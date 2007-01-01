«Утром два немца ворвались, бросили на пол керосиновую лампу - дом зажгли»: об оккупации Калуги рассказал Николай Алмазов

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Николаю Ивановичу Алмазову в этом году будет 98 лет. Он – Почетный гражданин Калуги и области, Почетный и Заслуженный строитель РФ, награжден орденами, медалями, почетными грамотами.

Всю жизнь он связан со строительством. Был заместителем председателя Калужского облисполкома, начальником Управления строительным комплексом области.

При его участии простроены школы № 8, №15, больница №3, детская музыкальная школа, жилые дома, возведены заводы, восстановлены корпуса Гостиных рядов. И сейчас Алмазов возглавляет региональное отделение Союза строителей.

Николай Иванович пережил оккупацию и накануне Дня Победы в Палатах Коробовых рассказал, что происходило в то непростое время в его родной деревне.

- Я родился в Дзержинском районе, в деревне Акатово. Маме было 47 лет, а отцу – 55. Я – последок, - говорит Алмазов. - С 6 лет пошел в школу.

Четыре класса начальной школы закончил в своей деревне. А потом пошел в семилетку в соседней деревне Фролово. Война началась как раз, когда я учился в 7 классе.

Спаслили деревню

- Самые тяжёлые времена на территории Калужской области были во время оккупации.

Я три месяца провел в оккупации, видел, как живут немцы, ощущал эти пинки.

А, когда они отступали, нужно было дороги чистить. Людей всех выгнали, выстроили. Немец на сломанном русском языке говорит: «Если завтра кто-то не выйдет на работу, каждый десятый будет расстрелян».

И начали в деревне дороги чистить. А со мной был товарищ из деревни Фролово, мы вместе учились. И мы с ним оказались в этой компании. Я сумел убежать, а он не убежал, и до сих пор неизвестно, где он.

Это были тяжелейшие времена. Фашистов нельзя было за людей считать, они делали, что угодно.

Приходили, прежде всего за стол садились - чай, раздевались, начинали насекомых гонять, нас - из дома вон. Мы - в баню спрятались. Ужасно!

А когда наши наступали... это был Старый Новый год, 1942-й. Утром, в 6 часов утра.

Мне 14 лет. Я был у старшей сестры. У нее 5 детей, муж на фронте.

Мы лежали на полу все. И со мной лежал ее младший сын, ему годик был. Я его в обнимку держал.

В начале седьмого утра два немца ворвались. Двор зажгли, скот весь горел. Забежали к нам, схватили лампу керосиновую, бросили, зажгли все, а сами ушли.

Мы вскочили, я схватил мальчонку. А мороз был градусов 25, снег.

Вся деревня горит, и кругом деревни горят - Захарово, Каравай.

Мы на поляну выбежали все. Я держу мальчонку, а немцы с передовой начали шагать, и мы не можем к горящим домам подойти, чтобы погреться хотя бы.

Часам к десяти в нашей деревне появилось пятеро красноармейцев. Но эту картину описать просто невозможно. Потому что дома догорают, мы из снега появляемся.

Они идут - шинели, перчатки, шапки, шлемники, винтовки. А один из них, пятый, без шинели – в фуфайке.

До середины деревни дошли. И этот, что в фуфайке был, пошел обратно в Каравай, докладывать, что в нашей деревне уже немцев нет.

А четверо остались и продолжили движение по улице. Здесь и слезы, и радость.

У нас из 125 домов осталось 19. Мы собрались в хатке моего брата. Она была закрыта на замок, к счастью, не сгорела.

Стали думать, что делать. Корова сгорела, горелого мяса наварили.

А после обеда, часам к трём, появились наши разведчики - в белых халатах, сибиряки, крепкие ребята. И все - к нам в домик, ночевать остались.

И в этом домике нас было человек 19, и их - 16. Представляете, сколько народу! Спали и под печью, и под кроватью.

Утром пораньше мать встала, наварила картошки, накормила военных. И они отправились в сторону Полотняного Завода.

Мы были освобождены. Но жизнь была очень тяжелой. Потому что немцы отступали очень медленно: бомбили, обстреливали. Но мы пережили это.

Николай Алмаов самым главным в жизни считает человеческую дружбу.

Видел салют в Москве

- В марте 1942-го вновь пошли в школу. Я закончил Фроловскую неполную среднюю школу и уехал в Калугу с двумя друзьями Костей и Сашей, сдал вступительные экзамены в коммунально-строительный техникум. А друзья не сдали, их не зачислили.

Здание техникума на ул. Герцена, 16 было занято под госпиталь, и учеников распределили в железнодорожный техникум.

Позанимался две недели и заскучал. В один субботний день забрал свои вещички. Сумочка - за плечи.

И пешком в 10 часов утра вышел из Калуги, часам к пяти вечера пришел в свое родное Акатово. Это 25 километров.

Захожу - отец, мать сидят, чай пьют. Они обрадовались. А когда я им сказал, что учиться бросил, расстроились, сказали, что нехорошо это.

Через день, в понедельник, пошел на мостобазу №16, меня с удовольствием приняли учеником плотника. И два года я там отработал. Через три месяца мне была присвоена квалификация плотника 3-го разряда, потом 4-го разряда.

В 1943 году мы были в командировке в Москве, на цветном бульваре, 25, рядом с Центральным рынком и цирком. В Москве был первый салют - победа на Курске, я слышал его там.

А потом я всё-таки сообразил, что не всегда быть плотником. Никто мной не управлял абсолютно. Отец, мать старые были. Я сам понял, но надо двигаться дальше.

Приехал в Калугу, к директору техникума Шишкину. И меня приняли.

Четыре года учился, после этого меня направили в распоряжение Управления внутренних дел и оттуда - на строительство Волго-Донского канала.

И я там 4 года проработал десятником, старшим десятником. Самое тяжёлое и самое запоминающее, это, когда я был старшим десятником.

Я прошу извинения у женщин, у меня тогда было порядка 40 человек в бригаде женщин, я начальник над ними. Это было самое сложное. Они надо мной иногда посмеивались, назвали: начальничек.

Когда строительство закончилось, я получил почетную грамоту и был направлен учиться в Уральский политехнический институт. Окончил его вместе с Борисом Николаевичем Ельциным.

Потом преподавал Новосибирском военно-техническом училище: читал сопромат. А в 1955 году был назначен начальником СУ № 1 треста «Калужстрой». С тех пор работал в строительстве на разных должностях.

И всем хочу сказать: в жизни самое главное - это человеческая дружба.

Все бывает: где-то кто-то ошибся, где-то поскользнулся, не так слово сказал, всегда надо оставаться человеком.

Самое главное, крепить дружбу, уважать человека. Один раз живем, повтора нет. берегите друг друга и будьте счастливы.