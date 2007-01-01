Бунт в «Калейдоскопе»: в Калуге обманутые дольщики вышли на улицу

Десятки калужан в среду, 16 апреля 2025 года, практически перекрыли дорогу в переулке Баррикад у закрытых дверей офиса продаж ЖК «Калейдоскоп».

Причиной возмущения людей стало непонимание ими сроков сдачи 12-этажного жилого дома, в котором они купили квартиры несколько лет назад.

Дольщики опасаются, что через пару месяцев кредитная организация просто перечислит им вложенные пять лет назад деньги, так как истечет срок действия эскроу-счетов, и они останутся без квартир.

Мы встретились с возмущенными дольщиками, выслушали их претензии и подробно разобрались в скандальной ситуации с ЖК «Калейдоскоп».

К пенсии получим квартиру

Речь идет о 282-х договорах долевого участия с использованием эскроу-счетов. На них сейчас почти 938 млн рублей калужан.

К закрытым дверям офиса продаж ЖК «Калейдоскоп» вечером в среду люди начали подходить задолго до назначенного времени. Привычно подёргав ручку запертой двери, они ждали, когда соберутся все, чтобы записать видеообращение к властям.

Многодетная мама Анна живет с мужем и пятью детьми на Кубяка в малогабаритной квартире. Когда появилась возможность купить квартиру в «Калейдоскопе», собрали все деньги и отдали застройщику.

- Мы в 2021 году вложили в эту квартиру все, что имели - и материнский капитал, и 450 тысяч поддержки от государства, - рассказывает Анна. – В январе этого года, наконец, удалось поговорить здесь с представителем застройщика. Он сказал, чтобы не волновались, что дом достроят. Но мы уже сомневаемся. У нас пять детей, девочка-инвалид, условия сейчас очень тяжелые с жильем.

Рядом стоит еще одна супружеская пара. Муж, Игорь говорит, что хотел подарить квартиру сыну на совершеннолетие. Не получилось.

- Мы взяли ипотеку в октябре 2023 года, причем банк подтвердил аккредитацию, сказал, что все хорошо, все нормально, - говорит Игорь. – А через месяц стройка останавливается. В конце прошлого года какое-то шевеление на стройке началось, но потом опять все затихло. Теперь хоть бы к пенсии получить эту квартиру. А ведь ипотеку мы платим исправно.

Среди обманутых вкладчиков оказалась ещё одна многодетная мама, Лилия. Женщина работает в скорой помощи и воспитывает троих ребятишек. Ипотеку взяла в 2021 году, добавила 450 тысяч поддержки от государства за третьего ребенка.

- Сейчас мы живем в частном доме, но условия там очень плохие и тесно: нас же пятеро. Так надеялись получить квартиру, а в результате только долги исправно платим, да городского голову каждый понедельник слушаем.

Истории практически у всех людей, пришедших в тот вечер к «Калейдоскопу», как под копирку: взяли ипотеку, понадеялись на документы, а теперь им остается только платить ежемесячные ипотечные кредиты и смотреть на бетонный каркас жилого дома.

Сейчас степень его готовности оценивается Госстройнадзором Калужской области в 40%.

Нет дольщика – нет проблем

История строительства этой многоэтажки тянется с 2015 года. Тогда в сентябре городская управа Калуги дала разрешение на строительство «Управлению Спецмонтажстрой – 1» до 2020 года. Документ подписал тогда еще заместитель городского головы Дмитрий Денисов.

В 2020-м уже ООО «КалугаЭлитДевелопмент» запросила продление разрешения и получила его до 2023 года. Фактически работы по строительству начались в том же 2020-м году.

По условиям договоров с дольщиками, дом должен быть сдан до конца прошлого года. Этого не произошло. Более того, возникли проблемы с учредителем. В результате сейчас идут поиски нового учредителя, с которым будет готов работать Среднерусский банк Сбера, где, собственно, и лежат все средства застройщика и обслуживаются эскроу-счета дольщиков.

