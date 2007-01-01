Бесстрашная летчица Дина, отчаянная разведчица Анна и юный пулеметчик : истории калужан - Героев Советского Союза

В Калужской области званием Герой Советского Союза были награждены 158 наших земляков.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня, в День Победы, расскажем о некоторых калужанах - Героях Советского Союза.

Самый молодой наш Герой Советского Союза - Юрий Костиков.

Родился Юрий 16 ноября 1927 года в деревне Зажово Дзержинского района, в обычной крестьянской семье. Когда мальчику было 10 лет, семья переехала в Москву. К

огда началась война, 14-летний Юрий, как и многие сверстники, бросил учёбу и устроился токарем на завод.

Он уже тогда рвался на фронт – защищать Родину. И, как только ему исполнилось 17, добавил себе год и пришел в военкомат.

В январе 1945 года был направлен на фронт. Рядовой Костиков командовал пулемётным расчётом, а весной того получил звание сержанта.

В ночь на 9 апреля 1945-го позиции полка Костикова были атакованы немецкими частями: около 300 солдат и офицеров. Находясь на охране командного пункта, он обнаружил вражеских солдат, крадущихся вдоль домов.

Не растерявшись, открыл шквальный огонь. Его тяжело ранили, но он продолжал отбивать атаки врага. Уничтожил около 50 солдат и офицеров противника.

Продолжал сражаться, пока не погиб. Посмертно Юрий Костиков был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

О ее судьбе сняли фильм

Есть среди Героев Советского Союза и две женщины – калужанки Анна Афанасьевна Морозова и Евдокия Андреевна Никулина.

Анна Морозова родилась 23 мая 1921 года в деревне Поляны ныне Мосальского района Калужской области и была старшей из пятерых детей в семье. Ее отец, Афанасий Калистратович, работал портным. Мама, Евдокия Федотовна, была домохозяйкой.

В 1936 году Морозовы переехали в Брянск, а затем - в село Брянской области. Комсомолка Морозова закончила 8 классов и поступила на курсы бухгалтеров, а потом работала по специальности.

9 августа 1941 года фашисты пришли в село, где жили Морозовы. Там до войны на аэродроме базировалась советская 9-я тяжелобомбардировочная авиационная бригада. А после оккупации расположилась немецкая авиабаза 2-го воздушного флота.

В оккупированном селе Анна устроилась к немцам прачкой на авиабазу, чтобы добывать ценную информацию под псевдоним «Резеда».

В мае 1942 года Морозова возглавила подпольную интернациональную организацию: на немецкой авиабазе работали поляки и чехи.

Подпольщики добывали сведения о противнике, устраивали диверсии. Заминировали и взорвали 20 самолётов, 6 эшелонов, 2 склада с боеприпасами.

При помощи данных, полученных группой Морозовой, 17 июня 1942 года советским войскам удалось уничтожить гарнизон вражеской авиабазы: 200 человек лётного состава, 38 машин. Анна Морозова была награждена медалью «За отвагу».

В 1943 году она в Красную армию. Окончив спецкурсы, в 1944 году стала радистом специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек», которая действовала в тылу Восточно-Прусской группировки войск врага. Теперь ее псевдоним был «Лебедь».

27 декабря 1944 года фашисты в лесу нашли землянку разведгруппы. Начался бой. В живых осталась одна Анна.

Ей удалось добраться до деревни, но она была занята немцами. Трое суток Анна блуждала по лесу, пока не наткнулась на советских разведчиков.

А ещё через три дня, 31 декабря 1944 года, 23-летняя Анна Морозова погибла в бою на хуторе Нова-Весь, попав в окружение. Враги тяжело ранили ее: пуля раздробила запястье левой руки, но разведчица отстреливалась до последнего.

У нее оставалась только граната. Чтобы не попасть в плен, Анна подорвала себя и двух приближавшихся к ней фашистов.

В 1965 году вышел многосерийный фильм «Вызываем огонь на себя», за основу были взяты реальные события - судьба Анны Морозовой.

Ее звали Дина

Летчица, Герой Советского Союза, командир эскадрильи Евдокия Никулина прошла всю войну.

Родилась она 8 ноября 1917 года в деревне Парфёново Мосальского уезда Калужской губернии (ныне Спас-Деменского район), в многодетной крестьянской семье.

Дома девочку называли Дина. Жили очень бедно. В семье было семеро детей, отец умер, когда Евдокии было два года.

Закончив 7 классов школы, девушка поехала в Подольск, к брату. Там поступила в Школу фабрично-заводского ученичества и потом работала химиком-лаборантом на цементном заводе.

Но ее мечтой были самолеты. Однажды, когда она училась в школе, в селе вдруг приземлился самолет. На Евдокию это произвело сильное впечатление. Поэтому она мечтала летать.

Хотела поступить в подольский аэроклуб, но набор был закрыт. Однако девушку приметил представитель летной школы и предложил поступить туда.

После учебы Дина летала на самолётах У-2, С-2 и Я-6. Выполняла бытовые рейсы: доставляла почту, распыляла удобрения и химикаты от вредителей на полях.

Когда началась война, Дина налетала уже 500 часов. В 1941 году она была зачислена на Западный фронт, участвовала в Смоленском сражении, обороне Москвы.

Была командиром эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. Этот женский полк немцы прозвали «ночные ведьмы».

Дина летала на кукурузнике - самолете У-2. Вылеты совершала по ночам, нанизких высотах.

Её называли лихой, летчицей, доверя­ли сложные задания. Летала она бесстрашно. Самолет Дины не раз горел. Однажды осколками разорвавшегося зенитного снаряда был пробит бензобак, Никулина и ее штурман Лариса Радчикова ранены.

Радчикова потеряла сознание, а Никулина смогла сбить пламя и посадить самолет на обочине дороги, ориентируясь на вспышки фар, проезжающих автомобилей. После лечения в госпитале девушка продолжила воевать.

Всего во время войны Евдокия Никулина совершила 740 боевых вылетов, сбро­сила 105 тонн бомб.

Она снайперски атаковала цели. 6 октября 1944 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Никулина жила в Ростове-на-Дону, вырастила двоих дочерей. Закончила пединститут. Работала сначала лётчиком в аэропорту, потом - в Ростовском горкоме партии.

В июле 1992 года с ней произошла трагедия. В дом пришел человек, якобы от общих знакомых, пригласить на свадьбу, но, едва Евдокия отвернулась, напал на нее, нанеся удар битой по голове. И забрал боевые награды.

Тогда врачи выходили Евдокию, хотя у нее была серьезная травма.

Но в 1993 году женщина упала на лестнице и ходить больше не могла.

Умерла Евдокия Никулина 23 марта 1993 года.