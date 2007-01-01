Война и мир: над Рейхстагом реет красное знамя, а в Калуге открывают новый ресторан

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области

Фото из архива.

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 20 по 27 апреля 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 28 апреля по 4 мая. Все публикации проекта смотрите здесь.

Огненным потоком

Части 2-го Белорусского фронта, развивая стратегическое наступление в Померании, 28 апреля добились значительных успехов на северо-западном направлении. В ходе ожесточённых боёв подразделения Красной Армии, продвигавшиеся вдоль Штеттинской гавани, полностью очистили от немецких войск обширные лесные массивы и заняли важные населённые пункты - города Эггезин и Торгелов.

Особенно упорные бои развернулись за город Пазевальк - ключевой оборонительный узел вермахта на реке Юкер. Немецкие части, используя подготовленные укрепления, оказали яростное сопротивление. Однако умелые действия советских артиллеристов и танкистов, подавивших вражеские огневые точки, позволили нашим войскам прорвать оборону. В результате ночной атаки бойцы Красной Армии ворвались в город и полностью разгромили немецкий гарнизон.

Развивая достигнутый успех, советские подразделения форсировали реку Юкер и выбили противника с заранее подготовленных позиций на западном берегу. В этот же день был взят стратегически важный транспортный узел - город Штрасбург, расположенный в 15 километрах западнее Пазевалька.

На другом участке фронта кавалерийские соединения Красной Армии совершили дерзкий рейд по сложнопроходимой местности, в ходе которого настигли и уничтожили несколько отступающих немецких колонн. Отходя под мощными ударами наших войск, гитлеровцы прибегают к тактике "выжженной земли" - разрушают мосты, минируют дороги и возможные пути отступления.

В результате успешных боевых действий трофеями советских войск стали 44 артиллерийских орудия, несколько паровозов и значительное количество железнодорожных вагонов. Особо стоит отметить освобождение из немецкого плена военнослужащих различных национальностей, находившихся в одном из концентрационных лагерей.

Узники Моабита освобождены

Части 1-го Белорусского фронта 29 апреля ведут непрерывные уличные бои в столице нацистской Германии. Окружённые в центральных кварталах Берлина гитлеровские формирования демонстрируют фанатичное сопротивление, понимая безнадёжность своего положения. Накануне нашим подразделениям удалось осуществить прорыв по северному побережью Шпрее, что позволило закрепиться в промышленном районе Моабит.

Методично очищая кварталы вдоль улицы Альт Моабит, красноармейцы достигли печально известной Моабитской тюрьмы, которая после ожесточённого штурма перешла под наш контроль. Попытки вермахта удержать стратегические позиции у Лертерской товарной станции и на территории фотохимического предприятия были сорваны - после мощных фланговых ударов остатки немецких частей оказались прижаты к берегам Шпрее и полностью ликвидированы.

В ходе зачистки Моабита советские войска установили контроль над 14 промышленными предприятиями и совершили гуманный подвиг - освободили 12 тысяч военнопленных разных национальностей, томившихся в нацистских застенках. Тем временем танковые соединения и пехотные части, пробивающиеся к центру с юго-восточного направления, методично очищают от противника один городской квартал за другим.

Особое внимание уделяется нейтрализации опорных пунктов в подземных коммуникациях - специальные штурмовые группы блокируют станции метро и укреплённые здания, методично уничтожая засевших там фашистов. Важным успехом дня стал захват стратегического транспортного узла - Ангальтского вокзала. По предварительным данным, в ходе суточных боёв ликвидировано свыше 8 тысяч немецких солдат и офицеров.

Знамя над Рейхстагом

В центре Берлина развернулись решающие бои за главный символ нацистской Германии. Пехотинцы 1-го Белорусского фронта, сломив ожесточённое сопротивление противника в рукопашных схватках, прорвались к Цельтеналлее. Отсюда, с западного направления, начался решительный штурм здания Рейхстага.

Параллельно другие советские подразделения, выйдя к набережной Рейхстагс-Уфер, атаковали цитадель гитлеризма с северной стороны. Всю ночь не смолкал грохот сражения - каждый этаж, каждый коридор приходилось брать с боем.

30 апреля 1945 года в 14 часов прогремела историческая радиограмма: советские воины полностью очистили Рейхстаг от врага. Над поверженным логовом фашизма взвилось алое полотнище - Знамя Победы, ставшее символом окончательного крушения Третьего рейха.

Соединения 2-го Белорусского фронта продолжают успешное продвижение в Германии. С тяжелыми боями советские пехотные части при поддержке танков и самоходных артиллерийских установок форсировали реку Пеене в районе Анклама.

Развивая достигнутый успех, наступающие подразделения совершили стремительный 30-километровый бросок, в результате которого был взят стратегически важный портовый город Грайфсвальд - ключевой оборонительный узел и транспортный центр противника.

На другом направлении развернулись напряжённые бои за город Нойштрелитц. Немецкое командование, перебросив в этот район дополнительные силы в виде танковых частей и мотопехоты, пыталось остановить продвижение советских войск, используя лесные массивы к востоку от города как естественный оборонительный рубеж. Противник активно применял тактику разрушения - минировал дороги и создавал завалы.

