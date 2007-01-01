Почему свекла вырастает мохнатой, с кольцами внутри: советы калужского огородника, как правильно ухаживать за этим корнеплодом

Следите за почвой, солнцем, поливом - не размойте сладость.

Как выращивать корнеплоды, защищать их от болезней и вредителей, в клубе «Добрые плоды» в библиотеки им. Белинского рассказала известный калужский огородник Елена ДРОЗДОВСКАЯ.

Правила очень простые.

Но есть и свои секреты.

Готовим грядки

- Все корнеплоды любят солнечное место, рыхлую землю и полив, - говорит Елена Викторовна. - Если корнеплод посажен густо, начинается борьба за свет, питание, влагу.

И кончается это искривлением плодов, истощением. Они могут покрыться волосками. Если не будет полива, корнеплод станет сухим, горьким, невкусным, а у свеклы появятся кольца.

Поэтому надо заранее подумать, где будут грядки с корнеплодами, и осенью их хорошо известковать. Они не могут на кислой почве расти, нужна хорошая щелочная почва: pH7.

Кто не смог с зимы это сделать, тогда весной хотя бы золой надо просыпаль: на 1 кв. м – 1, 5 стакана. Разбросайте, кто не делал давно, и, если у вас закисленная почва.

Как определить, закисленная или нет? Купите лакмусовые полосочки. Растворяете почву, она даете осадку. Опускаете туда лакмусовую полосочку. Если земля кислая, то и 2 стакана золы на 1 кв. м. используйте.

Золой можно каждый год сыпать, а известь - раз в три года. После того как вы известь применили, на следующий год - мел, потом - доломитовая мука.

И только на четвертый год, если необходимо, возвращайтесь к извести.

Применяйте ее, когда листва упала, иначе культуры могут получить ожог или даже погибнуть. Это касается и косточковых деревьев. В крайнем случае можно в феврале или ранней весной, за 2−3 месяца до посадки.

Землю нужно подготовить, чтобы она была пушистая. Об этом тоже осенью думайте.

Идеально сделать тёплую грядку: вниз закладываете листву, сверху - почву. Или перекопайте осенью. А, если вы с мульчей работаете, ваша земля будет просто пух.

Елена Дроздовская готова с радостью делится с своим огородным опытом.

Морковка после огурцов

- После каких культур надо сажать корнеплоды. Это картошка, капуста, огурцы, томаты, баклажаны, кабачки, перец. Потому что, выращивая эти овощи, мы кладем много свежей органики.

Она за год отдаст картошке, баклажанам, перцам всю силу. И, когда на следующий год посадим корнеплоды, будет подготовленная почва, которая и нужна - переработанная органика.

Свежая органика корнеплодам не подходит, они кудрявятся, уходят в стебель, становятся горькими, невкусными.

То есть, если вы, например, летние огурчики на улице сажаете, меняйте место. Я каждый год меняю.

В этом году посадили огурчики, а на следующий год посадите туда морковку. Бесподобная будет! Я себе взяла за правило: морковь после огурцов.

Морковь тяжело вырастить: если тугая земля, потрудиться придётся.

Обязательно замочить

- Покупать семена лучше профессиональные, они уже подобраны, калиброваны, проверены на заболевания. Потому что с семенами в землю можно какую хочешь заразу принести.

Обязательно перед посадкой сделайте обработку горячей водой 50 градусов или водой с марганцовкой (разводить до розового состояния). 30 минут выдержите. Или в перекиси водорода 15 минут подержите.

Сухими можно сажать тыкву, кабачок, а вот морковку, свёклу обязательно замочить. И эпином или цирконом (стимулятор роста) обработать после марганцовки. Можно подержать во влажной тряпочке.

Не поцарапать

- Раз в неделю поливайте корнеплоды, но и заливать нельзя. У кого стоит вода, тоже плохо. От этого корнеплоды трескаются, внутри пустоты появляются.

Полив должен быть равномерный. Необходимо и рыхление, если без мульчи работаете, чтобы воздух в вашу землю приходил.

Механическим способом нельзя обрабатывать корнеплоды: если вдруг задел, поцарапал - садится инфекция, так как они ароматные, притягивают вредителей.

Надо очень аккуратно рыхлить. Лучше мульчировать. Если из земли торчит - окучивать.

Не размойте сладость

- Свеклу сажаем перед последними заморозками – это конец мая. Но можно посадить и раньше. Старые сорта очень боятся мороза, а новые, современные - F1, уже адаптированы.

Свекла имеет ранние, средние и поздние сорта. Средние могут пойти на хранение, их не надо торопиться сажать.

Форма у свеклы разная. Длинные формы дают в два раза больше урожая и экономят площадь, так как идут вниз. Круглые формы больше места на грядке занимают.

У кого мало земли, сажайте длинную свеклу. Она более сладкая, урожайная, у нее меньше проблем с кольцами и очень хорошо хранится.

Старые и поздние сорта чувствительны к свету, поэтому сажать их надо попозже, чтобы в стрелку не пошли: конец мая - начало июня.

