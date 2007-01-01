В Калуге показали плакаты 1941-1945 годов

Их можно увидетьв Музее истории космонавтики.

Фото автора.

Эта выставка - своего рода хронология 1941 -1945 гг. По плакатам можно проследить, как менялся настрой, лозунги, графика и понять трагизм и героизм тех далеких событий.

В каждый плакат, несмотря на то что это средство пропаганды, художники вкладывали душу.

Плакаты были больших размеров и маленькие, с открытку. Их вешали на улицах, в избах, в землянках, окопах и в танках, печатали в газетах.

Высмеивали врага

Плакаты выходили огромными тиражами, и обладали мощной эмоциональной силой, могли убеждать, сплачивали людей, поднимали боевой дух, вселяли веру в победу.

Было много сатирических изображений Гитлера, врага высмеивали. С художниками работали поэты, писавшие антифашистские стихи.

Самуил Маршак в сотрудничестве с Кукрыниксами выпустил немало плакатов.

На выставке можно увидеть, например, напоминающий комиксы плакат 1941 года Кукрыниксов и Маршака, где Гитлер гладит овечку и при этом убивает людей.

Изображение подписано так: «Адольф Гитлер объявляет себя убежденным вегетарианцем. Он выпустил медаль со своим портретом и надписью: «Я — решительный противник убоя животных. Адольф Гитлер».

Этот добрый Человечек Заказал себе медаль: - Мне зарезанных Овечек И барашков Очень жаль! Как известно, У медали Есть другая сторона, И на ней мы прочитали Роковые письмена: - Не нужна мне кровь овечья, А нужна мне человечья!

С первых дней войны

Первый военный плакат «Бей фашистского гада!» вышел на следующий день после начала войны, его нарисовал художник Алексей Кокорекин.

На следующий день, 23 июня 1941-го Кукрыниксы создают плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!».

А самый знаменитый плакат «Родина-мать зовет!» был напечатан 2 июля 1941 года. Его автор - грузинский художник Ираклий Тоидзе.

На плакате он изобразил свою жену Тамару. Когда она услышала по радио о нападении Германии, перепуганная, вбежала к мужу в мастерскую с криком: «Война!».

Художник был поражен ее эмоциональным состоянием и сразу же накидал эскиз.

Но образ Родины-матери здесь собирательный: жена художника была моложе изображенной женщины. Плакат сначала вышел тиражом 1 млн. экземпляров, а позже было выпущено еще 5 млн. экземпляров.

Большими тиражами выходят и хорошо известные плакат Виктора Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!», который вызвал сильную реакцию.

На фронте и с тылу

Начинается выставка с 1941 года. За первый месяц войны было выпущено более 100 плакатов. Выходят плакаты «Фашисты не пройдут!», «Все силы на защиту города Ленина!» «Били врага копьем, били врага ружьем, теперь стальным оружием бьем врага, где обнаружим».

В это тяжелое время плакаты затрагивали не только тему борьбы с врагом на фронте, но и жизнь людей на оккупированных территориях, деятельность партизан и подпольщиков, работу в тылу:

«Больше самолетов, танков, пушек и снарядов», «Женщины! Изучайте производство, заменяйте рабочих, ушедших на фронт. Чем крепче тыл, тем крепче фронт», «Изучай ГСО, оказывай первую помощь пострадавшим от вражеских налетов».

Давали плакаты и практические советы, например, рассказывали, как бороться с обморожением.

К 1943 году остаются плакаты с призывами бить врага, но появляются на них уже такие лозунги «Вперед, на Запад!», «С праздником на нашей улице!», «Горжусь сыном-героем!».

Есть мирные плакаты «Рабочие и служащие создавайте свои огороды!», «Соревнуйте со мной» «Пионеры и школьники разводите кроликов», «Пионеры и школьники боритесь с потерями урожая. Соревнуйтесь за лучшую помощь фронту».

В 1944-45 гг., когда уже была близка Победа, это отражалось и в плакатах «Дойдем до Берлина!» «Ждите с Победой». «Вперед к полной Победе!»

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