Однако умелые действия советских автоматчиков, миномётных расчётов и артиллеристов позволили выбить гитлеровцев из лесных укреплений. Одновременно сапёрные подразделения обеспечили проход для танков, что позволило организовать согласованный удар по городу с южного и юго-восточного направлений. В результате ожесточённого сражения Нойштрелитц был полностью очищен от врага.

В ходе этих операций противник понёс значительные потери - около 2000 солдат и офицеров вермахта было уничтожено. Наши лётчики также добились впечатляющих успехов: в воздушных боях за день сбито 22 вражеских самолёта и аэростат наблюдения. Дополнительно на одном из немецких аэродромов авиаударами было уничтожено семь самолётов на земле.

Рассечь и уничтожить

1 мая войска 2-го Белорусского фронта продолжили стремительное продвижение вглубь германской территории. Все попытки противника закрепиться на промежуточных оборонительных рубежах были сломлены мощным натиском советских частей. В районе шоссе Грайфсвальд–Штральзунд наши танковые подразделения разгромили крупные колонны немецкой пехоты, взяв в плен несколько тысяч солдат и офицеров противника. В ходе боёв советские войска продвинулись на 30 километров и овладели городом Штральзунд – важным узлом сопротивления немцев. Этот крупный транспортный центр, включающий железнодорожный узел и порт на Балтике, стал очередной стратегической точкой, павшей под натиском Красной Армии. В числе трофеев – 23 паровоза, более тысячи вагонов и значительное количество военного имущества.

Южнее Берлина окружённые немецкие части, несмотря на катастрофические потери, продолжают отчаянные, но бесплодные попытки прорыва на запад. Советские пехотинцы, танкисты и артиллеристы создали вокруг противника непроницаемую стену огня, методично уничтожая его огнём из всех видов оружия. Только за один день одно из наших соединений ликвидировало до 4000 гитлеровцев, захватив при этом 28 танков, 31 бронетранспортёр, 78 орудий и множество другой техники. Окружённая группировка рассечена на две изолированные части, которые подвергаются непрерывным атакам.

На участке 1-го Белорусского фронта советские войска успешно развивают наступление. Обойдя цепь озёр, прикрывавших подступы к Бранденбургу, наши пехотинцы, танкисты и кавалеристы сломили ожесточённое сопротивление врага и ворвались в город с севера. В результате стремительного штурма Бранденбург – крупный промышленный центр с автомобильными, машиностроительными, химическими заводами и судоверфями – был взят. Эта победа не только лишила противника важного опорного пункта, но и нанесла удар по его производственным мощностям.

Берлин пал

2 мая войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили разгром берлинского гарнизона, полностью овладев столицей Германии. В ожесточённых уличных боях советские воины сломили сопротивление немцев, укрепившихся в парке Тиргартен. Наступая с севера и юга, наши части соединились на Шарлоттенбургер шоссе, разгромив последний оплот врага.

Особенно упорные бои шли в районе парка Фридрихсхайн, где гитлеровцы сопротивлялись, используя укреплённые здания и баррикады. Советские штурмовые группы при поддержке танков и артиллерии методично выбивали противника из укрытий, дробили его силы и уничтожали по частям. Деморализованные немецкие солдаты начали массово сдаваться в плен.

В 15:00 начальник обороны Берлина генерал Вейдлинг объявил о капитуляции гарнизона.

К вечеру советские войска пленили в Берлине свыше 70 тысяч немецких солдат и офицеров. Среди высокопоставленных пленников оказались генерал-лейтенанты Курт Веташ и Вальтер Шмидт-Данкварт, выполнявшие особые поручения у руководителя обороны города, а также вице-адмирал Фосс – представитель ставки вермахта. В плен попали и ключевые штабные офицеры: полковник Ганс Рехиор, возглавлявший штаб берлинского гарнизона, и полковник Теодор фон Дифвинг – начальник штаба 56-го танкового корпуса.

Особый интерес представляют задержанные руководители нацистской пропагандистской машины: ближайший соратник Геббельса – доктор философии и истории Фриче, возглавлявший печать доктор Клик и правительственный советник Хайнрихсдорф. На допросе Фриче подтвердил самоубийство Гитлера, Геббельса и начальника генштаба генерала Кребса. Эти показания стали окончательным свидетельством краха нацистского режима.

Встреча с союзниками

3 мая соединения 2-го Белорусского фронта, успешно развивая наступление в Германии, после взятия Ростока и Варнемюнде отрезали пути отхода немецкой группировке в районе Барта. Решительными действиями наши танковые и пехотные части сломили сопротивление противника и овладели этим важным балтийским портом. Продолжая движение на запад, передовые отряды фронта за сутки продвинулись на 60 километров, где установили контакт с наступающими британскими войсками.

