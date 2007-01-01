В Калужской губернии девушки не брали подарков от неприятных им парней

А жены не отвечали за долги мужей.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем про имущественные отношения в семье.

Власть у старшего сына

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ- начале ХХ в. этнографы писали про Медынский уезд:

«По смерти отца все имущество движимое и недвижимое поступает в общее пользование всех невыделенных сыновей и незамужних дочерей, некоторые имеют равную долю в общем имении,

но власть распоряжаться полевым и домашним хозяйством принадлежит старшему брату. А женское хозяйство, если нет свекрови, ведется его женой.

И заработанные деньги прочие братья отдают старшему брату, который должен за всю семью вносить подати и повинности.

Отделенные братья имеют свое собственное имущество. И после смерти отца к оставшемуся после него имуществу никаких прав не имеют.

Между детьми как мужского, так и женского пола, рожденными от разных браков, различия в имущественных правах не существует, как и не существует различия в правах на имущество между родными детьми и приемышами, если последние приписаны в состав семьи…

В противном случае наделить их имуществом зависит от доброй воли отчима.

Хозяйка имеет свое имущество, заключающееся в одежде, обуви, предметах рукоделия: холсты, нитки, рядка (род циновок), рушники и приспособления к ручной работе: самопрялки, донца, веретена.

Это имущество приобретается ею или на средства мужа или же составляет часть ее приданного.

Приданное начинают припасать для дочери, когда ей исполнится лет 11-12. Нередко в приданное мать откладывает часть своего приданного, лучшие наряды.

Случаи совершения купли, обмена и заклада имущества между мужем и женой бывают редко. И лишь касаются их одежды и обуви. Земля, постройки, домашний и земледельческий инвентарь, скот – нераздельное состояние всей семьи.

Власть распоряжаться им принадлежит старшему члену семьи, и в своих действиях он отчета никому не дает.

Точно также власть вести хозяйство принадлежит его жене или старшей в семье, и та обязана отдавать отчет в своих действиях, за исключением молочного продукта и птичьего хозяйства – здесь она действует бесконтрольно, лишь бы не было ущерба для семьи.

В том случае, когда муж расточает имущество семьи или жены или детей, то жена и дети пытаются его усовестить, уговорить и только»…

Если есть долги

«Если жена в отсутствие мужа заняла деньги, чтобы поддержать хозяйство, оплатить повинности, купить хлеб или что-то другое для нужд семьи, то муж обязан уплатить женин долг...

Если же жена вошла в долг ради нарядов или других личных прихотей, то муж за нее не плательшик.

При совместной жизни мужа и жены её долги, чем бы они ни были вызваны, для мужа не обязательны, так как все заботы о хозяйстве лежат главным образом на нем, и жена без его позволения не может совершать никаких договоров займа, купли, продажи…

Жена не отвечает за долги мужа в его присутствии, так и в его отсутствии.

Не обязаны жена и дети платить долги своего домохозяина, если он ведет нетрезвую и разгульную жизнь, но они по доброй воле стараются оправдать его долги.

Точно также случается, когда муж во избежание срама и жалости к жене, платит ее долги, сделанные ею ради собственных надобностей или прихотей».

Почему отказываются от подарков

Про Козельский уезд этнографы записали: «Дарения имущества двоякие: человек или прямо дарит… на словах, или производит это формальным порядком при свидетелях, или подтверждает свое дарение на бумаге.

Подарки бывают разнообразные как по своему значению, так и по ценности. И всегда приурочены к какому-нибудь жизненному событию.

На свадьбе, например, родня невесты одаривает родню жениха. А родня последнего одаривает родню невесты. Самим же молодым, кроме нарядов, как символический подарок преподносится петух и курица в знак того, что молодые зажили своим хозяйством.

При родах знакомые женщины навещают ее, преподносят ей белых хлеб, горшки с белой молочной кашей, чтобы новорожденный жил так хорошо, что белого у него всегда было много.

При крестинах кум кладет родильнице (родительнице) «на зубок» - под голову золотую или серебряную монету. А кума дарит так называемые «ризки», то есть какую-нибудь материю на платье.

На именины обыкновенно дарится чайная посуда, хотя бывают и другие подарки. На новоселье - какая-нибудь живность, а также «хлеб-соль».

Письменные условия при дарении бывают, но это касается в большинстве случаев построек и земли, когда дарящих завещает поминать его по христианскому обряду.

Примеры того, что бы подаренное отбиралось назад бывали. Но это касается только тех случаев, когда дарение было письменным.

Дар возвращается обратно, если лицо, которому он предназначен, не желает принять условий дарящего или когда даритель неприятен.

Например, девушки возвращают или вовсе отказывают от подарков, подносимых неприятными им парнями.

В Ягодной существует символический смысл дарения каких-либо вещей.

Например, если девушке подарить золотую брошь или булавку, но подать ее острым концом, вещь будет возвращена обратно.

Но если подать ее противоположным острию концом, подарок будет принят. Не дарят представителям противоположного пола кресты и образа».