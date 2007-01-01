Война и мир: советские формирования ворвались на улицы Берлина, а в Калужской области празднуют 75-летие Ленина

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 14 по 20 апреля 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 20 по 27 апреля. Все публикации проекта смотрите здесь.

Разбегаются как зайцы

Советские части, успешно переправившись через реку Шпрее, 21 апреля продолжают стремительное наступление на Дрезден. Несмотря на то, что немецкое командование срочно перебросило в этот район значительные резервы и сразу ввело их в бой, все попытки врага остановить наше продвижение контратаками оказались безуспешными. Противник теряет одну позицию за другой.

Преодолевая труднопроходимую лесисто-болотистую местность, наши пехотинцы и танкисты продвинулись на 30–40 километров и в ходе ожесточённого штурма освободили город Люккау. В то же время другие подразделения после упорных уличных боёв заняли города Ной-Вельцов и Зенфтенберг. Советская авиация нанесла мощные удары по отступающим немецким колоннам. Бросив более 500 автомашин, гитлеровские солдаты в панике разбежались по окрестным лесам.

Особенно напряжённые бои развернулись за города Каменц и Бауцен. Советские и польские части, окружив Каменц, ворвались в город и, преодолев сопротивление гарнизона, полностью разгромили врага. В районе Бауцена немцы сосредоточили крупные силы пехоты и танков, пытаясь контратаковать. Однако наши подвижные отряды измотали противника в оборонительных боях, а затем нанесли решительный удар, перенеся сражение на городские улицы. Сопротивление немецкого гарнизона было окончательно сломлено, и советские войска установили полный контроль над Бауценом — важным транспортным узлом, где сходятся четыре железные и несколько шоссейных дорог.

К сердцу рейха

22 апреля советские войска, наступающие на Берлин, встречают яростное сопротивление немецких частей. Противник, пытаясь любой ценой задержать наше продвижение, вводит в сражение последние резервы. В германской столице проведена тотальная мобилизация - на передовую отправлены даже курсанты военных училищ и гражданские мужчины в возрасте от 15 до 65 лет. Зенитные батареи, ранее защищавшие небо над городом, теперь используются как противотанковые орудия.

Наши подразделения методично продвигаются вперёд. Пехотинцы выкуривают фашистов из укреплённых зданий, артиллерия разрушает баррикады и опорные пункты, сооружённые в берлинских пригородах. С северо-восточного направления танковые и стрелковые части после тяжёлых боёв заняли районы Бланкенбург и Мальхов, а затем ворвались в Вейсензее. Здесь штурмовые группы при поддержке орудий очищали улицу за улицей, захватывая важные объекты, включая завод "Ределер", трамвайное депо и электростанцию, которые немцы превратили в оборонительные узлы. К вечеру Вейсензее полностью освобождён, и бои переместились к кольцевой железной дороге.

За сутки противник понёс катастрофические потери: около 8000 убитыми, 47 единиц бронетехники и свыше 150 артиллерийских систем уничтожено. На берлинском направлении сражение не прекращается ни днём, ни ночью, достигая предельного напряжения сил с обеих сторон.

Бои на улицах Берлина

Войска 1-го Белорусского фронта 23 апреля прорвали многослойную, тщательно подготовленную оборону противника на подступах к Берлину с восточного направления и, освободив ряд ключевых населенных пунктов, ворвались на улицы германской столицы. Там идут ожесточённые уличные бои.

В Чехословакии Советские войска 4-го Украинского фронта, форсировав реку Опава, столкнулись с мощной линией немецкой обороны, состоящей из железобетонных укреплений. Особенно упорные бои разгорелись за стратегически важную высоту, прикрывавшую восточные подступы к городу Опава. Нашим бойцам удалось блокировать и уничтожить более тридцати вражеских дотов и дзотов, расположенных на склонах.

Продолжая наступление, советские части вышли к окраинам Опавы, где немцы создали серьёзную систему обороны. Многоамбразурные железобетонные доты и превращённые в опорные пункты каменные здания делали город трудной целью. Однако советские танки с десантом пехоты совершили стремительный прорыв в восточную часть Опавы. Штурмовые группы, действуя слаженно и решительно, методично очищали кварталы от противника, выбивая гитлеровцев из укреплённых позиций.

К исходу дня сопротивление немецкого гарнизона было окончательно сломлено. Опава — крупный промышленный центр и важный транспортный узел Чехословакии — полностью перешла под контроль советских войск. В боях на восточной окраине города были уничтожены два батальона вражеской пехоты. В качестве трофеев захвачено значительное количество вооружения и снаряжения, а также взято в плен свыше 800 немецких солдат и офицеров.

