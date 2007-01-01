В Калуге показали рубежи воинской доблести

15 апреля, в преддверии 80-летия Великой Победы в музейно-выставочном комплексе «Усадьба Золотаревых» открылась выставка «Рубежи воинской доблести Калужского края» и презентация одноименной книги

Фото автора и Заксобрания Калужской области

Тожественный митинг в честь новой экспозиции собрал во дворике краеведческого музея представителей региональной власти и членов молодежного парламента, участников СВО и юноармейцев.

Открытие выставки – итог совместной работы калужского Законодательного Собрания, министерства культуры и туризма и объединенного музея-заповедника.

Тематическая составляющая экспозиции – рассказ об особо памятных городах и территориях Калужской области, сыгравших особую роль в борьбе с фашизмом. А их немало.

С 2013 году в соответствии с областным законом в разных точках региона открываются стелы «Город воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». Сегодня таких точек на карте уже 18.

Выставочная экспозиция посвящает каждому из этих рубежей отдельную витрину. Экспонаты предоставлены различными музеями области. Это и подлинная военная форма солдат и офицеров, и их личные вещи, и различные документы, и образцы вооружения и экипировки. Кроме того, в музейном зале построены полноразмерные макеты-инсталляции, демонстрирующие жизнь и быт людей военного времени.

Открывая выставку, председатель Заксобрания региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ подчеркнул:

- Конечно, в эти дни мы не можем не вспомнить об участниках специальной военной операции. Само время проводит исторические аналогии – подкоп на Зайцевой горе в 1942 году и уникальная операция, проход по газовой трубе, сейчас в Судже. Эти подвиги вошли в историю нашего государства. Мы храним преемственность, и те ребята, которые сейчас на передовой, являются достойными продолжателями дела наших дедов и прадедов.

Эти тезисы подтвердил и другой участник торжества – участник СВО, кавалер Ордена мужества Артур ТИТОВ:

- Ценой собственной жизни наши деды и прадеды били врага, а когда заканчивались патроны, шли врукопашную. Сегодня на фронтах спецоперации ребята повторяют их подвиги.

Почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов – один из тех немногих, кто помнит ту далекую войну и видел ее своими глазами. Он поделился с собравшимися воспоминаниями о тяжелых днях фашисткой оккупации.

В рамках митинга состоялось и еще одно знаковое событие - презентации новой книги, затрагивающей ту же тему, что и сама выставка. Инициатором ее выпуска стал региональный парламент, а авторами выступили Виталий БЕССОНОВ и Олег КОМИССАР.

Издание представляет читателям историю всех 18-ти памятных рубежей доблести на основе документов, воспоминаний и полноцветных иллюстраций, среди которых и карты военных действий.

Книгу дополняют и видеоматериалы, которые доступны по qr-коду.

Первые экземпляры нового издания были розданы гостям торжества – первым посетителям выставки. Председатель заксобрания отметил, что книга займет достойное место в школьных музеях и библиотеках и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения.