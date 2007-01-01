Война и мир: советские войска выходят на Дрезден, а в Калужской области проводят ярмарку.

Что в 1945 году происходило на фронтах и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир». В эти дни в победном 1945-м наши войска катком шли по Европе, а в Калужской области уж несколько лет, как текла мирная жизнь.

О том, что происходило на фронтах и в нашем регионе ровно 80 лет мы и рассказываем в нашем спецпроекте. Первая часть публикации – «Война» - основана на сводках Информбюро с фронта, а вторая– «Мир» - на заметках и статьях калужской прессы.

На прошлой неделе мы рассказали о событиях с 7 по 13 апреля 1945-го, а сегодня расскажем о том, что происходило с 14 по 20 апреля. Все публикации проекта смотрите здесь.

Через реки и болота

На Земландском полуострове, к северо-западу и западу от Кёнигсберга, 14 апреля советские войска продолжают наступление. Немцы, пытаясь удержать западную часть полуострова и порт Пиллау, создали мощные укреплённые рубежи. Они использовали для обороны сложный рельеф местности с многочисленными речками, каналами и болотами, дополнив эти естественные преграды инженерными сооружениями: глубокими траншеями, противотанковыми рвами, надолбами, плотными минными полями и проволочными заграждениями.

Наступление наших войск началось с мощной артиллерийской и авиационной подготовки, после чего в бой пошла пехота. Части, наступающие вдоль балтийского побережья, прорвали оборону противника и заняли укреплённый пункт Рантау. Войска, действующие в лесистой местности у северного берега залива Фриш-Гаф, преодолевали сильный огонь противника и минированные завалы, пробиваясь вперёд. В ходе ожесточённых боёв советские бойцы ворвались в крупный населённый пункт Гросс Хайдекрут и полностью очистили его от врага. За день сражений было уничтожено более 6000 немецких солдат и офицеров, подбито 36 танков и самоходных орудий, 180 полевых орудий и около 600 автомашин.

Советская авиация активно поддерживала наступление, нанося удары по вражеским войскам и технике. В воздушных боях было сбито 32 немецких истребителя, а на аэродромах Земландского полуострова уничтожен 31 самолёт противника.

Подвиг артиллеристов

15 апреля войска 2-го Украинского фронта, преодолев сопротивление противника, прорвались с востока в город Корнейбург, расположенный в 10 километрах севернее Вены. В то же время соединения 3-го Украинского фронта форсировали Дунай и атаковали город с юга. После ожесточённых уличных боёв немецкий гарнизон, понеся значительные потери, начал беспорядочное отступление. В результате советские части полностью перерезали пути отхода группировке врага, пытавшейся отойти от Вены в северном направлении.

Окружённые немецкие войска были атакованы со всех сторон. Несмотря на отчаянное сопротивление, они не смогли сдержать натиск советских пехотинцев и танкистов, поддержанных мощным артиллерийским огнём. Сначала противник был рассечён на части, а к концу дня его окружённая группировка была окончательно разгромлена. В ходе операции был взят крупный промышленный центр Флоридсдорф — важный узел немецкой обороны на левом берегу Дуная.

На одном из участков фронта немцы упорно обороняли ключевой опорный пункт. В критический момент 23 советских артиллериста под командованием старшего лейтенанта Тимошенко на трёх грузовиках с прицепленными орудиями на полной скорости ворвались в расположение врага.

Смельчаки открыли шквальный огонь из автоматов и винтовок, сея панику в рядах противника. Как только машины резко развернулись и остановились, расчёты мгновенно заняли места у пушек. Наводчики — младший сержант Жилкин, красноармейцы Веселков и Гордичук — меткими выстрелами уничтожили вражеские пулемётные точки, блокировавшие подходы к укреплению.

Немцы попытались контратаковать, и некоторым из них удалось вплотную подобраться к орудиям. Тогда советские бойцы бросились в рукопашную и, проявив невероятную стойкость, отбросили противника. Преследуя отступающих гитлеровцев, артиллеристы захватили в плен 20 немецких солдат, завершив бой полной победой.

Решительным штурмом

Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление на территории Чехословакии, 16 апреля столкнулись с упорным сопротивлением противника в районе города Бржеслав — ключевого узла немецкой обороны на реке Дыйе. Немцы тщательно укрепили город, модернизировав старые крепостные сооружения и возведя множество дотов и дзотов на подступах к нему. Кроме того, они подготовили здания к уличным боям, пробив в стенах бойницы для артиллерии и пулемётов.

Несмотря на упорное сопротивление, советские части прорвались на северо-восточные окраины Бржеслава, где разгорелись ожесточённые уличные схватки. Одновременно другие наши подразделения, продвигаясь по заболоченному берегу реки Дыйе, вышли к южным подступам города. Немцы не раз пытались контратаковать, стремясь отбросить наступающие войска, но все их попытки были отражены.

