше в грунт, через 10 см один от другого. Не должно быть загущенности. Если густо посеяли, надо разредить.

Любит солнце. Фактор риска – поливы. Не заливаем. Если будет залит, появятся трещины.

И с пастернаком надо работать в перчатках, чтобы ожогов не было. Это не аллергия, а влияние, сока. За ним надо ухаживать аккуратно, он как борщевик работает.

Совет

Как бороться с мышами

- Размножились они, потому что была теплая зима, - объясняет Елена Викторовна. – Смотрю, у меня немножко подрыли в теплице. Я даже удивилась: никогда не было дырок.

Взяла отраву - зернышками которая, брикеты не люблю, рассыпала и ушла. Прихожу, они дохлые все. Можно прогнать мышей жженной шерстью, карбидом, репейником, деготь применить - палочки натыкать.

Мыши - большие чистюли. Жженой шерсти они генетически боятся: значит, поле горит, надо бежать. Нужна натуральная шерсть: старые носки, шарфы, варежки, валенки. Р

ежьте на мелкие кусочки, складывайте горкой в железном тазике, поджигайте и ставьте в сарай на кирпичики. Когда задымилось, воняет ужасно. Продымит, и ни одной мышки не будет.