Изменили до неузнаваемости: калужские студенты-дизайнеры представили проекты Белинки, театра и Гостиного двора

Увидеть их можно в бибилиотеке им. Белинского.

Фото автора.

Студенты-дизайнеры нашего города активно берутся за городское пространство, знаковые здания и исторические усадьбы.

И осовременивают их.

В Калуге проекты молодых дизайнеров уже использовали при реконструкции ул. Кирова, благоустройству сквера Молодоженов, а в Медыни выполнили ремонт библиотеки.

Привлечь молодежь

На третьем этажи библиотеки им. Белинского выставлены проекты внутреннего дворика Гостиных рядов, калужского театра, новогоднего оформления Калуги, усадебные ансамбли и другие.

Но одни из проектов – особенный. Это интерьеры самой библиотеки им. Белинского. Конечно, сейчас библиотека выглядит тускло и серо.

И, хотя здесь проходит множество городских мероприятий, причем, бесплатных, молодежь сюда не спешит – здание выглядит непривлекательно. Поэтому вопрос о ремонте назрел давно.

Нужен современный интерьер. Его придумали студентки 4 курса факультета дизайна Юлия Семина и Таисия Морозова. Они создали яркое и немного космическое пространство с элементами в стиле лофт и фьюжен.

Авторы проекта Таисия Морозова и Юлия Семина.

- На этапе разработки концепции я решила взять стиль фьюжен, - рассказала Юлия СЕМИНА. - Он позволяет экспериментировать, находить неожиданные, но гармоничные решения, почеркнуть особенность здания.

Я хотела сделать помещения светлей, просторнее, добавить больше яркости и цвета.

Долго думала, как оформить колонны в зале, сделала из них выставочную зону. Для уединенной работы за компьютером в библиотеке использовала стеклянные перегородки.

Колонны в библиотеке могут нести практическую функцию.

- Я работала над вестибюлем и холлом, - пояснила Таисия МОРОЗОВА. - Главной целью было создать запоминающийся образ. Выбрала роспись в космическом стиле.

И использовала космонавтиков, которых вы видите по всей Калуге. Будут они и в вестибюле библиотеки.

Космотавтиков таисия Морозова поместила в вестибюле библиотеки.

Современное пространство библиотеки - это яркие краски..

- Со студентами мы сотрудничаем не первый год, - говорит замдиректора по развитию библиотеки им. Белинского Анастасия МАРЫШЕВА. - До этого они разрабатывали проект прилегающей территории – сквера, который находится рядом с библиотекой. И были прекрасные работы.

А эта выставка для нас особенная. Важно, что это взгляд молодежи. А в былые времена в Белинке было много молодежи, очереди выстраивались за книгами.

Мы часто бываем в библиотеках Москвы, там обычное дело, когда студент приходит в библиотеку и работает за компьютером.

И мы надеемся, что новое пространство поднимет имидж нашей библиотеки и привлечет новых молодых читателей. Скоро один из проектов воплоится в реальность.

Анастасия Марышева рассказала, что библиотека скоро изменится.

Сделать мир лучше

- Хочу поднять три вопроса. В последнее время стало модным ругать страну, город, общество – не так сделано, это нам не нравится.

А мне всегда хочется задать вопрос: а что вы сделали, чтобы стало лучше в нашей стране. В нашем городе, на каком-то конкретном предприятии, - рассуждает заведующая кафедрой дизайна, член Союза художников России Наталья САРЫЧЕВА.

– Наверно для того, чтобы не ругать, а относиться положительно к миру, нужно делать этот мир своими руками, делать его лучше и по вашем вкусу.

Второй вопрос, как формируется этот вкус. На меня произвело сильнейшее впечатление, как вчера студенты искали библиотеку Белинского по навигатору. Из этого я сделала вывод, что они не в курсе, где она находится, а, значит, они здесь никогда не были.

Посещая выставки, меня спрашивают: «Зачем мы туда едем, ведь все можем посмотреть по интернету». Но одно дело смотреть оригинал, и другое дело смотреть жалкую иллюстрацию. Т

ак вот, чтобы наша страна, наш город, та, среда, где вы находитесь, становились лучше, нужно иметь определенную культуру.

А эта культура появляется после общения с литературой, живописью, музыкой – тем, что нарабатывалось поколениями.

В библиотеку люди должны приходить регулярно, потому что это место, где они могут не только почитать, но и общаться, находить подпитку для своего творчества.

И третий вопрос: кто такой дизайнер. Его представляют голодным, лохматым, сидящим дома и творящим что-то в компьютере.

Это неправда. Есть приличные дизайнеры. И дизайнер должен выходить в люди, уметь держать себя и представлять свои работы.

И здесь мы видим авторов, которые представляют реальные работы в реальном интерьере.

Сейчас вы можете походить по библиотеке и сравнить с проектами, которые они предлагают.

Чтобы сделать нашу жизнь счастливей, делайте ее на конкретных предложениях, сходите уберите клумбу, если по- другому не получается.

Все это делается для счастья, потому что жить в красивом городе, в красивых интерьерах красиво умеющим общаться людям - это и есть счастье. 0+

Такой хотят видеть студенты новогоднюю Калугу.

Проект внутреннего дворика Гостиного двора.