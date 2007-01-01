Ветераны контрразведки рассказали в Калуге, почему СМЕРШ просуществовал всего три года и помог ли нам победить ленд-лиз

Темой их встречи со студентами стала Великая Отечественная война.

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На днях в Калуге высадился десант ветеранов контрразведки.

Приехали заместитель председателя Совета ветеранов Департамента военной контрразведки ФСБ России, полковник запаса Александр Новопашин и председатель совета ветеранов УФСБ по специальным объектам, капитан 1 ранга в отставке Виктор Боднарь.

В Музее истории космонавтики они пообщались с калужскими студентами-юристами, подарили книги «Самолеты Победы» и ответили на вопросы. В основном речь шла о Великой Отечественной войне. Ветераны спецслужб были удивлены хорошим уровнем знаний наших студентов и интересными вопросами.

- Органы безопасности до войны некоторое время структурно входили в НКВД, а потом были самостоятельным органом, - вначале встречи объяснил Виктор Боднарь.

- А военная контрразведка занималась обеспечением воинских формирования. В качестве особых отделов она входила в состав Наркомата обороны.

Но Верховный главнокомандующий, чтобы получать своевременно оперативную информацию, чтобы контрразведка четко и ясно выявляла шпионов, террористов, диверсантов, принял решение создать специальное управление.

Такое управление было создано 19 апреля 1943 года - контрразведка СМЕРШ (Смерть шпионам).

По оценкам западных специалистов, это была уникальная контрразведка, завоевавшая одно из ведущих мест среди контрразведок мира.

- Интересно узнать, почему контрразведка СМЕРШ просуществовала очень мало, только в 1943−1946 годы?

- У нее были специфические задачи, она была сформирована на период военного времени. А

просуществовала до 1946 года, потому что выявляла агентуру банд подполья на Западной Украине и в странах Прибалтики. Именно там в основном были пособники фашистов.

И плюс фильтрационная работа.

Как помог ленд-лиз

- Мог бы Советский Союз одолеть фашистскую Германию без помощи союзников и ленд-лиза?

- США по отдельной номенклатуре поставок нам оказывали существенную помощь, - говорит Виктор БОДНАРЬ - Мало кто знает, поставляемые кирзовые сапоги были сделаны по технологии США, а ведь война начиналась в солдатских обмотках.

Плюс поставлялось большое количество порохов, взрывчатых веществ, и, конечно, техника. Сыграло ли это принципиальную роль в победе? Не сыграло.

Помогло ли это нам? Да, помогло. Поэтому Советский Союз никогда не отказывался от помощи и признавал помощь Англии и США.

Но это была помощь за деньги. Вы знаете, что последний транш по поставкам ленд-лиза мы осуществили в 2015 году. Мы это покупали, отрывая от своих детей, стариков, солдат, причем, платили золотом и драгоценностями.

- Конечно, эти поставки какую-то роль сыграли, - добавляет Новопашин. – Я когда-то писал содоклад по этой теме.

Так вот наши ученые проанализировали, и, как ни странно, в преддверии основных битв - под Москвой, Курская дуга, Сталинград - поток помощи сокращался. Это научно доказано.

А самое главное, что это было не бескорыстно.

Скончавшийся незадолго до Победы президент Америки Рузвельт в Конгрессе заявил, что русские рассчитались по ленд-лизу своей кровью.

Но пришедший ему на смену Трумэн как бы забыл про эти слова. Кроме того, в нарушении договора ленд-лиза поставки были прекращены 9 мая 1945 года, пароходы с оборудованием из Америки, развернуты.

Студенты задавали вопросы сотрудникам спецслужб.

Победителей не судят

- Хотелось бы узнать ваше мнение, как повлияла деятельность наркома обороны Сталина на позиции Советского Союза в войне, на победу.

- Это называется роль личности в истории. Мало кто из руководителей федерального уровня мог превзойти тяжелейшие ошибки в начале войны, - отвечает Новопашин.

- Сталин очень остро это переживал. Не ожидали и силы удара, и направления главных ударов. Но к 1942, а особенно к 1943, году произошли большие перестановки, были назначены Жуков, Рокоссовский, Василевский, Говоров, Конев, которые почти все стали маршалами Победы.

Мало кто знает, что работа по созданию партизанских отрядов в предвоенные годы - это тоже роль Сталина, были подготовлены специальные базы.

