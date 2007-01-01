Эти воспоминания шокируют.

Жизнь калужанки Ольги Тимофеевны Никоновой нельзя назвать простой.

В ее деревне во времена Великой Отечественной войны происходили жуткие события.

А саму Ольгу пятилетней девочкой вместе с семьей фашисты угнали в Германию. В концлагере ее держали в клетке.

- Я родилась 13 августа 1937 года в деревне Елисеевка Барятинского района Калужской области, в многодетной крестьянской семье, где было восемь детей, - рассказывает Ольга Тимофеевна.

- Храма в деревне не было, но все дети были крещены. Семья была верующей.

Папа работал председателем колхоза, тяжело болел и умер в феврале 1941 года, перед войной.

Накормила советского летчика

- Когда началась война, фашисты появились в нашей деревне в 1942 году. Наш дом стоял на краю, на холме, за оврагом. И мама, как могла, помогала партизанам.

Однажды к нашему дому приполз раненый советский лётчик, самолет которого сбили недалеко от деревни. Он попросил еды.

Мама под угрозой смерти всей семьи накормила его и дала еды с собой. Но на нее донёс немцам деревенский староста, его назначили из местных жителей.

Маму вызвали в штаб на допрос.

Она вязала с собой и меня, предварительно подвязав мне одну ногу под длиной юбкой, так что мне пришлось прыгать на одной ноге.

Она надеялась вызвать жалось у оккупантов. И, к счастью, это у нее получилось.

Допрос проводил испанский фашист, который неожиданно проявил жалось к ребенку-инвалиду и не стал расстреливать маму.

И сейчас Ольга Тимофеевна переживает за нашу страну.

Посадили в клетку

- За подозрение на связь с партизанами всех деревенских жителей выгнали из домов и погнали в Смоленскую область, в Рославль, где находился распределительный концлагерь.

Там маму, меня, двух сестер и двух братьев погрузили в товарный вагон с подстилкой из травы и отправили в Германию.

Старшего брата оставили в распределителе, из которого он пытался бежать и был расстрелян.

Нас же привезли в концлагерь, находившийся в небольшом немецком городке.

Там узников рассортировали по возрасту, полу и физическому состоянию. Девочек и мальчиков до 10 лет сажали в отдельные клетки, устланные сеном.

Матери рвали на куски свои нижние юбки и делали из них куколок для девочек, передавали им через решетки.

Маленьких мальчиков с хорошим здоровьем забирали в качестве доноров на органы.

Мальчики с 12 лет начинали работать на заводах.

Матери и девочки с 12 лет работали на местных полях и фермах.

Мне было пять лет, я сидела в клетке. Нас кормили прямо в клетках два раза в день супом из круп и хлебом из отрубей.

Жили в погребе

- Советские войска освободили нас из концлагеря весной 1945 года.

Дети, услышав громкие призывы выходить на свободу, вначале очень испугались, стали прятаться. Но, увидев русских солдат, выбегали и бросались им на шею.

Потом была дорога в родную деревню. Ехали в товарных вагонах до станции Занозная Калужской области, дальше шли пешком 5-7 км до своей деревни.

В родной деревне не осталось ни одного целого дома, все было сожжено.

Через деревню прокатился фронт, рядом находится Зайцева гора, где происходили особенно ожесточённые схватки.

Возвратившимся из плена пришлось жить в погребе 1,5 года – две зимы.

Голодали, ели гнилую картошку, собранную с поля, неубранные колоски и то, что привезет мать, которая ездила побираться на Украину.

Потом семья перебралась к нашедшимся родственникам в Можайский район московской области. жить стало легче.

Сожгли в бане

- Неожиданно в сорокалетнем возрасте каждую ночь мне стали сниться, как наяву, эпизоды из моей жизни во времена фашистской оккупации, когда в соседней деревне Каменке, находившейся в 1,5 км от нашей, за связь с партизанами ночью немцы согнали всех оставшихся мужчин преклонного возраста в деревенскую баню, закрыли все выходы и входы и подожгли.

Вся семья видела, как из пылающей, рушащейся бани выбегали горящие, как свечи, люди, как их привязали к хвосту лошади и неистово гнали ее по деревне, перед собравшимися жителями, как из человеческого месива брызгала во все стороны кровь.

Только после обращения к психологу эти видения прекратились.

«Верю в Победу»

- В послевоенные годы непринято, да и небезопасно было рассказывать о том, что был в плену, это скрывали. Но память о пережитых в детские годы событиях Великой Отечественной войны, о нахождении в концлагере и сейчас со мной. В наше время все, конечно, изменилось.

Я являюсь «Малолетним узником» с 1981 года, окружена заботой и вниманием со стороны общества и государства.

После начала СВО по-особому переживаю все, что связано с проведением спецоперации.

Зверства украинских фашистов вновь и вновь напоминают мне мое военное детство.

Но я молюсь и крепко верю, что Победа будет за нами, фашизм будет побеждён.