Бои не стихали всю ночь. Постепенно советские бойцы очистили от противника восточную часть города, после чего под прикрытием артиллерии форсировали реку и решительным штурмом овладели западными кварталами Бржеслава, завершив разгром вражеского гарнизона.

На земле и в воздухе

В Австрии севернее и западнее Санкт-Пельтена 17 апреля наши войска продолжают успешное наступление. Взломав оборону противника, советские подразделения овладели населённым пунктом Обер-Вельблинг и вышли в горно-лесистую местность. Несмотря на предпринятые немцами многочисленные контратаки, враг понёс значительные потери и был вынужден отступить.

На соседних участках фронта наши части очистили от гитлеровцев несколько населённых пунктов и вышли к берегам реки Пилах. В результате дневных боёв войскам удалось захватить у противника богатые трофеи: 32 танка и самоходных орудия, 62 полевых орудия, 32 бронетранспортёра, 188 пулемётов, а также 210 железнодорожных вагонов с военными грузами и 42 склада с боеприпасами и другим военным имуществом.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 14 вражеских самолётов. Огнём зенитной артиллерии уничтожено 6 самолётов противника.

Развивая успех

В районе юго-западнее и южнее польского Ратибора 18 апреля продолжаются ожесточённые бои за овладение стратегически важным промышленным центром - Моравской Остравой. Немецкое командование, стремясь любой ценой удержать этот город, создало здесь мощную глубокоэшелонированную оборону. Враг возвёл многочисленные доты, систему траншей, прикрытых проволочными заграждениями, минными полями и противотанковыми рвами.

Наши войска начали штурм вражеских позиций с мощной артиллерийской подготовки и авиационных ударов, разрушивших укрепления первой линии обороны. Под прикрытием огневого вала в атаку пошли пехота и танки. Сапёры, действуя непосредственно в боевых порядках наступающих, оперативно проделывали проходы в минных полях и проволочных заграждениях. Преодолев первую линию немецкой обороны, советские части начали продвижение в глубину вражеских позиций.

На юго-западном направлении наши пехотинцы заняли важный опорный пункт Пилтш, расположенный в 5 км севернее Опавы. К югу от Ратибора противник, подтянув резервы, предпринял несколько контратак. Однако все они были успешно отбиты. В ходе ожесточённого боя наши бойцы ворвались в село Болатице - важный транспортный узел на пересечении двух шоссейных дорог. После жаркой схватки, используя гранаты и автоматный огонь, советские воины очистили от врага каменные здания и полностью овладели населённым пунктом.

Развивая достигнутый успех, наши войска заняли Дольный Бенешов, вышли к реке Опава и завязали бои за переправы. В этом районе захвачены значительные трофеи: четыре самолёта, шесть планеров, 12 орудий и другое военное имущество. Дольный Бенешов находится всего в 12 км от Моравской Остравы - главной цели нашего наступления.

За два дня напряжённых боёв подбито и уничтожено 35 немецких танков и самоходных орудий. В плен взято более 700 солдат и офицеров противника.

На дно!

На чехословацкой территории северо-восточнее Годонина 19 апреля продолжаются активные боевые действия. Наши части, успешно продвигаясь по восточному берегу реки Моравы, смяли несколько мощных немецких укреплённых пунктов. В результате решительной атаки освобождён населённый пункт Заразице, расположенный всего в пяти километрах от Угерски-Острога.

В районе севернее Годонина противник, бросив в бой пехоту при поддержке танков, предпринял серию контратак, пытаясь остановить наше продвижение. Однако все эти попытки были решительно пресечены, причём немцы понесли значительные потери. Особенно ощутимым для врага стал разгром целого пехотного батальона - наши бойцы захватили всё его вооружение и взяли в плен более 200 солдат и офицеров.

На венском направлении ситуация развивается следующим образом. Противник, подтянув свежие силы для пополнения потрёпанных частей, продолжает оказывать ожесточённое сопротивление. Тем не менее, советские войска стремительной атакой выбили гитлеровцев из важного стратегического пункта - населённого пункта и железнодорожной станции Альт-Лихтенварт, где были захвачены значительные запасы военного имущества.

Разведывательные подразделения Краснознамённого Балтийского флота засекли в акватории залива Фриш-Гаф самоходные десантные баржи, а также многочисленные плоты и шлюпки, переполненные немецкими солдатами.

Советские бронекатера, получив данные разведки, немедленно выдвинулись к месту скопления вражеских плавсредств. В результате стремительной атаки наши моряки отправили на дно две быстроходные десантные баржи, две обычные баржи и свыше ста различных плотов и шлюпок.

В ходе операции было уничтожено и утоплено несколько тысяч гитлеровских солдат и офицеров, пытавшихся переправиться через залив.

Направление - Дрезден

20 апреля войска центральной группы наших армий продолжают успешное наступление западнее Одера и Нейсе. На дрезденском направлении после форсирования реки Нейсе советские части прорвали сильно укреплённую оборону противника, создав условия для ввода в прорыв мобильных соединений. Преодолевая сложную лесистую местность с многочисленными водными преградами, наступающие подразделения продвинулись на 15 километров и вышли к берегам Шпрее.

