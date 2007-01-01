День рождения СМЕРШ: калужские чекисты переиграли абвер вчистую

В субботу, 19 апреля, отмечается 78 лет со дня учреждения легендарной и, возможно, самой эффективной контрразведывательной службы в мире. Служили в этом подразделении и калужане

Фото из архива.

Рождение легенды

В царской России специальной службы по борьбе с военным шпионажем не было, эта задача решалась в случайном и эпизодическом порядке. Только после победы революции в 1918 году в составе ВЧК появились профессиональные контрразведчики.

В 1943 году, когда после Сталинградской битвы наступил перелом в войне, немцы сосредоточились на диверсионно-разведывательной работе в тылу у Красной Армии, и переброска агентов за линию фронта стала особенно массовой. Не менее 200 разведшкол готовили для абвера свежие кадры.

Это потребовало жестких ответных мер, и в апреле под личным контролем Верховного главнокомандующего завершилось создание специализированной структуры в составе НКВД. Название ей дал сам Сталин – СМЕРШ, что означало «смерть шпионам».

В задачи сотрудников входила не только борьба с внешним врагом, но и выявление преступлений в рядах Красной Армии – от разгильдяйства и халатности до вредительства и предательства.

Упорство и отвага

В перестроечные годы история службы начала обрастать мифами, которые приписывали ей функции карателей и палачей. В действительности же СМЕРШ – это прежде всего оперативники, чья кропотливая работа была не только потрясающе результативной, но и крайне опасной.

Три месяца - столько составлял средний срок службы офицера СМЕРШ до ранения или гибели. Однако за этой страшной статистикой стоят и показатели успешности работы. Если в момент создания СМЕРШ военная контрразведка обезвреживала не более 60% немецких агентов, то в 1945 году показатель достиг 85%.

Всего за годы войны и позже СМЕРШ выявил больше 30 тысяч вражеских агентов – это рекордный мировой результат.

Высший пилотаж любой контрразведки – радиоигры, и их служба СМЕРШ провела 186, обезвредив в итоге более 400 шпионов и захватив десятки тонн важных грузов.

Курская битва, прорыв Ленинградской блокады, Белорусская, Ясско-Кишиневская и другие операции стали успешными во многом благодаря превосходству советской контрразведки и беззаветному ратному труду ее представителей. При этом ни один из стратегических планов советского командования не попал в руки врага.

Но что следует отдельно подчеркнуть, в результате следственных действий с огромного числа людей был снят ярлык врага народа, больше миллиона бывших пленных советских солдат отправились не в лагеря, а вернулись в строй.

Приближая Победу

Далеко не всегда служба смершевцев проходила в кабинетах и архивах. Контрразведчики регулярно принимали прямое участие в боевых действиях: ходили в атаки, принимали на себя командование подразделениями в случае гибели командира, руководили выводом бойцов из окружения.

Одновременно в тылу противника действовало более трех тысяч офицеров, нейтрализуя работу подразделений абвера.

Последним стратегическим заданием для СМЕРШ было участие в Советско-японской войне. В августе-сентябре 1945 года контрразведчики принимали участие в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии.

Не менее шести тысяч оперативников СМЕРШ погибли на боевых заданиях, выполняя свой долг перед Родиной и приближая Победу.

Мирный фронт

В 1946 году служба была расформирована. А ее сотрудники, те, кто выжил в пламени войны, продолжили службу в составе 3-го управления Министерства государственной безопасности СССР, впоследствии - КГБ.

Служили бывшие смершевцы и в калужских подразделениях госбезопасности.

Так, например, прошел горнило войны бывший начальник Управления КГБ по Калужской области генерал Михаил Ляпишев.

18 лет отдал службе в калужском управлении подполковник Анатолий Тимшин, бывший оперативник Особого отдела НКВД Дальневосточного фронта.

Полковник Владимир Часовников начал боевой путь еще в 40-м году в схватках с белофинами на Карельском перешейке. В военное время был оперуполномоченным отдела контрразведки СМЕРШ Западного фронта противовоздушной обороны. А в 1975 году прибыл в Калужскую область, где занял должность заместителя начальника Управления КГБ.

Ликвидировал фашистские резидентуры в Польше будущий начальник 2-го отдела Управления КГБ Калужской области подполковник Глеб Строков. Позже, уже в отставке, занимал должность на режимном объекте в Обнинске.

Этот список можно продолжить и другими достойными именами. Это люди, по фронтовой биографии которых можно учить историю и географию войны. А за блеском их многочисленных боевых наград стоит бремя ратного труда, трудного и всегда опасного.

Особые задачи

Калуга жила под оккупацией относительно недолго, чуть меньше 11 недель. Гораздо дольше выбивали фашистов из ее юго-западных районов.

За все это время немецко-фашистские захватчики и их пособники совершили такую череду ужасающих преступлений, что обеспечили работу для СМЕРШ и военной контрразведки на многие годы.

19 апреля 1943 года вышел за подписью М. И. Калинина закрытый Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

К этому времени СМЕРШ и органы военной контрразведки уже накопили достаточно документальных свидетельств о зверствах и оккупантов, и предателей из числа местных жителей.

Собраны тома показаний от жителей сел и городов, найдены места массовых расстрелов мирных жителей и пленных красноармейцев, получены имена и составлены оперативные портреты тех, кто применил немецкое оружие против собственных сограждан, соседей, сослуживцев.

Кроме того, стали известны подразделения из предателей, действовавшие на территории Калужской области.

Это и полевая жандармерия в Боровске, и Абвергруппа-305 в Мосальске, и группа Тайной полевой полиции в Тарусе, и Опытное соединение «Граукопф» («Седая голова») в Спас-Деменске, и разведшкола для подростков в Юхнове, и карательный отряд в Куйбышевском районе – и это лишь малая их часть.

Возмездие как неизбежность

Служба у немцев отнюдь не была безобидной формальностью. Жандармы и каратели из числа бывших советских граждан грабили, жгли, пытали, стреляли и вешали не меньше своих немецких хозяев.

Вот лишь один из множества примеров. В 1941 году немцы создали батальоны «Русской народной стражи» для борьбы с партизанами, поиска диверсантов и выходящих из окружения красноармейцев.

Весной 1942 года отряд предателей-«стражников» при прочесывании леса в Хвастовичском районе обнаружил лагерь, где прятались мирные жители, в основном женщины, старики и дети - всего 300 человек. Полицаи избили и ограбили людей, а затем под конвоем привели их в Хвастовичи, где всех безжалостно расстреляли.

Перед чекистами стояла сложнейшая задача выявить и разыскать каждого из пособников рейха. В суматохе войны перемещались огромные массы людей, горели в пожарах архивные документы, а красноармейские книжки даже не предполагали фотографий, что позволяло любому военному преступнику легализоваться под чужим именем.

Но работа шла – упорная, кропотливая и поступательная. Кого-то задерживали в собственных деревнях, других находили на Украине или в Белоруссии, некоторых удавалось задержать даже в странах Запада. Практически никто из фашистских пособников не ушел от наказания, хотя иногда на их разоблачение уходили десятилетия.

Сегодня функции защиты страны от вредоносной деятельности иностранных спецслужб выполняют другие структуры. И к сожалению, работы для них хватает. Продолжая традиции основателей военной контрразведки, оперативники сегодняшнего дня несут службу с достоинством, честью и высочайшей ответственностью за безопасность своей страны.