Последние резервы

24 апреля в Берлине не стихают кровопролитные бои. В северных и восточных кварталах города немецкое командование бросает в бой последние резервы - отборные части СС, инженерные подразделения и плохо обученные батальоны фольксштурма. Отмечаются случаи, когда эсэсовцы расстреливали из пулемётов ополченцев, пытавшихся отступить перед советскими танками.

Наши части, наступающие с севера вдоль озера Тегелер-Зее, захватили важные промышленные объекты - паровозостроительный и артиллерийский заводы. Продолжая теснить противника, советские бойцы вышли к улице Бернауэрштрассе. В восточных районах города наши войска методично уничтожают вражеские опорные пункты, освободив железнодорожные мастерские, Силезский вокзал и прилегающие кварталы.

На Дрезденском направлении советские подразделения успешно форсировали канал Шварце-Ельстер, продвинувшись на 20 км и взяв город Гроссенхайн - важный промышленный центр и транспортный узел с четырьмя железнодорожными линиями. Кавалерийские части в этом районе захватили шесть эшелонов с военными грузами и значительное количество автомобильной техники.

Пиллау – наш!

25 апреля 3-й Белорусский фронт провел успешный штурм Пиллау — последнего укреплённого пункта немецкой обороны на Земландском полуострове в Восточной Пруссии. Несмотря на ожесточённое сопротивление врага, наши части продолжили наступление, выбив противника из лесного массива и выйдя к заранее подготовленному оборонительному рубежу в 2-3 км от города.

Укреплённая линия обороны включала в себя противотанковый ров (шириной 6–8 м, глубиной 4 м), многослойные траншеи, проволочные заграждения, плотные минные поля.

Артиллерия и авиация нанесли сокрушительные удары по вражеским позициям. После мощной огневой подготовки советские войска прорвали немецкую оборону. Гвардейские стрелковые и танковые части, действуя стремительно, атаковали Пиллау с севера и востока, не давая противнику прийти в себя.

Немецкие элитные части, закрепившись в каменных зданиях, отчаянно сопротивлялись, но были постепенно выбиты. Наши бойцы, очищая квартал за кварталом, заняли прибрежную часть города. К вечеру последние очаги сопротивления в казармах, у верфи и на вокзале были подавлены.

Потери врага огромны, захвачены значительные трофеи и пленные.

Краснознамённый Балтийский флот нанёс мощный удар по вражеским силам в южной части Балтийского моря. Советские корабли отправили на дно крупный немецкий транспорт водоизмещением 10 тысяч тонн.

Морская авиация также добилась значительных успехов, уничтожив четыре вражеских транспорта общим тоннажем 18 тысяч тонн, а также сторожевой корабль, быстроходную десантную баржу и три мотобота.

Западнее Берлина войска 1‑го Украинского фронта освободили из немецкого плена бывшего премьер‑министра Французской Республики Эррио.

Двойная переправа

Войска 2-го Белорусского фронта 26 апреля начали решительное наступление с восточного берега Одера южнее Штеттина. Перед советскими бойцами стояла исключительно сложная задача – преодолеть восточное и западное русло реки, разделённые обширной заболоченной поймой шириной от двух до четырёх километров.

Под прикрытием авиации и артиллерийского огня наши подразделения под дымовой завесой начали переправу на паромах и лодках через восточный рукав Одера. Сапёрные части оперативно соорудили переправы и проложили гати через топкие болота. Преодолев водную преграду, пехотинцы устремились на западный берег, где сразу вступили в бои за расширение плацдарма.

Немецкие войска, используя мощные укрепления, отчаянно сопротивлялись, неоднократно переходя в яростные контратаки. В попытке сорвать переправу гитлеровская авиация сбросила в реку сотни плавучих мин, однако советские сапёры, расстреливая и обезвреживая их, сумели сохранить мосты. Не удались и диверсионные вылазки вражеских водолазов, пытавшихся подорвать переправы – все лазутчики были вовремя обнаружены и уничтожены.

Сосредоточив на западном берегу значительные силы, наши войска прорвали глубоко эшелонированную оборону противника. Несмотря на спешную переброску немецких резервов, остановить наступление советских частей не удалось. Развивая достигнутый успех, войска фронта штурмом овладели Штеттином – ключевым городом Померании. Только на подступах к нему было уничтожено свыше трёх тысяч гитлеровских солдат и офицеров.

Кавалерия против авиации

Ночью 27 апреля советская авиация нанесла мощные удары по стратегическим объектам противника в польских портах. Тяжёлые бомбардировщики атаковали военные объекты в Свинемюнде и Грайфсвальде, причинив врагу значительный урон.

В Свинемюнде после точных попаданий бомб на судостроительной верфи и в портовой зоне вспыхнуло свыше двадцати крупных пожаров, которые сопровождались мощными взрывами. Особенно успешными оказались атаки на вражеские транспорты – два судна, находившиеся у причалов, получили прямые попадания.

