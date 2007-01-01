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В Калуге прошел фестиваль по пристройству собак и кошек

Здесь любой мог выбрать и забрать домой питомца из приюта.
Татьяна Светлова
29.04, 07:36
3 1446
Фото автора.
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Благотворительный фестиваль «Дружные судьбы» состоялся на набережной Яченского водохранилища в субботу.

Хозяев искали 10 собак из приюта «Душа бродяги» и кошки из приюта «Территория кошек».

Все животные здоровые, привитые и стерилизованные.

Пушистики знакомились друг с другом и с гостями фестиваля.
Пушистики знакомились друг с другом и с гостями фестиваля.

На набережной гремела музыка, издалека было видно яркие воздушные шары.

Собачки на праздник прибыли красивые, чистые, шерсть блестит на солнышке, на шее - бантик. Все спокойные, очень ласковые.

Волонтеры гуляли с питомцами по набережной. К любой собачке можно было подойти, погладить ее, пообщаться, сфотографироваться.

Не смотря на холодную погоду и сильный ветер, на фестиваль была теплая атмосфера.

Пришли семьи с детьми. И собачки в этот день пользовались особым  вниманием, их гладили и тискали, а они виляли хвостом. Некоторые гости  растрогались до слез.          

Фестиваль продлился три часа. Была большая развлекательная программа: мастер-классы, выступления артистов, модный показ, танцы, катание на лошадях, выступление кинологов с собаками.  

К сожалению, очередей за животными не наблюдалось. Многие интересовались собачками и кошечками, но забрали с фестиваля только одного щенка.

Хотя сами организаторы говорят, что главная цель фестиваля - это доброта, общение людей и животных, воспитание ответственного отношения к братьям нашим меньшим.   

Выступления кинологов собрали множестов зрителей.
Выступления кинологов собрали множестов зрителей.

На фестивале все жили дружно и собаки, и кошки, и лошади. Боец и Снежная королева три часа катали всех желающих. 

А с этими забавными персонажами хотел сфотографироваться каждый.    

Это Джек. Он хоть и молодой, но уже знает, что такое человеческая  жестокость. Но Джек все-равно очень ласковый пес, не потерявший веру в людей. В центре «Кай» за ним хорошо ухаживают, заботятся. 

Рыженькой Сине 7 лет. Она спокойная, красивая.

-  Выходишь с ней выходишь гулять, она сразу прижимается к тебе, только гладь ее и все, - рассказали волонтеры. – Очень хорошая, добрая. Ей, конечно, надо домой, она такая контактная. Эта собака не для приюта.

Сина легко дает себя погладить.
Сина легко дает себя погладить.

Это Мики, ему лет пять. У него была травма лапы. И его около года назад подобрали волонтеры. Лапу долго спасали и спасли. Очень доверчивый, подвижный, смелый пес.  

Собак подготовили к выставке, помыли и причесали.    

Эту чудесную девочку зовут Клёпочка. Она стеснительная, при это очень общительная, активная собачка. Ей девять лет. У нее интересный, весёленький окрас. Очень воспитанная и позитивная собачка.  

Бирме восемь лет. Ее привезли с Астрахани, там был приют, который закрылся.

Собачке по имени Лиля девять лет, ее подобрали с улицы. Милейшее и добродушное создание. И она живет в приюте.  

  

Кошечку зовут Каламита. Ей 5 лет. Она активная, ловкая, грациозная кошка, деловая особа. Она не будет просто мурчащей подушкой, в вашем доме появится яркая личность.   

Эспрессо 2 года. Она веселая, активная, при этом нежная и любящая.

По характеру напоминает озорного котенка: везде сунет свой нос и все попробует на зубок. Любит открутить то, что не прикручено и устраивает гонки с другими котами. 

Сорбоне 4,5 года. Эта кошка с идеальным характером. Любит внимание и ласку, ориентирована на человека, дружелюбно ведет себя с другими котиками.  

В ней нет наглости и детской беззаботности. Отлично подойдет для интеллигентной семьи. 

Толстушке-веселушке Фаттории 2, 5 года. Она активная, непоседливая кошка, всегда найдет, чем заняться.

Готова первой запрыгнуть на руки хозяевам от избытка чувств, а ночью будет рядом мурлыкать. С такой игривой кошкой всегда будет хорошее настроение. 

Сальвадор Малинкин совсем малыш, ему 10 месяцев. Красивый харизматичный кот. Если подключить его к аккумулятору, энергии Сальвадора хватит на электроснабжение небольшого жилого комплекса.

Его страсть – подвижные игры с дразнилками. Он мастер в прыжках и преодолении препятствий. А после игр он любит лежать и дает себя погладить. С таким котиком никогда не будет скучно. 

Килиманджаро - нежная 2- летняя кошечка с прекрасным характером. Умная и интеллигентная. Ненавязчивая, но внимание любит.      

фестиваль оставил множество положительных эмоций.
фестиваль оставил множество положительных эмоций.

 

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