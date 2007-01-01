17 апреля, в четверг губернатор отчитался перед депутатами и всеми калужанами о работе регионального правительства в 2024 году и рассказал о наиболее значимых достижениях Калужской области к сегодняшнему дню

Выступление Владислава Шапши прошло в областной филармонии

На него пригласили представителей промышленности, медицины, образования, сельского хозяйства, спорта, бизнеса, искусства. И конечно, участников СВО.

В Год защитников Отечества именно эту тему глава региона назвал главной.

О наших героях

В канун 80-летия Великой Победы по инициативе губернатора участникам войны назначена выплата в 1 млн рублей, а кроме того, в муниципалитетах им будет присваиваться статус почетного гражданина.

Сегодня их потомки - наши земляки продолжают героические традиции дедов и прадедов на СВО. Двое калужан стали Героями России. Подразделения получают помощь от жителей Калужской земли с первых дней, к сегодняшнему дню на фронт доставлено около четырех с половиной тысяч тонн груза.

Для наших воинов и их родных действуют 34 вида соцподдержки, а также учреждена медаль «За мужество и самоотверженность».

Для ветеранов СВО запущена программа трудоустройства «Герои земли Калужской», по которой уже получено более 300 заявок.

На июль запланировано открытие Центра медицинской реабилитации на базе облбольницы для участников боевых действий.

О здоровье

Борьба с коронавирусом была не только испытанием на прочность, но и источником опыта для калужского здравоохранения, а также этапом совершенствования.

За последние пять лет построено или отремонтировано более сотни ФАПов и врачебных амбулаторий на селе. 87 поликлиник и стационаров получили капитальный ремонт. У медицинских служб появилось 173 автомобиля.

Также введен в строй новый корпус областной детской больницы, а уже скоро откроет свои двери поликлиника на Правобережье.

- Ежедневно она сможет принимать до 650 взрослых и маленьких пациентов, - сообщил участникам встречи губернатор. - Для крупного микрорайона отсутствие подобного было очень серьезной проблемой. В этом году начнется строительство новых больничных корпусов в Козельске и Людиново. Мы обещали людям эти объекты и свое слово сдержим.

Но главное – кадры. В прошлом году ситуация улучшилась - в больницы области принято 114 медработников, дефицит врачей сократился на 14%. Еще почти 800 молодых калужан обучается по целевому набору.

О социальном секторе и семейных ценностях

Больше 60% бюджета Калужской области ежегодно выделяется на социальную сферу.

Почти каждый третий житель региона получает социальные выплаты. В прошлом году региональный материнский капитал оформили 4,5 тысячи семей. Также власти ввели новые меры поддержки: например, молодые семьи при рождении третьего и последующего ребёнка получают 300 тысяч рублей.

- Семьи с тремя и более детьми наша особая гордость, - констатирует Владислав Шапша. - В области сейчас около 19 тысяч многодетных семей. Для сравнения, пять лет назад их было 12 тысяч. По суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей Калужская область — лидер в Центральном федеральном округе.

За последние пять лет в регионе построили рекордное количество учебных заведений: 20 детских садов и 8 школ. С 2022 года полностью обновили 35 школ, а до 2027 года планируют отремонтировать ещё 34 школы и 14 детсадов. Более 80% детей охвачены дополнительным образованием.

Калужская область уже пять лет занимает третье место в ЦФО по рождаемости, а продолжительность жизни в регионе стабильно растёт.

О культуре и спорте

За последние годы в области появилось 120 новых спортивных сооружений. Благодаря поддержке Президента в Калуге построили Дворец спорта, в Балабаново открыли ФОК с бассейном и ледовую арену, а в Людиново — современный спортивный зал.

В этом году начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Козельске, а в планах — создание центра адаптивного спорта, конно-спортивного манежа, центра гребных видов спорта и фиджитал-центра.

Культурная сфера также активно развивается: уже в июне откроется новое здание областного театра юного зрителя. За пять лет удалось модернизировать более 90 учреждений культуры, включая дома культуры, школы искусств, музеи и театры. Появились модельные библиотеки и виртуальные концертные залы.