Кстати, как заявляют сами дольщики, с ними не подписывали никакие дополнительные соглашения, связанные с продлением сроков строительства.

- Офис продаж застройщика закрыт, о новом местонахождении представителей застройщика не известно, по телефону, указанному в договоре, нам не отвечают, - обратились дольщики напрямую в ПАО Сбербанк России. – Мы не понимаем, что будет с домом, с нашими деньгами, внесенными на эскроу-счета, что будет с ипотечными кредитами.

Люди сомневаются уже в том, что дом вообще будет достроен.

- Понимаете какая ситуация, - объясняет нам Михаил, один из дольщиков. – Сейчас, если посмотреть двухкомнатную квартиру на окраине Калуги, то она стоит 6 миллионов 800 тысяч, а я за такую же здесь, в центре города, в «Калейдоскопе» отдал 4 миллиона 200 тысяч. И если наши эскроу-счета в июне закроют, то банк автоматически нам скинет наши деньги, вложенные пять лет назад.

Но что мы на них купим? – разводит руками Михаил. -Как быть с долгами, с ипотекой? Нам нужно подтверждение от застройщика, направленное в банк, что ему пролонгируют сроки сдачи. А этого нет.

Люди находятся в растерянности и недоумении. Каждую неделю в ходе планерки с городским головой они пишут Дмитрию Денисову с просьбой помочь, но ничего толкового им никто не говорит. А время идет и люди подозревают, что его тянут намеренно, чтобы довести дело до возврата денег.

И если правы дольщики, то в июне городские власти, а, напомним, именно Дмитрий Денисов в 2015 году своей подписью дал зеленый свет этому строительству, тихо умоют руки.

Люди же получат обратно свои серьезно обесценившиеся за пять лет деньги, которых на желанное жилье уже попросту не хватит.

Будем биться до последнего

Но калужане, вложившие свои средства, повесившие на себя тяжелые условия ипотеки, не собираются сдаваться.

На вечерней встрече 16 апреля они записали видеообращение, которое собираются отправить председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту России Владимиру Путину.

- Сегодня, 16 апреля 2025 года, на текущий момент строительство многоквартирного дома остановлено, - говорится в обращении. - В 2024 году строительство дома осуществлялось не более 2 месяцев, а в 2025 году ни одного дня.

Несмотря на то, что, застройщик остановил строительство, на связь с дольщиками он выходит неохотно, - говорят люди. - Не может толком пояснить о причинах остановки работ и назвать дату окончания строительства жилого дома. Расчетные счета застройщика заблокированы, интернет-сайт застройщика тоже.

На все вопросы руководству города, области, местным надзорным органам получаем ответ, что все под контролем, а если недовольны - забирайте свои деньги с эскроу-счетов и уходите, - рассказывают калужане в видеообращении.

Скандал с ЖК «Калейдоскоп» в Калуге длится уже не первый месяц. Люди еженедельно задают вопросы городскому голове в понедельник на общегородской планерке. Городской голова из недели в неделю говорит фактически одно и то же: идут переговоры.

И ситуация уже вышла на областной уровень, к решению проблемы подключился глава региона. Губернатор Владислав Шапша дал руководству Калуги две недели, чтобы решить вопрос с «Калейдоскопом».

- Губернатор дал нам две недели вместе с банкирами разобраться в ситуации, связанной с возможностью продажи юридического лица новому учредителю, - заявил 14 апреля Дмитрий Денисов. - Надеемся, что Сбербанк оперативно отработает и согласует эту сделку.

Жесткие сроки, данные городским властям областными, косвенно указывают, что подозрения дольщиков о попытке горуправы довести дело до истечения срока действия эскроу-счетов, небеспочвенны.

Мы будем следить за развитием ситуации в ЖК «Калейдоскоп» после пинка от губернатора.