Полив должен быть умеренным, иначе плоды могут трещинами покрыться, а это грозит разными болезнями.

Еще свекла бывает одноростковая: даст один росток.

А есть многоростковая, у нее семена круглые, толстые, как шарик. Такая свекла даст шесть ростков.

Конечно, возни меньше с одноростковой свёклой. Вы её сажаете через 8 сантиметров друг от друга. Не надо прореживать, а значит, вы ее не деформируете.

Берите одноростковые, чтобы не мучиться с прореживанием. Одноростковые сорта: Бордо, Тимирязевская одноростковая, Русская одноростковая.

Обязательно надо бороться с сорняками. Если с сорняками не бороться, насекомые с них переходят на культурные растения, которые вкусные, сладкие.

После того, как вы посадили свёклу, на 5-й день ее прорыхлите аккуратненько, чтобы туда зашел воздух. А когда вылез вместе с семядолей настоящий четвертый-пятый лист, нужно проредить, если густо посажено.

Когда свекла появилась, я советую замульчировать - либо травкой зеленой, либо опилки смешайте с золой, тогда прорыхления не нужны. Там будет влажная почва, и червяки всё будут делать за вас.

Свекла должна быть во влаге, листик подставлен солнышку и не часто посажена. Второе прореживание, если густо, когда увидите, что корнеплод завязался.

Подкормки две. Первая – азот, когда 4-5 лист. Делаете прореживание и подкормку.

Откуда азот взять? Можете настоять травы или применить азотофиксирующие бактерии, или добавьте 2 столовые ложки нашатырного спирта.

Ровно через три недели - вторая подкормка: фосфорно-калийная. Азота больше не надо.

И далее фосфорно-калийная подкормка раз в 3 недели до самой уборки урожая. На 10 литров горячей воды 2 грамма борной кислоты и «9 микроэлементов» или «Глумат +7».

И еще, иногда свекла из земли вылезает. Советую окучивать. Потому что в верхней части, которая будет солнышку подвержена, грубеют ткани, они будут горчить.

А морковка, как и картошка, может позеленеть, там содержится соланин. Поэтому, увидели, вылезла – окучивайте.

Узко сажать нельзя, должно быть хотя бы 25 см между рядами.

Прекращаем полив за месяц до уборки

- Почему свекла бывает мохнатой, с кольцами внутри? Свекла требует равномерного ухода. Раз в неделю обязательно полив.

Если льют дожди, понятно, что не надо поливать. За 3-4 недели до уборки вообще прекращаем полив. Почему? Если мы будем поливать, размоем сладость, сахар.

Это, кстати, касается и яблок, и крыжовника, и смородины, и перца, и помидоров.

Если много влаги, появляются грибные болезни. Чтобы их не было, применяет биопрепараты. Химию для свеклы применять нельзя, потому что все идет в корнеплод, вы будете есть и сами себя травить.

Если вдруг ваша свекла заболела, применяйте фитоспорин АС, агрофил, фитодоктор. Они безвредные для человека, не накапливаются.

При листовой и корневой тле, минирующей мухе, свекольничной блошке самое простое, что можно применить - это специальное жидкое зеленое мыло.

Есть мыло табачное, дегтярное: 2 столовых ложки на 10 литров. Просто прелесть! Если тли много, все скрутилось, тогда препараты: битоксибациллин и лепидоцид, энтеробактерин.

Это все на основе грибов сделано, безвредное, но хорошо влияет на растения. А если сделать это ещё и на зольном настое, да туда жидкого мыла добавить – все у вас разбежится только так.

И важно убрать корнеплод до мороза. Если мороз ударил, корнеплод храниться не будет, он заболеет.

Хранится свекла при температуре +2-3 градуса.

Выбираем сорт

- Старые сорта: Бордо, Цилиндра и Цилиндра улучшенная, Мулатка, Египетская плоская (она очень хорошо хранится), Подзимняя, Нежность - цилиндрическая форма. Мона – ранняя, Фекла.

Новинка 2022 года - Генеральская. Среднепоздние: Бона, Монти. Кто хочет сладкую - Рафинад, одноростковая, Эфиопка – супер-сладкая, сорт 2016 года.

Селекция не стоит на месте, сейчас выдумали свеклу двухцветную. Я не сажала, просто вам сообщаю. Очень эффектно смотрится в гарнире.

Я люблю сажать листовую стеклу мангольд, у которой нет корня. Вырастает гигантская зелёная масса. Она бывает разноцветная, никогда не горчит.

Её можно вырастить огромную, заморозить и делать голубцы: она, как капуста. А в салатах она, как салат. Возьмите мангольд Радуга, и вы увидите, какая это красота.

Я сделала эксперимент: оставила мангольд осенью. Перезимовал прекрасно, и такую стрелку дал - выше моего роста и шире меня в два раза. Это было для меня открытием.

Так разросся, что я все топором рубила в итоге. Если хотите, посадите одно растение и с одного получите мешок семян.