Психолог из Калуги рассказала, почему мы находим отмазки, чтобы не делать запланированное

И поэтому не осуществляются желания.

Собираетесь в поездку, посмотреть концерт, постройнеть, устроиться на другую работу, и сначала все складывается нормально, а потом по разным причинам этого не происходит.

В подобных случаях можно заподозрить самосаботаж.

Что это такое? Давайте разберемся с психологом Калужского областного центра медицинской профилактики Натальей АРХИПОВОЙ.

Наталья Архипова

психолог Чаще всего при самосаботаже человек действует импульсивно и неосознанно. Например, садясь на диету, не может удержаться от пирожного или накануне важного события заболевает.

Самосаботаж опасен и тем, что из одной сферы жизни может распространиться в другие. Вырабатывается привычка не достигать желаемого.

Самосаботаж снижает уверенность в себе, портит отношения, препятствует профессиональному росту, развивает беспомощность, ставит под угрозу здоровье.

Новое пугает

- Самосаботаж – это способ психологической защиты, в котором часть психики противится изменениям из-за глубинных страхов и убеждений.

Происходит внутренний конфликт между сознательным и бессознательным. Подсознание диктует, что безопасней действовать привычным образом или избегать действий. Новое пугает, вызывает стресс.

Действия могут не привести к желаемому, вызвать неудовлетворенность, негативные эмоции: злость, обиду на себя и других.

Как проявляется?

- Самосаботаж может проявляться:

- откладыванием дел на потом (прокрастинацией),

- ограничивающими убеждениями «я не достоин», «все равно не выйдет», «успех случаен, я его не заслуживаю» (синдром самозванца),

- самокритикой «можно было бы лучше», стремлением быть совершенным (перфекционизм),

- уходом в зависимости,

- страхами и тревогами, мешающими добиваться успеха,

- многозадачностью, стремлением сделать все сразу без выставленных приоритетов.

Не воспринимать трагично

- Встречается самосаботаж часто у тех, кто стремится к развитию, но имеет «тормозящие» установки. Он проявляется, когда у человека максимальные когнитивные ресурсы.

Например, «жаворонки» чаще саботируют по утрам, а «совы» чаще по ночам.

Частая причина самосаботажа - идеализация цели, от выполнения которой начинают зависеть достоинство, самоощущение, самоидентификация (осознание того, кем я себя считаю).

Любая ошибка воспринимается трагично. Сначала страшно выполнить не идеально, человек откладывает действия, а потом за это себя ругает (самобичевание) и пытается снять с себя ответственность.

Эти мысли не помогают, а лишь причиняют дополнительную боль, приводят к синдрому выученной беспомощности, слабоволию, уменьшают веру в себя.

Почему ещё можно оттягивать до последнего момента?

Из-за сомнения в своих навыках и недостатка опыта.

Почувствовать себя живым, активным, в жатые сроки преодолевая препятствие на дофамине (нейромедиатор, связанный с удовольствием).

Но при реальной опасности самосаботаж уходит, появляются энергия и варианты решения задачи.

Человек начинает действовать, концентрируется целиком на проблеме, разрешает себе ошибаться и ищет возможности.

Поддержите себя

- Можно пробовать справиться с самосаботажем через силу, заставлять себя делать то, что считаете нужным.

Кому-то может помочь, но чаще приводит к временному положительному эффекту, а затем к негативным последствиям: разочарованию, перегоранию.

Лучше понять истинную причину самосаботажа. Что действительно хотите, когда действуете против желаний? Поддержки от других, отдохнуть, обеспечить себе безопасность...

При склонности к самосаботажу важно осознать и принять, что не «просто не складывается», а «я саботирую». Любое проявление самосаботажа является результатом положительного намерения.

Все что делает человек, либо для удовольствия, либо - избежать неприятностей.

Организм может отказываться трудиться ради достижения не понятной или кем-то навязанной цели. Например, цель поступить в университет или утроиться работать во влиятельную организацию является вашей или нет?

Задайте себе вопросы: зачем это делать? Что я хочу получить? Как тогда изменится мой будничный день, выходные, отпуск?

Представьте себя в недалеком будущем. Как вы проводите целый день, неделю в своей новой жизни. Сфокусируйтесь на своих ощущениях. Что чувствует ваше тело?

Если неприятно, то идти туда с тем «багажом», который сейчас есть, смысла нет.

Это пока чужая цель, поэтому организм сопротивляется (защищает). Энергия придет на реализацию своих целей. Чего вы хотите?

Другой причиной самосаботажа является внутренний конфликт, вызванный недовольством, обесцениванием и критикой значимых взрослых.

С позиции взрослого человека можно пересмотреть свои достижения и провалы. Посмотрите на победы и поражения того маленького человека, которым вы были.

Разрешите себе маленькому быть неидеальным, помогите делать выводы из ошибок, поддерживайте себя с любовью.

Напишите на бумаге список ваших жизненных побед и достижений. В чем ваша заслуга (труд), а где результат везения? И вы обнаружите, что почти всего добились сами.

Перед сном отмечайте, что конкретно получилось благодаря вашим усилиям. Разрешите себе ошибаться. Ошибки не определяют «нормальность» человека. Неудача - это тоже успех, если мы у неё чему-то учимся.

Что вы упускаете

- Проявите интерес, любопытство к своему сопротивлению: «Какой для меня позитивный умысел в самосаботаже? От чего сопротивление хочет меня защитить? Чего я боюсь? Что я упускаю из-за тенденции к самосаботажу?»

Например, хотите познакомиться с девушкой, а внутренний голос требует молчать, и вы молчите.

Возможно, мозг пытается защитить вас от вероятного отказа, ведь отказ вызовет боль, а с другой стороны, можете упустить возможность познакомиться.

Есть ли факты, подтверждающие, что девушка откажет? Попробуйте расширить картину мира: вообразите разные варианты развития событий от самого страшного до самого смешного для вас.

При склонности к самосаботажу задавайте себе вопросы: что я могу потерять важного на пути или при достижении этой цели?

Что я могу приобрести ненужного на пути или при достижении этой цели?

Перед кем стану виноват, если достигну цели?

Почему не хочу доводить начатое до конца?

Какие бонусы получаю (вторичные выгоды), находясь в данной ситуации?

Подумайте и запишите ответы на бумаге, стараясь прислушиваться к себе, своим внутренним реакциям.

Не можете справиться с самосаботажем, тогда возглавьте его:

заведите реверсивный календарь - обратное планирование исходя из даты окончания проекта;

составьте антирасписание - в свой ежедневник вначале вносите отдых, досуг, развитие, потом режимные моменты и работу;

устройте запланированные паузы в развитии - утрясите, усвойте и начните применять на практике полученные знания. Перерывы помогают спокойно продвигаться в выбранном направлении, поддерживая интерес.

Проработанный самосаботаж высвободит большое количество энергии и даст возможность увидеть альтернативные пути, поможет стать не марионеткой собственной лимбической системы, а автором своих действий.