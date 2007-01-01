Калужский автопром набирает скорость

Экономика Калужской области не только устояла под санкционным давлением, но и в кратчайшие сроки вернулась к докризисным показателям

Фото пресс-службы правительства области

В середине апреля губернатор Владислав Шапша отчитался перед депутатами и всеми калужанами о работе областного правительства в 2024 году.

Одним из главных успехов ушедшего года он назвал полный перезапуск калужских автозаводов, которому предшествовала масштабная организационная работа на всех уровнях власти.

Накануне первомая мы вспомним о том, как калужский автопром нажал на тормоза, затем вновь начал разбег, и какая работа была проведена, чтобы это стало возможным.

Держать удар

Стремительный рост автомобильного производства в Калужской области в прошлые годы кардинально преобразил регион. Жители других городов нередко отмечали, что автомобилестроение стало почти таким же символом Калуги, как и космическая отрасль.

И местные власти, и жители возлагали на развитие автопрома большие надежды. Оно сулило не только новые рабочие места с достойной оплатой, но и перспективы карьерного роста, включая стажировки за границей, а также значительные налоговые отчисления в бюджет.

Кроме того, предприятия активно поддерживали социальные инициативы в регионе.

Однако в 2022 году стабильность калужского автопрома оказалась под угрозой. Иностранные производители стали постепенно собирать чемоданы.

В марте 2022 года временно прекратили работу сотрудники завода «Вольво» - якобы из-за проблем с комплектующими.

Вскоре остановилось производство на «Фольксвагене», а месяц спустя — на мощностях «ПСМА Рус», где собирали автомобили марок Citroën, Peugeot и Mitsubishi.

Стоит сказать, что иностранные компании чувствовали себя на калужской земле вполне комфортно. Привлекательный инвестиционный климат, развитая инфраструктура, удобная логистика, многочисленные преференции – все это привлекало зарубежных партнеров. Вряд ли они хотели уходить, однако политические амбиции западных вождей оказались сильнее бизнеса.

В то время бытовало мнение, что западные санкции для России не так уж и чувствительны.

Действительность оказалось иной. Калужский автопром - это не только три основных завода, которые были у всех на слуху. Это кластер из трех десятков предприятий, на которых было занято около 10 тысяч человек, и который обеспечивал порядка 40 процентов промышленного производства региона.

Понятно, что полное закрытие заводов стало бы колоссальным ударом по местной экономике. Перед губернатором и всем региональным правительством встала стратегическая задача любой ценой сохранить местное автопроизводство.

За падением – новый взлет

Проект возвращения в строй местных автозаводов был сколь масштабным, столь и уникальным. Подобного опыта на тот момент в России не было.

Первое, что удалось сделать – не допустить полного закрытия и разорения производств. Заводы встали в режим вынужденного простоя, а их работники ушли в отпуска с частичным сохранением зарплаты.

Таким образом, была сохранена не только материальная база, но и кадровый резерв, обладающий надежным наработанным опытом.

Калужан остро интересовала судьба остановившихся авто-конвейеров, но власти не спешили с заявлениями и обещаниями. Начался период переговоров – длительный, кропотливый и крайне сложный.

Ситуация была зыбкая. С одной стороны, иностранные собственники не торопились окончательно расстаться со своими активами, надеясь на смену политической обстановки. С другой - потенциальные инвесторы также проявляли осторожность в принятии окончательных решений.

- Мы видели, как члены регионального правительства убеждали будущих партнеров, что с Калужской областью можно работать, - вспоминает председатель комиссии по экологии, экономике и устойчивому развитию Общественной палаты Калужской области Сергей ВЕРХОЛАМОЧКИН. – Состоялось большое количество поездок за рубеж, где губернатор лично общался с представителями автомобильного бизнеса и говорил им о том, что Калужская область готова сотрудничать, находить точки соприкосновения, и что это перспективно.

Губернатор инициировал переговорную работу на всех уровнях – местном, федеральном и международном. И уже в 2023 году его настойчивость, умение вести деловой разговор принесли первые плоды – на автозаводах проявились признаки активности.

Второе дыхание

В конце 2023 года пришла долгожданная новость: бывший завод Volvo готовится к рестарту, но уже в новом формате.

На заседании регионального правительства Владислав Шапша рассказал о переговорах с новым владельцем площадки – гендиректором ГК «Промышленные инвестиции» Андреем АЛЕКСАНДРОВЫМ и руководством завода «АМО». Речь шла о выпуске российских полноприводных грузовиков.

Примерно в то же время стало известно о пробном запуске производства на мощностях бывшего PSMA Rus.

Правда, тогда держалось в секрете, что первой моделью для тестовой сборки станет кроссовер Citroën C5 Aircross. Новым партнером предприятия выступила компания «Автомобильные технологии», ранее специализировавшаяся на поставках автокомплектующих.

Хорошие новости пришли и с территории бывшего Volkswagen Group Rus: с августа 2023 года там возобновился серийный выпуск машин.

Ответственность за запуск взяла на себя AGR Automotive Group. Детали сделки не оглашались, однако эксперты напрямую связывали перезапуск производства с поездкой губернатора в Китай, где он провел переговоры с представителями местного автобизнеса.

Восстановление завершено

- Мы приняли вызов, не опустили руки, - сказал Владислав Шапша в феврале этого года докладывая Владимиру Путину о результатах социально-экономического развития Калужской области. - Вместе с правительством и Минпромторгом нашли партнеров. Сегодня заводы автокластера в руках российских инвесторов. С середины прошлого года все 30 предприятий работают.

В этом году бывший «Фольксваген» выпустит 110 тысяч автомобилей марки TENET, - продолжил губернатор доклад президенту. - «Пежо-Ситроен» – начинает выпускать HAVAL. Более двух тысяч полноприводных грузовиков выпущено на бывшем «Вольво». Мы вышли на докризисный уровень промышленного производства, объем которого в целом по региону превысил триллион рублей.

Кроме того, сегодня у нас нет ни одного рубля долга в коммерческих банках, нет таких долгов и у муниципалитетов, - подытожил Владислав Шапша.

Идем в рост

Важно, что на этом развитие не остановится. Тот же бывший «Фольксваген» продолжает расширяться, планирует в текущем году удвоить количество работников и возобновляет производство на заводе двигателей.

Одновременно на всех заводах продолжается работа по максимальной локализации производства, что позволяет не зависеть от иностранных комплектующих.

Это уже не европейские заводы, это по-настоящему калужские производственные мощности.

- Ситуация в реальном секторе экономики Калужской области не просто стабилизировалась, - написал в своем телеграм-канале Владислав Шапша. - Мы укрепляем позиции одного из ведущих промышленных регионов. Хорошие показатели у нас и в сельском хозяйстве, строительстве. Помогаем инвесторам реализовывать новые проекты. Рост экономики позволяет наполнять бюджет, выполнять социальные обязательства перед жителями.

Еще на заре становления калужского автокластера пессимисты пророчили Калуге судьбу Детройта. Мол, стоит европейцами уйти из Калужской области, и региональная экономика рухнет.

В 2022-м сценарий бегства западных инвесторов реализовался во всей красе, но если что и рухнуло, то только авторитет этих экспертов.

А Калужская область по темпам промышленного развития уверенно удерживает в стране лидерские позиции.

Мы - четвертые в России, но первые в ЦФО. И возрожденный автопром имеет к этому самое прямое отношение.