Кроме того, Министерство культуры РФ поддержало проекты реконструкции Дома народного творчества и кинотеатра «Центральный» в Калуге, а также строительство центра культурного развития в Балабаново.

О домах и дорогах

Решение жилищных вопросов, развития коммунальной инфраструктуры и модернизации дорожной сети – в числе важнейших условий благополучия в регионе.

Калужская область стабильно входит в число лидеров Центральной России по объёмам жилищного строительства – за последние пять лет введено почти 4,7 миллиона квадратных метров жилья. Около 1,5 тысяч многодетных семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря государственным программам. Удалось досрочно расселить 216 аварийных домов, а в рамках новой программы до 2030 года планируется обеспечить новым жильём ещё 4670 человек.

Значительные работы проведены в сфере коммунального хозяйства: реконструированы семь канализационных очистных сооружений, введены в эксплуатацию 22 крупные и 230 компактных станций водоочистки, заменено более 80 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

В транспортной сфере отремонтировано и реконструировано свыше 1400 километров дорог, приведены в порядок 28 аварийных мостов. Серьёзно обновлён парк общественного транспорта – закуплено 258 современных автобусов, а в этом году планируется приобрести ещё не менее 50 машин для районов области. В Калуге также начнётся замена троллейбусного парка.

О мигрантах

В 2022 году Калужская область временно прекратила участие в программе по добровольному переселению соотечественников.

Совместно с депутатами администрация губернатора ввела ограничения на трудовую деятельность иностранцев в ключевых сферах - розничной торговле, пассажирских перевозках, общественном питании и кадровых агентствах. В текущем году эти меры были существенно расширены: дополнительно закрыто 12 профессиональных сфер для трудовых мигрантов, значительно повышена стоимость патентов, а также усилен контроль за фиктивными браками и случаями массовой регистрации в жилых помещениях.

Эти меры дали ощутимые результаты: в прошлом году поток иностранных граждан в регион сократился на 36%, а за три года общее количество зарегистрированных мигрантов уменьшилось в 2,5 раза. За нарушение законодательства из области было депортировано 885 человек. Благодаря принятым мерам количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, за последний год снизилось на 17%.

Об автокластере

Санкционное давление привело к временной остановке автозаводов в Калужской области, однако благодаря настойчивым усилиям областного правительства и лично губернатора удалось сохранить предприятия и рабочие коллективы. При тесном взаимодействии с федеральным правительством и Министерством промышленности и торговли состоялась передача производственных активов российским владельцам.

На площадке бывшего завода Volvo организовано производство крупнотоннажных грузовиков - в прошлом году выпущено около 2000 единиц техники, а сейчас ведутся переговоры о расширении линейки за счет седельных бескапотных тягачей.

Предприятие "Автомобильные технологии", разместившееся на бывшем заводе Peugeot Citroën, не только возобновило сборку кроссоверов Citroën, но и заключило специнвестконтракт на полный цикл производства автомобилей Haval, включая штамповку, окраску и сборку. Уже начат выпуск этих моделей с планом на текущий год в 25 тысяч машин.

Компания AGR успешно перезапустила бывший завод Volkswagen, начав производство автомобилей под брендом Tenet с годовым планом в 112 тысяч единиц.

О доходах региона

Благодаря активному развитию ключевых производственных направлений Калужской области удалось не только восстановить, но и превзойти докризисные показатели промышленного производства. В 2023 году объем промпроизводства достиг 1,125 триллиона рублей, продемонстрировав рост на 10,5% - этот показатель в 2,5 раза превышает среднероссийские темпы роста.

- И все это в условиях санкций, - подчеркнул губернатор.

Консолидированный бюджет области за пять последних лет увеличился в полтора раза, доходы прошлого года превысили 127 миллиардов рублей.

В текущем году положительная динамика сохраняется: регион вышел на лидирующую позицию в Центральном федеральном округе и занял четвертое место среди всех субъектов Российской Федерации по объемам промышленного производства.

- Стратегической цель Калужской области это укрепление экономической самостоятельности, социальной стабильности и технологического лидерства, - отметил Владислав Шапша в завершение доклада. - И всего этого мы будем добиваться ради благополучия и счастья жителей Калужской области.