Не менее разрушительной оказалась бомбардировка Грайфсвальда, где в результате авиаударов возникли масштабные возгорания. Удары советской авиации серьёзно подорвали возможности противника в этих ключевых портовых городах.

Советские войска продолжают решительное наступление в Берлине. Наши танковые и пехотные части успешно форсировали каналы Ландвер и Тельтов, ворвавшись на улицы района Нейкелльн. Ожесточённые бои развернулись у железнодорожной станции, которую немцы превратили в мощный опорный пункт.

С восточного направления советские бойцы выдвинулись к кладбищу Св. Фомы, откуда нанесли неожиданный удар по врагу с тыла, сломив его оборону. Несмотря на яростное сопротивление и постоянные контратаки противника, наши подразделения полностью очистили от гитлеровцев район Темпельхоф и взяли под контроль одноимённый аэродром.

В ходе боёв освобождены ключевые объекты столицы: мощная радиостанция, здание Рейхсбанка, авиационный завод, электрокабельное предприятие и другие промышленные объекты. Уличные схватки в Берлине отличались особой интенсивностью – только за один день уничтожено более 8000 немецких солдат и офицеров. Наши войска продолжают методично сжимать кольцо вокруг остатков гитлеровских сил.

В районе Виттенберге – сильного опорного пункта обороны немцев на реке Эльба - советские кавалеристы захватили на одном из аэродромов 85 немецких самолётов.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 21-27 апреля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…открывают новые производства

Коллектив Сукремльского завода в предмайском соревновании взял обязательство в апреле начать выпуск труб и фасонных частей. Обязательство выполняется. На заводе уже отлито около 500 штук труб разного диаметра и около тысячи штук фасонов. На выпуске труб образцы стахановского труда показывают женщины работницы тт. Апокина, Агапова, Дроздова, Слепцова, Кабанова.

…готовятся к годовщине Вождя.

Партийный актив Дугнинского района выехал в колхозы для проведения докладов и бесед, посвящённых 75-летней годовщине со дня рождения В. И. Ленина. В колхозах будут сделаны доклады на темы: «Жизнь и деятельность Ленина» и «Сталин — продолжатель идей Ленина». Парткабинет подобрал для докладчиков литературу.

…проводят воскресники

Организованно и с большим трудовым подъемом 22 апреля прошел первый воскресник по благоустройству Калужского парка культуры и отдыха, в котором приняло участие 220 работников машиностроительного завода НКШС.

Все участники воскресника были разбиты на бригады, за каждой из бригад закреплен определенный участок работы по приведению в порядок центральной аллеи парка. Силами заводского транспорта подвезено свыше 50 кубометров щебня и песка для замощения аллеи.

…выдают лотерейные выигрыши.

Спас-Деменская сберегательная касса в прошлом году выплатила трудящимся выигрышей по займам на 195 тысяч рублей. В числе выигрышей один в 25 тысяч рублей. За три месяца этого года уже выплачено 70 тысяч рублей выигрышей, в том числе несколько по тысяче рублей.

Много ценных выигрышей пало на билеты Третьей денежно-вещевой лотереи, приобретённые трудящимися района. Так, домохозяйка т. Шурыгина выиграла дамский костюм. т. Макаров — серебряные часы и трикотажный костюм.

…занимаются научным просвящением.

Калужской конторой «Главкинопрокат» получено несколько фильмов и кино-журналов на научно-просветительные темы. Среди них: «Добьёмся высокого урожая картофеля», «Урожай и удобрения», «Уход за тракторами», «Сыпной тиф и борьба с ним» и др.

…ремонтируют железные дороги.

На 14-й дистанции пути Московско-Киевской железной дороги успешно идёт подготовка к ремонту главного пути. Силами коллектива первого околотка заготовлено 915 шпал. На втором и четвёртом околотках заготовлено 950 шпал.

Путевые обходчики 4 и 5 околотков тт. Бурьянин, Рудковский, Вороватов, Козлов, Евгеньев привели балластную призму в отличное состояние, приступили к проверке и смазке болтов.

…наказывают расхитителей колхозного добра.

Народный суд Сухиничского района рассмотрел уголовное дело по обвинению в расхищении колхозного имущества председателя колхоза «XXII годовщина РККА» Глазковского сельсовета Усачевой, кладовщика Хорьковой и тракториста Сухиничской МТС Сергеева.

Казанные граждане за счет колхоза подписывали на облигации, покупали домашнюю живность, присваивали зерно. При этом колхоз не обеспечен семенами на период весеннего сева и имеет задолженность по государственным поставкам — 200 тонн картофеля, 12 тонн овса.

Суд приговорил Усачеву к 10 годам лишения свободы с взысканием 53 000 рублей в пользу колхоза, кладовщицу Хорькову — к 3 годам лишения свободы, а тракториста Сергеева — к 2 годам лишения свободы с взысканием причиненного ими ущерба.