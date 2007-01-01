Провальная Калуга: что творится на ползущих склонах города

С начала 2025 года в Калуге зарегистрировано больше десятка случаев внезапных обрушений грунта, провалов на автодорогах и пешеходных зонах.

В понедельник, 5 мая мы объехали наиболее заметные и известные провальные локации областного центра, чтобы посмотреть, как здесь изменилась ситуация после зимы.

Выяснилось, что не все они радуют взгляд.

Часть провалов ликвидировано, но есть и места, куда Остап Бендер вполне мог бы продавать билеты.

Дело - труба

Сообщения о дырах в разных частях Калуги, увы, не редкость, а скорее обыденность. Не стал исключением и этот год.

В январе провал обнаружили на склоне у набережной Оки под городским парком.

Выяснилось, что глубокая, в рост человека, яма образовалась из-за обвала ливневой канализации. Коммунальщики починили трубу, и яму засыпали.

А на улице Карла Либкнехта 11 января тротуар обрушился прямо под ногами мужчины. Подоспевшие на помощь люди помогли ему выбраться, серьезных травм он не получил. Оказалось, что и в этом случае грунт подмыло из-за прорыва трубы.

И далее – пошло-поехало:

Список можно продолжать, но главное не это. Во всех случаях оказывалось, что виновниками провалов были службы, проводящие ремонтные работы. Канализация, водоснабжение, электрические сети.

Но если с небольшими локальными обрушениями городские власти худо-бедно справляются, то борьба с серьезными подвижками грунта идет с переменным успехом.

Мы определили пять наиболее заметных калужских провалов и оценили их состояние.

Ладошкой не прикроешь

«На улице Марата я счастлив был когда-то», - напевая известную песенку Розенбаума мы подъехали к известному провалу, расположенному по этой улице у Березуйского оврага.

Огромный оползень обрушил землю вместе с частью тротуара под основание старинных Давингофских бань еще в 2020 году. Тогда городские власти пеняли на несовершенную систему ливневой канализации.

Забросали огромную яму строительным мусором, за что получили более чем заслуженную порцию ехидных комментариев от горожан, и пообещали провести новую ливневку.

Однако строптивый провал сдаваться не собирается, и, полностью подтверждая скепсис горожан по поводу мусорного ремонта прошлой пятилетки, продолжает, как говорится, цвести и пахнуть.

Сегодня хорошо видно, что тротуар, уложенный заново после провала 2020-го, подмывает снова. Бордюры кое-где уже не имеют основания и нависли над склоном. Как будто-то ждут более-менее приличного дождя, чтобы прокатиться по мусорной горочке.

Все говорит о том, что уже совсем скоро городским службам придется выделять бюджетные средства (или новую порцию хлама) на ремонт этого участка.

Некомфортно как-то

В мае 2022 года на улице Комфортная на Правобережье лопнул тротуар. Огромная трещина перерезала пешеходную дорожку.

Через год, в апреле 2023-го, трещина превратилась в большой провал, который напрочь перекрыл возможность передвигаться по тротуару.

И калужане, священное правило поправ, пошли по газонам.

Сегодня образовавшийся овраг грозит поглотить и его, а затем доползти до автомобильной дороги.

Единственное, что сделали городские власти – поставили две бетонные плиты у обоих концов обрушившегося тротуара.

Приступить к ремонту за три года так не получилось.

По словам чиновников, проблема в том, что эта территория находится в частной собственности и вести какие-либо работы на ней за счет городского бюджета незаконно.

- Совместно с собственником прорабатываем вопрос о проведении необходимых мероприятий по ликвидации сползания грунта и восстановлению поврежденного тротуара, - заявили год назад в городской управе.

Проработка затянулась на целый год, а сама эта ситуация вызывает вполне резонные вопросы к городской управе.

Почему даже коммерческая организация, которой является любая управляющая компания, имеет законное право в экстренных случаях нарушить неприкосновенность частной собственности, вскрыв жилье собственника без его согласия, чтобы устранить причины, приведшие к возникновению экстренного случая, а целый институт власти в подобной ситуации такого права лишен?

Или, может, не лишен? И возможности действовать в таких ситуациях законом предусмотрены?

По мосту, по мостику…

В центральной части Калуги, как известно построено два больших моста через Оку. Их называют Гагаринский и Пучковский.

В прошлом на обоих фиксировались оползни на склонах. Мы решили проверить и их состояние.

На Пучковском мосту нас встретила бдительная охрана – как-никак режимный объект. Проверили документы, спросили о цели приезда.

Действительно, в самом низу пешеходного спуска вода подмыла бетонные конструкции, образовав небольшой провал. Однако обрушения здесь минимальные и беспокойства у нас не вызвали.

А вот на Гагаринском мосту на аналогичном спуске мы никаких обрушений не обнаружили и вовсе. Там явно не так давно проводились ремонтные работы.

О былых проблемах напоминают лишь несколько старых бетонных плит, валяющихся рядом.

Кипучая набережная

Решили мы проверить, как идет восстановление, пожалуй, самого скандального и известного провала Калуги всех времен и народов – на набережной Яченского водохранилища. Тот самый знаменитый склон у музея истории космонавтики.

Здесь кипит работа.

Подпорные стенки воздвигаются, везде много техники, весь склон перерыт. В общем, работы идут и очень хочется надеяться, что это будет финал истории. Хэппи энд.

Заметили мы технику с рабочими и на реконструкции променадов набережной. О начале ремонта нижней его части в апреле говорил городской голова Калуги.

Промывы дороги и тротуаров набережной после прошлогодних ливней уже засыпаны песочком, бульдозеры разравнивают территорию.

Повышенная активность здесь во многом связана с пристальным вниманием к объекту со стороны губернатора.

- Помогаем областной столице в больших проектах, - сообщил на своей странице в соцсети в начале апреля губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Благоустройство сквера Волкова, набережных Яченского водохранилища и Оки. Реконструкция Синих мостов… Сделал замечание городским властям: надо внимательнее следить за качеством работ.

Согласны. Следить, конечно, надо. Но, думается, не только там, куда смотрит губернатор.