В Польше войска 4-го Украинского фронта столкнулись с ожесточённым сопротивлением при штурме Цешина. Немцы подготовили здесь глубокоэшелонированную оборону: несколько линий траншей, железобетонные заграждения и обширные минные поля прикрывали подступы к городу с севера и востока. Каждое каменное здание и заводской корпус были превращены в укреплённые узлы сопротивления. Несмотря на переброску противником дополнительных сил и многочисленные контратаки, советские гвардейцы прорвали оборону и ворвались в город с трёх направлений.

В ходе кровопролитных уличных боёв, нередко перераставших в рукопашные схватки, вражеский гарнизон был полностью разгромлен. Важный транспортный узел - Цешин, где сходились четыре железные и несколько шоссейных дорог, перешёл под контроль Красной Армии. На поле боя остались сотни вражеских трупов, а в качестве трофеев было захвачено 42 артиллерийских орудия, 140 пулемётов и большое количество военного имущества.

Развивая успех

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление на польском направлении, 4 мая форсировали пролив Дивенов севернее Штеттина и закрепились на острове Воллин. Несмотря на одиннадцать ожесточённых контратак противника, наши бойцы не только удержали плацдарм, но и в ходе упорных боёв освободили город Воллин с его железнодорожной станцией. В районе Виттенберга отступающие немецкие части, пытаясь замедлить продвижение Красной Армии, разрушают мосты и создают завалы на дорогах. Однако советские пехотинцы, преодолевая все препятствия, продолжают стремительное продвижение, уничтожая отступающие колонны врага и гарнизоны его опорных пунктов. Многочисленные группы гитлеровцев, осознавая бесперспективность сопротивления, массово сдаются в плен. На захваченных железнодорожных узлах остались брошенными 110 паровозов и около 4000 вагонов.

Южнее Бранденбурга соединения 1-го Белорусского фронта, преодолев труднопроходимый лесной массив и болотистую местность с многочисленными речками, продвинулись на 20 километров и овладели важным транспортным узлом — городом Бельциг. Попытки немецкой пехоты и танков оказать сопротивление были быстро подавлены. Продолжая наступление, наши войска освободили город Визенбург, захватив там значительные запасы военного имущества противника. В этом районе подвижные советские подразделения настигли и разгромили крупную вражескую колонну, уничтожив более 600 немецких солдат и офицеров, остальные предпочли сдаться в плен.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 28 апреля - 4 мая и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…открывают ресторан.

При железнодорожной станции Калуга открыт коммерческий ресторан Особтора системы Конторы Ресторанов и буфетов Московско-Киевской ж. д. Главдорресторана Юга Наркомторга Союза ССР.

В ресторане отпускаются: завтраки, обеды, ужины и широкий ассортимент порционных блюд. Имеется большой ассортимент холодных закусок, гастрономических товаров, кондитерских изделий, фрукты, виновоносные изделия, пиво, мороженое, прохладительные напитки и папиросы. Ресторан работает с 9 ч. утра до 1 часа ночи.

…пополняют запасы товаров.

Калужский универмаг наркомтора СССР сообщает, что им получен широкий ассортимент товаров для продажи населению. Универмаг напоминает гражданам, получившим ордера на товары, реализовывать их своевременно, т. к. по истечении срока ордера теряют свою силу.

…выполняют трудовые обязательства.

Трудящиеся Кировского района ознаменовали 1 Мая перевыполнением производственных программ на предприятиях и планов сева ранних зерновых в колхозах.

Коллектив Кировского чугунолитейного завода апрельскую программу выполнил на 106 процентов. Выполнили свои предмайские социалистические обязательства и работники райпромкомбината. Апрельское задание рабочими обозостроительного цеха выполнено на 126 проц., кожевенного цеха — на 243 проц.

…заботятся о раненых бойцах. На Калужском машиностроительном заводе НКПС организован сбор праздничных подарков для бойцов и офицеров, находящихся на изменении в подшефном госпитале. Сегодня подарки будут переданы в госпиталь. Каждый воин получит подарок, в котором заботливыми руками рабочих уложены вино, одеколон, сладости.

…проводят эстафеты

В честь великого Первомайского праздника 2 мая в Калуге будет проведена традиционная эстафета по городу, в которой примут участие 12 команд (по 2—3 команды от каждого спортивного общества). На стадионе «Локомотив» состоится большой физкультурный праздник, в программе которого — массовые гимнастические выступления, работа на снарядах, легкая атлетика, футбольная встреча команд — «Динамо—Локомотив». Праздничные эстафеты пройдут во всех районных центрах области.

…осваивают технологии. Калужский кожевенный завод освоил новый заменитель кожаной подошвы. Новый заменитель представляет собой войлок, обработанный специальным составом. Испытания показали, что заменитель не уступает по качеству кожаной подошве.

К Первому Мая на заводе изготовили камеру для сушки заменителя. Завод приступает к массовому изготовлению подошвы из войлока.

…отменяют затемнение.

Приказом начальника местной противовоздушной обороны г. Калуги с 30 апреля с. г. затемнение в г. Калуге отменено. Аналогичное распоряжение вступило в силу и в Москве.