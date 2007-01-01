+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи «Нас кормили прямо в клетках супом». Калужанка рассказала, как попала в фашистский концлагерь
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

«Нас кормили прямо в клетках супом». Калужанка рассказала, как попала в фашистский концлагерь

Эти воспоминания шокируют.
Татьяна Светлова
27.04, 16:21
0 510
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жизнь калужанки Ольги Тимофеевны Никоновой нельзя назвать простой.

В ее деревне во времена Великой Отечественной войны происходили жуткие события.

А саму Ольгу пятилетней девочкой вместе с семьей фашисты угнали в Германию. В концлагере ее держали в клетке.

 - Я родилась 13 августа 1937 года в деревне Елисеевка Барятинского района Калужской области, в многодетной крестьянской семье, где было восемь детей, - рассказывает Ольга Тимофеевна.

- Храма в деревне не было, но все дети были крещены. Семья была верующей.

Папа работал председателем колхоза, тяжело болел и умер в феврале 1941 года, перед войной.

Накормила советского летчика

- Когда началась война, фашисты появились в нашей деревне в 1942 году. Наш дом стоял на краю, на холме, за оврагом. И мама, как могла, помогала партизанам.

Однажды к нашему дому приполз раненый советский лётчик, самолет которого сбили недалеко от деревни. Он попросил еды.

Мама под угрозой смерти всей семьи накормила его и дала еды с собой. Но на нее донёс немцам деревенский староста, его назначили из местных жителей.

Маму вызвали в штаб на допрос.

Она вязала с собой и меня, предварительно подвязав мне одну ногу под длиной юбкой, так что мне пришлось прыгать на одной ноге.

Она надеялась вызвать жалось у оккупантов. И, к счастью, это у нее получилось.

Допрос проводил испанский фашист, который неожиданно проявил жалось к ребенку-инвалиду и не стал расстреливать маму.

И сейчас Ольга Тимофеевна переживает за нашу страну.
И сейчас Ольга Тимофеевна переживает за нашу страну.

Посадили в клетку

- За подозрение на связь с партизанами всех деревенских жителей выгнали из домов и погнали в Смоленскую область, в Рославль, где находился распределительный концлагерь.

Там маму, меня, двух сестер и двух братьев погрузили в товарный вагон с подстилкой из травы и отправили в Германию.

Старшего брата оставили в распределителе, из которого он пытался бежать и был расстрелян.

Нас же привезли в концлагерь, находившийся в небольшом немецком городке.

Там узников рассортировали по возрасту, полу и физическому состоянию. Девочек и мальчиков до 10 лет сажали в отдельные клетки, устланные сеном.

Матери рвали на куски свои нижние юбки и делали из них куколок для девочек, передавали им через решетки.

Маленьких мальчиков с хорошим здоровьем забирали в качестве доноров на органы.

Мальчики с 12 лет начинали работать на заводах.

Матери и девочки с 12 лет работали на местных полях и фермах.

Мне было пять лет, я сидела в клетке. Нас кормили прямо в клетках два раза в день супом из круп и хлебом из отрубей.

Жили в погребе

- Советские войска освободили нас из концлагеря весной 1945 года.

Дети, услышав громкие призывы выходить на свободу, вначале очень испугались, стали прятаться. Но, увидев русских солдат, выбегали и бросались им на шею.

Потом была дорога в родную деревню. Ехали в товарных вагонах до станции Занозная Калужской области, дальше шли пешком 5-7 км до своей деревни.

В родной деревне не осталось ни одного целого дома, все было сожжено.

Через деревню прокатился фронт, рядом находится Зайцева гора, где происходили особенно ожесточённые схватки.

Возвратившимся из плена пришлось жить в погребе 1,5 года – две зимы.

Голодали, ели гнилую картошку, собранную с поля, неубранные колоски и то, что привезет мать, которая ездила побираться на Украину.

Потом семья перебралась к нашедшимся родственникам в Можайский район московской области. жить стало легче.

Сожгли в бане

- Неожиданно в сорокалетнем возрасте каждую ночь мне стали сниться, как наяву, эпизоды из моей жизни во времена фашистской оккупации, когда в соседней деревне Каменке, находившейся в 1,5 км от нашей, за связь с партизанами ночью немцы согнали всех оставшихся мужчин преклонного возраста в деревенскую баню, закрыли все выходы и входы и подожгли.

Вся семья видела, как из пылающей, рушащейся бани выбегали горящие, как свечи, люди, как их привязали к хвосту лошади и неистово гнали ее по деревне, перед собравшимися жителями, как из человеческого месива брызгала во все стороны кровь.

Только после обращения к психологу эти видения прекратились.         

«Верю в Победу»

- В послевоенные годы непринято, да и небезопасно было рассказывать о том, что был в плену, это скрывали. Но память о пережитых в детские годы событиях Великой Отечественной войны, о нахождении в концлагере и сейчас со мной. В наше время все, конечно, изменилось.