Особенно ожесточённый характер носили бои на шпреевских рубежах. Противник, подтянув три танковые и одну моторизованную дивизии, оказывал яростное сопротивление, неоднократно переходя в контратаки. Однако советские воины - пехотинцы, артиллеристы и танкисты - отразили все вражеские атаки, уничтожив 56 немецких танков и самоходных орудий. Поля сражений были усеяны тысячами трупов гитлеровских солдат и офицеров.

Особенно успешно развивались действия южнее Шпремберга, где наши войска, переправившись через Шпрее и совершив искусный обходной манёвр, взяли городской гарнизон в клещи. Деморализованный противник, понеся значительные потери, начал беспорядочное отступление. В этом районе нашими трофеями стали 15 самолётов, 60 орудий и много другой боевой техники.

Развивая достигнутый успех, советские части стремительным штурмом овладели городом Гойерсверда. Одновременно передовые отряды вышли к мощным узлам обороны - городам Каменц и Бауцен, где завязали уличные бои на окраинах. Примечательно, что Каменц расположен всего в 32 километрах северо-восточнее Дрездена, что открывает нашим войскам перспективы дальнейшего продвижения к этому важному стратегическому центру.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 14-20 апреля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока солдаты Красной Армии неотвратимо приближали День Великой Победы.

…работают на полях.

Колхозы Бирожского района, поддержавшие Всесоюзное социалистическое соревнование по инициативе кубанских хлеборобов, активно включились в борьбу за выполнение взятых обязательств по проведению весеннего сева в установленные сроки.

Все без исключения сельскохозяйственные артели района уже приступили к полевым работам. На данный момент вспахано 373 гектара земель, проведена подкормка озимых культур на 229 гектарах. Ряд колхозов начал работы по боронованию озимых посевов.

…беспокоятся о состоянии тракторов и нехватке горючего.

Брынская и Дубровская МТС Думиничского района не готовы к началу полевых работ. Ремонт тракторов не завершён: из 37 машин, имеющихся в обеих МТС, государственная комиссия приняла менее половины.

Снабжение горючим также организовано плохо. Брынская МТС обеспечена топливом менее чем на 50% от необходимого объёма на весенний сев. Кроме того, отсутствует тара для его хранения - крупная цистерна, предназначенная для МТС, до сих пор не доставлена из Кировского района.

…проводят литературные встречи.

15 апреля в Калужской областной библиотеке прошёл тематический вечер, приуроченный к 15-летию со дня смерти Владимира Маяковского.

Лектор товарищ Благовещенский выступил перед аудиторией с докладом о жизни и творчестве великого поэта. Его выступление собрало более 200 слушателей — читателей библиотеки, проявивших живой интерес к наследию Маяковского.

…борются с лесными хищниками.

Объединившись в охотничьи секции, людиновские охотники ведут планомерную борьбу с волками, наносящими ущерб колхозному животноводству.

Успехов добились ветеран охотничьего дела Н. Д. Кизимов, ликвидировавший двух волков, а также инвалид Отечественной войны В. Н. Кизимов и охотник Мошуров, уничтожившие по одному волку.

…занимаются политпросвещением.

Отдел пропаганды и агитации Медынского райкома ВКП(б) организовал рабочее совещание местной интеллигенции. С основным докладом «О военно-политическом положении страны и задачах интеллигенции» выступил секретарь райкома товарищ Самохвалов.

По итогам встречи участники приняли коллективное обращение к интеллигенции района, в котором взяли на себя обязательства по усилению массово-политической работы в сельской местности.

…приглашают на ярмарку.

С 25 апреля по 5 мая в Калуге будет проходить межрайонная колхозная ярмарка. Приглашаются колхозы и колхозники из районов области.

На ярмарке колхозам и колхозникам, привезшим сельскохозяйственные продукты, будут продаваться промышленные товары и товары широкого потребления: мужские, женские и детские головные уборы и трикотажные изделия, гончарные изделия, хозяйственное и техническое мыло и др.

Территория Калужского колхозного рынка, где будет ярмарка, радиофицируется и оформляется лозунгами, плакатами, флагами. Приезжающим колхозникам предоставляется общежитие, будет работать чайная.

…заготавливают стройматериалы.

Трудящиеся Угодского Завода активно участвуют в заготовке материалов для строительно-восстановительных работ. Каждый рабочий и служащий обязался заготовить не менее трех кубометров лесоматериалов.

Успешно выполнил свое обязательство коллектив коммунального отдела райисполкома, заготовив 36 кубометров, работники райфинотдела заготовили 31 кубометр, пищепромкомбината — 17 кубометров.

Сейчас в Угодском Заводе широко развернулись работы по восстановлению здания райисполкома, районного Дома культуры и других культурно-бытовых учреждений.