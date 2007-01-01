Маша Конькова помогла разгромить немецкий штаб в Калужской области: как сложилась судьба людей, изображенных на картинах военных художников

Накануне Дня Победы в Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка «Дни войны. 1941 – 1945».

Фото автора.

Выставка интересна тем, что здесь представлены произведения художников – очевидцев тех событий. Они отправлялись на фронт, делали натурные зарисовки. Поэтому здесь нет парадных произведений.

Но сила выставки в искренности, в настоящих эмоциях и чувствах. Каждое изображенное событие было увидено, пережито, прочувствовано. Это словно репортаж с войны, будто оказываешься среди военных действий.

Выставку можно увидеть до 29 июня.

Касается Калужского края

Часть работ на выставке - из коллекции Дениса Ерохова. Он собирает произведения художников, которые родились до войны.

Другая часть - из собрания филиалов музея. Произведения впервые демонстрируются после серьезной реставрации, которая проходила в 2024 году.

денис не только собирает картины, но и ищет информацию о судьбе художников и людях. которых они изобразали на войне.

Коллекционер Денис Ерохов приехал на открытие в Калугу и подробно рассказала о каждом представленном художнике.

- Я из того поколения, которое ещё застало еще живых тех людей, которые отстояли жизнь, - говорит коллекционер. - Но в какой-то момент мне стало понятно, что молодое поколение их уже не застанет, не услышит их рассказов.

Я решил, что есть смысл сохранить художественное наследие ветеранов, свидетелей войны. И даже не ожидал, что осталось столько много.

Эта коллекция собрана примерно за 7 лет. Всего у меня более 300 работ. В Калуге представлена где-то шестая часть коллекции. Я хотел сосредоточиться на событиях, которые происходили на Западном фронте в 1941-42 гг., то есть в здешних местах.

Судьба танкиста

- Художник Борис Щербаков застал начало войны в Москве, даже окончил ускоренные офицерские курсы саперов, - продолжает рассказ Денис Юрьевич. - Поступил в распоряжения политуправления инженерных войск.

Занимался маскировкой, но его главной задачей было делать зарисовки.

Мне каким-то невероятным чудом удалось держать в руках дневнички художника: маленькие записочки, которые он писал во время войны.

И там отмечено, что старший офицер ему делал выговор за то, что он пишет какие-то пейзажи. Художник он был академический.

На выставке его графические работы в белых рамах, потому что при его жизни они всегда так экспонировались и назывались «Белая серия».

Здесь представлены четыре рисунка, сделанные на Западном фронте: пленный под Москвой, автоматчик Семенов, снайпер Слисаренко, командир танка Орехов.

Борис Щербаков изобразил танкиста Орехова.

Я пытаюсь восстанавливать судьбу каждого изображенного человека. Нашел танкиста Якова Орехова. Танкист замечательный, дошел до конца войны, был награжден орденом Красной звезды.

В боях за деревню Кошняки Калужской области уничтожил 15 немцев.

Танк был подожжен термитным снарядом, но командир вел огонь из пулемета по наступающей пехоте, пока сам не стал гореть, сбросив горящую шинель и шапку выпрыгнул из танка.

На эскизе у него как раз перевязаны руки. Потом он горел в танке неоднократно. После войны закончил академию и продолжил службу.

Отважная Маша

- С калужским краем связана судьба партизанки Маши Конькова, которая закончила специальную разведывательно-диверсионную школу, возможно, ту же самую, что и Зоя Космодемьянская.

Их готовили на смерть, говорили, что 90% из них погибнет, а кто не погибнет, будет замучен. Маша попала в диверсионную партизанскую группу, которой в ноябре 1941 года ставилась задача разгромить немецкий штаб 12-го армейского корпуса в Угодском Заводе.

Маша под видом пастушки провела разведку, запомнила, где что стоит. После чего удалось захватить немцев, разгромить штаб.

Маша была награждена орденом Красного знамени. В 1942 году, когда она вернулась в Москву, художник Яновская ее запечатлела. Замечательный портрет.

Яновская была замужем за известным портретистом Ряжским. У меня есть подозрение, что Ряжский приложил руку к этому портрету руку, потому что Яновская таких портретов не писала.

Судьба Маши сложилась благополучно, она осталась жива, вышла замуж за партизана Семенова, родила двоих сыновей.

Портрет Маши Коньковой притягивает зрителей.

Сильное потрясение

- Хочу обратить внимание на необычную зарисовку Александра Дейнеки «Смерть на амвоне». Считается, что это художник, который создал главные работы Великой Отечественной войны. В своей несколько экспрессивной манере он мог отразить весь ужас и накал боев.

В 1942 году, после освобождения от Москвы, группа художников, в том числе и Дейнека, была направлена в сторону Калуги.

Когда проходили Верею, художник застал страшную картину: немцы в храме расстреляли гражданское население. Люди лежали повсюду.

Рисунок не типичный, мне кажется, это вызвано потрясением, которое он пережил.

Священник, который пришел в этот храм после освобождения, поседел: внизу было порядка 30 убитых, а наверху раненых красноармейцев немцы облили керосином и сожгли. Всего в храме погибло порядка 70 человек.

Александр Дейнека «Смерть на амвоне».

Выставка в окопах

- С калужским краем связаны работы художника Евстигнеева, он здесь воевал. Дмитрий Евстигнеев ушел в ополчение, он был уже возрастной к этому моменту.

Вместе с другими художниками воевал, делал зарисовки. И только в 1944 году на одной из выставок в Малоярославце его заметили и определили в студию имени Грекова, художники которой занимались военной тематикой.

Он сделал большую работу «Ночной бой», которая находится возле Центральном музее Вооруженных сил РФ.

На выставке есть небольшая, но значимая литография Евстигнеева, он запечатлел один из боёв, который, возможно, был здесь в 1942 году.

Художник Леонид Сойфертис у меня вызывает отдельное восхищение. Он всю жизнь проработал в «Крокодиле». Во время войны показал себя очень мужественным человеком.

Всю оборону Крыма провел в Севастополе, эвакуировался только на последнем корабле, и в любой момент мог погибнуть, потому что оттуда было очень тяжело выбраться. Окончил войну в Берлине.

Создал цикл работ, посвященных обороне Крыма. На выставке есть его работа «Бабушку слушаешься?» Спрашивает у маленького ребенка мама, охраняющая аэростат.

Леонид Сойфертис «Бабушку слушаешься?»

Интересен художник Владимир Гаврилов. Он плотно работал с детской книгой до войны и после войны.

У меня много его работ, здесь представил одну, чтобы можно было оценить его наивно-гротескный, совершенно нетипичный для военного времени, стиль.

Партизаны изображены как обычные мужики, не совсем героические, а какие-то хулиганисты.

Один из значимых военных художник - Кирпичев. Он сам высаживался вместе с десантом.

Делал зарисовки на Малой земле, писал солдат. Устроил выставку в окопах: протянул провода и повесил на них свои рисунки.

Разные судьбы

- Ещё один художник, связанный с событиями, которые происходили на Калужской земле, - это Антонов. Когда началась война ему было 9 лет, он жил с бабушкой под Наро-Фоминском.

Фашисты пришли, собрали всех, перегнали в Боровск, закрыли в церкви. Люди не понимали, чего им ждать, то ли их завтра расстреляют, то ли их погонят дальше в Германию.

Но их освободили наши войска. На выставке представлена замечательная работа Антонова «Победа»: можно рассматривать разных людей, разные судьбы.

А главной героиней здесь, я считаю, девушку в белом, потому что непонятно, удалось ей дождаться или нет. 0+