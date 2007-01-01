Война и мир: гитлеровская Германия капитулирует, а в Калужской области подписываются на государственный военный заем

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 28 апреля по 4 мая 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило 5-9 мая. Все публикации проекта смотрите здесь.

Битва за острова

5 мая на германском побережье подразделения 3-го Белорусского фронта продолжают освобождение косы Фриш-Нерунг от немецких войск. Наши бойцы продвигаются вперёд по узкой, густо заросшей лесом полосе суши.

Особенности местности не позволяют проводить какие-либо манёвры. Немцы хорошо укрепили свои позиции и отчаянно сопротивляются. Наступающие советские части постоянно сталкиваются с завалами из деревьев и минными заграждениями.

Преодолев три противотанковых рва и несколько линий окопов, наши пехотинцы при поддержке артиллерии выбили фашистов из мощно укреплённого узла обороны — Шотланда. В ходе боя за этот населённый пункт было уничтожено около 300 гитлеровцев. Трофеями стали 14 артиллерийских орудий, 5 миномётов, 40 пулемётов и два склада с боеприпасами.

Части 2-го Белорусского фронта, взяв город Воллин, прорвали оборону врага и начали стремительное продвижение в северном и северо-западном направлениях. В это же время другие советские подразделения успешно переправились через пролив Пеене, высадились на острове Узедом и начали наступательные действия на восток.

Благодаря решительному штурму нашим войскам удалось разгромить немецкий гарнизон и занять город Свинемюнде — важный и хорошо оснащённый порт Германии. Ликвидировав последние очаги сопротивления, бойцы фронта полностью освободили от противника острова Воллин и Узедом.

Рывок через пролив

Подразделения 2-го Белорусского фронта 6 мая, взяв под контроль Штральзунд, форсировали пролив Штральзундерфарвассер в нескольких местах и вступили в бой за остров Рюген в Балтийском море. Противник неоднократно переходил в контратаки, стремясь оттеснить наши десантные силы обратно в воды пролива. Однако советские бойцы не только отразили эти попытки, но и, опрокинув вражеские порядки, перешли в решительное наступление.

Продвинувшись на 20 километров вглубь острова, наши войска штурмом захватили город Берген — ключевой транспортный узел с развитой сетью железных и автомобильных дорог. Особенно ожесточённое сопротивление развернулось за населённый пункт Засснитц. Пользуясь лесистой местностью, благоприятной для обороны, немцы оказывали яростное сопротивление. Советские автоматчики, совершив обходной манёвр через лесные массивы, вышли в тыл противника и ворвались в город. Оказавшись в безвыходном положении, немецкий гарнизон капитулировал.

К исходу дня наши части подавили последние очаги сопротивления и установили полный контроль над островом Рюген. В числе трофеев оказались 37 складов с оружием, боеприпасами и другим военным снаряжением.

На западном и юго-западном направлениях от Моравска-Остравы в Чехии подразделения 4-го Украинского фронта продолжают активное продвижение вперёд. Немецкие силы, сосредоточив артиллерийские и пулемётные позиции на стратегических высотах вдоль дорог и у населённых пунктов, оказывают ожесточённое сопротивление, нередко предпринимая контратаки под прикрытием интенсивного огня.

Преодолевая горные склоны, советские войска методично атакуют врага, вынуждая его отступать с укреплённых рубежей. В ходе наступления, продвинувшись на 20 километров, наши бойцы заняли город Бениш (Горны Бенешов). Одновременно другие части фронта, совершив обходной манёвр, вытеснили противника из Штернберга и теперь ведут боевые действия на подступах к Оломоуцу.

Значимым событием стало добровольное присоединение к Красной Армии сапёрной роты 320-й немецкой пехотной дивизии и роты 911-го охранного батальона, перешедших на сторону советских войск.

Бреслау – наш!

После продолжительной осады войска 1-го Украинского фронта 7 мая полностью установили контроль над городом-крепостью Бреславль (Бреслау). Ещё в середине февраля советские подразделения, совершив стремительный фланговый манёвр, блокировали город, отрезав пути отступления противнику.

Немецкие войска основательно подготовились к обороне, превратив Бреславль в неприступную цитадель. Они перегородили улицы баррикадами, изрыли их противотанковыми рвами, а каждый капитальный дом оборудовали под долговременную огневую точку с множеством амбразур. В некоторых районах оккупанты специально подрывали здания, создавая непроходимые завалы. Особенно мощные укрепления с артиллерийскими батареями и штурмовыми орудиями были организованы на ключевых перекрёстках.

Советские бойцы методично продвигались вперёд в ходе кровопролитных уличных боёв, постепенно сжимая кольцо окружения. Штурмовые отряды выкуривали гитлеровцев из укрытий, в то время как артиллерия и авиация непрерывно обрабатывали вражеские опорные пункты. Окружённый гарнизон, подгоняемый эсэсовцами, не раз пытался прорвать блокаду, но тысячи немецких солдат находили смерть под шквальным огнём нашей артиллерии, миномётов и пулемётов.

После предъявления советским командованием ультиматума о капитуляции и кратких переговоров, вражеский гарнизон во главе с комендантом крепости генералом фон Нигофом сложил оружие. К 19:00 в Бреславле было пленено свыше 40 000 немецких военнослужащих, что ознаменовало полное падение этого стратегически важного укрепрайона.