Почитайте Судоплатова – это сотрудник 4 управления НКВД, которое занималось диверсиями.

Кроме того, 5% ВВП даже во время войны шло на образование и науку. Без этого не было бы потом космоса. То есть роль Сталина огромна.

Тут, конечно, можно покритиковать решение ХХ съезда партии, когда в угоду политической конъюнктуре последующие руководители, в частности Хрущёв, во всем обвинили этого человека.

На мой взгляд, китайцы очень грамотно, чисто по математической формуле, сделали в отношении того же Мао Цзэдуна: 70% позитивного, 30%- отрицательного.

И сейчас над темой роли Сталина еще работают многие историки, почитайте Спицына, Жукова.

- Есть такое расхожее мнение, что Екатерина II после того, как Суворов нарушил приказ и в результате победил, сказала: «Победителей не судят», - рассказывает Боднарь.

- Сталин был победителем, и наш народ был победителем, поэтому все судебные тяжбы, нюрнбергские процессы в отношении нашей страны, к нам не имеют никакого отношения, потому что мы страна-победитель.

И еще надо вспомнить, что Ялтинская конференция, где были Черчилль, Рузвельт, проводилась в нашей стране. Хотя настаивали на Александрии и Касабланке.

- Изучая военную литературу, очень мало дается информации о контрразведке и разведке. Не считаете ли, что она недостаточно оценена в ситуации войны?

- За годы войны погибло свыше 6000 военных контрразведчиков.

СМЕРШ за три года выявил 39 400 агентов Абвера. А один агент Абвера, если, допустим, в штабе армии или фронт, может совершить очень много отрицательного.

Есть замечательная книга «В августе сорок четвёртого» или сейчас она называется «Момент истины» Богомолова. Обязательно прочитайте, вы поймете суть работы военной контрразведки.

Но изучение истории органов государственной безопасности еще покрыто условиями секретности, многие операции контрразведки, которые проводились в годы Великой Отечественной войны, до сих пор под грифом. Нужно понимать, что мы всегда под прицелом.

Калужские девушки хорошо знают историю.

Забортную воду не пил

- Виктор Леонтиевич, расскажите о себе и как повлияла ваша работа на ваше мировоззрение,- попросили студенты Боднаря.

- В 1976 году я закончил Высшую школу КГБ, первый факультет контрразведки, морскую группу. То есть получил два образования: высшая морская и высшая чекистская.

И первое мое назначение было на Тихоокеанский флот на атомную подводную лодку. Подводная лодка - это практически труба, набитая механизмами, всё движется.

И в этом замкнутом пространстве служат более 160 человек, так было на первых атомных лодках. Конечно, это тяжело.

А тому, кто был обучен контрразведовательным операциям, борьбе со шпионажем, поискам иностранных разведчиков, на подводной лодке еще тяжелей, потому что нужно работать с экипажем в условиях, когда мы все живем в одном тесном коллективе.

Будучи на военных объектах военно-морского флота я четыре раза пересекал нулевую точку, экватор. Это пересечение нулевого меридиана и нулевой широты в Атлантике.

- Забортную воду пили?

- Нет, забортную воду я не пил, хотя есть такая традиция: человек, который пересекает нулевую точку первый раз, пьет забортную воду.

Но у меня был высокий статус, я все-таки оперативный работник на военном корабле. А сотрудник органа безопасности — это представитель государственной власти.

На корабле два главных человека: командир корабля и оперативный работник.

А в условиях заграницы оперативный работник становится вообще первым лицом, потому что решает многие вопросы. Военный корабль за границей — это наше государство за границей.

Я дважды был в Анголе. Последняя командировка была, когда здесь закрывали тему Советского Союза. Нам, находясь в Анголе, было обидно, что мы, великая держава, больше не Советский Союз.

В тот период я как раз работал в интересах разведки КГБ. Мы получали информацию об устремлениях к нашим военным кораблям со стороны иностранных разведчиков.

Уметь работать с людьми

- Беспилотники сейчас играют ключевую роль для контрразведки и разведки?

- Для разведки и контрразведки технические средства совершенно специфические, главное - уметь работать с людьми.

Потому что оперативную информацию ты можешь получить только с помощью работы с конкретным человеком. Пока вы не установили доверительные отношения, никакого взаимодействия не будет.