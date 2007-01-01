Провалимся все: с началом стройки улица в Калуге пошла трещинами

Но чиновники винят в этом… интенсивное движение и неорганизованную парковку.

Жители улицы Пухова встревожены за сохранность своего жилья из-за начавшегося возведения 17- этажного жилого дома.

Во вторник, 22 апреля, калужане обратились в редакцию и рассказали о своих опасениях.

Последней каплей стали разрастающиеся трещины на автодороге, отделяющей новостройку от ряда пятиэтажек.

Удивительно, но в горуправе объясняют их не стройкой, а совсем другими причинами в духе «сами вы во всем виноватые».

Но обо всем по порядку.

Украденный свет

Когда начали сносить ветхие двухэтажные строения напротив ряда пятиэтажных домов, жители улицы Пухова обрадовались. Построенные еще в 50-х годах прошлого века, они представляли собой удручающий вид. К тому же, наполовину расселенные, эти полузаброшки стали пристанищем алкоголиков и наркоманов.

Однако к настоящему моменту радость покинула даже самых упёртых оптимистов.

17-этажный жилой дом по адресу Пухова, 20 на 110 квартир комфорт-класса начали строить в прошлом, 2024 году.

Строящийся по утвержденному городской управой Калуги проекту дом, расположен в нескольких метрах от пятиэтажек. Некоторых местных жителей этот факт весьма взволновал – махина после возведения закроет им солнечный свет, а старожилы сильно обеспокоены будущим сетей.

– У нас и так все коммунальные системы на пределе после того, как втиснули многоэтажку на улице Высокая – говорит калужанка Ирина, живущая в этом районе с детства. - А что будет сейчас?

- Мы ужаснулись, когда узнали, что горуправа разрешила возвести такого монстра, - добавляет жительница дома близ стройки Наталья. - А почему не парк или те же таунхаусы?

Однако на возмущения горожан управление архитектуры и градостроительства Калуги, отвечает лаконичным заклинанием - проект согласован, всё по закону.

Дома дрожат, посуда звенит

Все прелести масштабной стройки люди ощутили практически сразу после ее начала.

- Пятиэтажки вибрируют, ощущение такое, что стены уже стоящих домов вот-вот поедут, - рассказывает Наталья. - Камазы носятся, дорога стала опасной. А у нас ведь здесь всегда был спальный жилой район, у нас дети в школу всегда ходят одни.

Конечно, любое строительство, а особенно 17-этажного дома, сопряжено с появлением неудобств. И, справедливости ради, стоит отметить, что застройщик организовал работы вполне цивилизовано.

На выезде со строительной площадки был оборудован пункт мытья колес техники. Грузовики с грунтом очищали от грязи при выезде со стройплощадки, и на дорогу они выезжали без комьев на колесах.

Кроме этого, при прокладке коммунальных сетей строители очень внимательно отнеслись к зеленым насаждениям. При прокладке труб заботливо высаженные елочки на обочине дороги не пострадали.

А в феврале случилась небольшая авария при подключении коммунальных систем, но ее исправили буквально за несколько часов.

Однако, при всем этом, работающая техника вызывает реальную дрожь в квартирах. Местные жители рассказывают, что в шкафах звенит посуда, а земля дрожит даже в сотне метров от стройки.

- Я работаю в этом районе, - говорит еще одна местная жительница. – И когда вбивали сваи, у меня кружка с кофе на офисном столе приплясывала весь рабочий день. В ящик стола ее ставила перед уходом, чтоб не убежала на пол.

Дорога треснула

Терпение местных жителей лопнуло, когда автомобильная дорога, разделяющая стройку и жилые дома, пошла трещинами.

Жители улицы Пухова написали об этом в социальных сетях. В горуправе тогда объяснили их появление прокладкой труб.

- В ходе прокладки инженерных сетей был повреждён водопровод, - комментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Проводился ремонт на проезжей части ул. Пухова для восстановления водоснабжения. Компания, проводившая работы, привлечена к административной ответственности и обязана восстановить асфальт в летний период.

Трещина разрасталась, каждый день местные жители фиксировали ее удлинение. А за забором рос огромный котлован под подземную парковку, предусмотренную проектом.

Наконец, однажды утром люди вдруг увидели, что половину дороги перекрыли бетонными плитами, сократив ширину проезжей части наполовину. Причем, плиты положили прямо на те самые трещины.

- Застройщик предоставил проект на установку этих блоков, в данных обстоятельствах это необходимо, - объяснили жителям в городской управе.

Такое объяснение буквально взорвало людей возмущением.

- Необходимо? – пишет калужанка Маргарита в соцсетях. - Может потому, что застройщик вырыл котлован больше, чем разрешено из-за своей жадности? Или у них гениальные проектировщики-строители а-ля склон Музея Космонавтики? И поэтому у них все проваливается в котлован?

- Если дорога «поехала», то где уверенность, что такие трещины не возникнут на стенах жилых пятиэтажек, что стоят рядом? – спрашивает Александр.

- Здесь и так было трудно проехать из-за запаркованности и увеличения трафика после заселения многоэтажки на Высокой, - добавляет калужанка Светлана.

На бумаге все окей

Впрочем, финт с установкой бетонных блоков на трещины не удался. В среду, 23 апреля, идя на работу местные жители лицезрели рядом с ними новые.

С просьбой пояснить ситуацию со строительством многоэтажки на Пухова мы обратились в городскую управу. Вечером 22 апреля к нам пришел следующий ответ из управления архитектуры и градостроительства Калуги:

- Для обеспечения безопасности граждан и движения автотранспорта, Застройщиком, в соответствии с разработанным и согласованным проектом организации дорожного движения, осуществляется (осуществлен) перенос забора строительной площадки. Поврежденное дорожное покрытие, включая дорожную одежду, которое возникло из-за интенсивного движения и неорганизованной парковки, будет восстановлено Застройщиком в соответствии с ГОСТами после завершения строительства.

Так вот оно что! Асфальт, по мнению городских властей, поплыл из-за «интенсивного движения и неорганизованной парковки», а не из-за вырытого рядом огромного котлована!