Падение Дрездена

Войска 1-го Украинского фронта 8 мая полностью взяли под контроль Дрезден. Ещё за два дня до этого советские разведгруппы, проведя атаку северо-западнее города, выбили противника с укреплённых рубежей. Это открыло путь основным силам Красной Армии для решительного наступления.

Советские части, стремительно продвигаясь между реками Эльба и Мульде, перерезали стратегически важную автостраду Дрезден – Хемниц, лишив немцев путей отступления. Одновременно начался штурм самого Дрездена – ключевого узла немецкой обороны. Танковые подразделения, наступавшие с западного направления, в ожесточённом встречном бою разгромили вражескую бронегруппу и прорвались на западные окраины города.

Другие советские части, овладев северными кварталами, с ходу форсировали Эльбу и завязали бои в центральных районах. После двух суток интенсивных боёв сопротивление противника было окончательно сломлено, и Дрезден – столица Саксонии – перешёл под контроль советских войск.

В ходе сражения за город гитлеровцы понесли значительные потери. Только на западных подступах было уничтожено около 2000 немецких солдат и офицеров, подбито 27 танков и бронетранспортёров.

День Великой Победы

Ночью 9 мая в 2 часа 10 минут Левитан зачитал по радио легендарное сообщение Совинформбюро о капитуляции Германии: «Внимание! Говорит Москва! Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского командования подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная Война, которую вел советский народ против фашистских захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью разгромлена!».

Сообщение повторялось всю ночь и днем. В этот же день был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.

Германские военные формирования начали массово складывать оружие. Так курляндская группировка вермахта в составе 16-й и 18-й армий под командованием генерала Гильперта прекратила боевые действия, начав сдачу личного состава и вооружения частям Ленинградского фронта. В ходе операции советские войска заняли ряд ключевых населённых пунктов. К исходу 9 мая количество сдавшихся в плен превысило 45 000 немецких военнослужащих.

На балтийском направлении остатки немецких войск, блокированные в районе устья Вислы восточнее Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни, также сложили оружие. С утра 9 мая началась организованная сдача в плен частям 3-го и 2-го Белорусских фронтов. 3-му Белорусскому фронту сдалось 11 000 солдат и офицеров противника, 2-му Белорусскому фронту – 10 000 военнослужащих. Операция по приёму пленных и трофейного вооружения продолжается.

Войска 1-го Украинского фронта, в результате стремительного ночного манёвра танковых соединений и пехоты, сломили сопротивление противника утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии — город Прагу.

При этом группа немецких войск отказалась капитулировать и начала поспешный отход на запад и юго-запад.

Войска 3-го Украинского фронта заняли ряд населенных пунктов в Австрии и соединились с союзными американскими войсками в районе Амштеттен.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 5-9 мая и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…поощряют колхозников кинопоказами. Все районные центры обеспечены кинопоказами. Для поддержки колхозников в период весеннего сева Калужское областное управление кинофикации направило в районы лучшие фильмы, включая киноленты о Великой Отечественной войне: «В шесть часов вечера после войны», «Радуга», «Малахов курган», «Поединок» и другие.

Впервые за годы войны в ближайшие дни начнут работу стационарные киноустановки в Угодском Заводе.

…выводят овец.

Овцеводы Кировского района добились значительных успехов. От 420 овцематок получено 964 ягнёнка, в среднем по 2,3 ягнёнка от каждой.

Работница овцеводческой фермы колхоза имени Кирова М. И. Петрякова от 18 овцематок получила и сохранила 54 ягнёнка. Заведующая фермой колхоза «Колос» Е. П. Гребникова вырастила 20 ягнят от 7 овцематок.

Заведующая фермой колхоза «Весёлая гора» Е. Г. Паршикова, получившая 29 ягнят от 9 овцематок, заявила о намерении добиться второго окота овец в этом году.

… участвуют в соцсоревновании. Трактористы Хвастовичской МТС активно участвуют во Всесоюзном социалистическом соревновании за высокий урожай.

Трактористка М. Мамонтова поставила цель обработать 1000 гектаров. За пять дней она уже вспахала 31 гектар, а вчера перевыполнила дневное задание, обработав 7 гектаров вместо 6.

Бригады тт. Хрычева и Комалова также демонстрируют высокие показатели: за 5 дней вспахано 52 гектара.

…празднуют День большевистской печати 5 мая в 20:00 в здании областного драматического театра состоялась собрание партийного, советского, комсомольского актива и читателей газеты «Знамя», посвящённое Дню большевистской печати.

В 18:00 прошла областная эстафета на приз газеты «Знамя». Старт и финиш — у зданий облисполкома и редакции газеты на площади Ленина.

…перевыполняют производственные планы. Коллектив Калужского электромеханического завода досрочно выполнил апрельскую программу на 103,5%.

На праздничном собрании в честь 1 Мая работники завода приняли письмо товарищу Сталину, обязавшись усилить трудовые усилия для окончательной победы над врагом.

…подписываются на государственный военный заем. В колхозах Мещовского района организована подписка на государственный заём. Руководители подают пример: председатель колхоза «Коммунар» тов. Ефимова подписалась на 10 тысяч рублей (5 тысяч внесла наличными), а председатель колхоза им. Шевченко И. Муравей — на 12 тысяч рублей.