Я являюсь «Малолетним узником» с 1981 года, окружена заботой и вниманием со стороны общества и государства.

После начала СВО по-особому переживаю все, что связано с проведением спецоперации.

Зверства украинских фашистов вновь и вновь напоминают мне мое военное детство.

Но я молюсь и крепко верю, что Победа будет за нами, фашизм будет побеждён.           

Лента настроения
4 оценили
25%
25%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9lQzF1ZmNkZDN3L24xTkUrM0IwTWc9PSIsInZhbHVlIjoibXZTcGhPd1I5ZVp2ZEIyVnI3RlA4QWtOSG4zYnBEazRmWThsQ1lrY25XeCtIOFREYW5lakdvOGpvdS9nMldJL3c0bno3dG9hS0UwUXRGZ3RqN3djUEpjVHNCNUgzUU5WdmU4NzRPcXZLcVVxZk5aVTV5eWVJZVRsTm1CMFdEYVYzTjNPSWVuNGhlNnZUUW9vODhJZnJ0UGRmN3QvQ3hxZlFBTEZKOWFGdURXMENzR1B4alNnQVl3SDJHZVhOS0hPTUVZS1hzaDF6WEpJb0ptNnZjRmJUbEMxQ2ptb0RFNkpHU2RibHVpb3pKa0lMN0VTK3pSSDlmMVQ0MkFjdk5kRE9ZWDR6bElWUUU3T0UxR2FrTjlqYTgwU3Z1YUNoOGpNWG5wMndWd1hnRE00bXNjU2h4MjVMNTczSHdVbkpQeWNXRDRKR0JGWjU1bjZ1aHhjZk1NSEpXVUtHRDFFL2JiWC9FVU1MeE04QisyWndFUWplYmp2Q2FLKzR3TzQ2VStVOFlhT3U0djhCcGI2Qy9wa3Z2a21vNHQ5aElOQ0hTU0Z5akhIaFJsckxoZDdKRlNSSnQyeTluaW9JdFNqTmI0eCIsIm1hYyI6IjZhN2JkNzU0YmU1OTBmZGQ4N2EwYzVkZmU1ODFkNmYwYTFkMzM2MTZhYzYxMjM3M2FjNDEzZGUyM2EzZTY5NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ink3anNyU1RqQk5ld3VwM1VjSldsaFE9PSIsInZhbHVlIjoiTzhlcHl2MjZvUllwT2x3MktIRk52WUZJZXk5T0t5U1dSL1pnTThJSmdXYXJUb1dnYzF6cjNIMkUzM2ZwaHU0UFZ4ZFJYYXVWc0s5NFU2aElRYkNScU1pN0o3LzIyYXlnME9iMHlMV3JPZ2N2NG1CT3E1d1FHSUV1alEwYkhubE5QelRJekNRNldnbC9kMHlGaERXNXE1SFVKZTJNWjAzR0FOYjFXYThRbHl2WkxNelZoN09rcFREd1h0bGp3OUhPTVRkMGZza3p6TVFRMUVETjdzNlgzYkoyalVXeUd5dlV2QXdpbVRMWTd5UG5yK0lqOTBRK0NYZVpGUmZMaHFpSzdJbEM5dDVSdmI4bU9SWk5VeGw0Rzg1S1FXL2lJMkU3VjNNVkMvMkhjTUR1eC9yay9xM2FpWDVoTkFuMlNqUldNVjFlQzRqb09GcFZVTWFOK0Fia2s4S28wbzFsSFJCZmhXanFLMFNGTTBiOXZFbHJ4NDhxWEdpZjNMblFvL1o0QXV6Wm9MZ3hmTHduWXlwd1V6K2kzVlNuVmVDY1lVOHcxUkZyL2hxZ1hIYU95UHB3Yy9ycGpPekYzVnZMczZoNFIyY0o5TnVOQURMLzIyWUIvM3hieGZ3QU1FS2F0WnRFa2FxZ0VXb3Q0M0R5dXBZdjRjYjlUcTJvYkJvbCtCMXdweTBKR0FNenRDNGYxUmptSHIrVGRYaU9TYnBheEVxTzQxekNGdWEwWkxtekxUK0ZPL0JGazQzVXhObWVKN25oTHlic3BrVlMvU1pjQ2phTnI5NUExM1dEWHk2WWVXM29ldWRJdmNLSXk4NDd4MnpETnVEejFSeVdNVzVkVCtrMiIsIm1hYyI6IjE1NTA1NWI5NDY3MGI1YTg4Nzk2NjhmZWE5ZDllZTdmMjNhODdiZjVkZDQ3OTAwNWMwN2QxZmViMTRiZWQzN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+